vivo trình làng V70 và V70 FE: Camera AI 200MP và pin khủng 7000mAh giá từ 13,99 triệu đồng vivo chính thức ra mắt bộ đôi V70 và V70 FE tại thị trường Việt Nam, gây ấn tượng với hệ thống camera ZEISS chuyên nghiệp, cảm biến 200MP và viên pin BlueVolt dung lượng lên đến 7000mAh.

vivo Việt Nam vừa chính thức giới thiệu hai mẫu smartphone mới nhất thuộc dòng V Series là vivo V70 và vivo V70 FE. Đây là những thiết bị tập trung vào khả năng nhiếp ảnh tiên tiến, hiệu năng bền bỉ và ngôn ngữ thiết kế thời thượng, đáp ứng nhu cầu sáng tạo nội dung trong nhịp sống hiện đại.

vivo V70 FE: Flagship mỏng nhẹ với camera 200MP và pin 7000mAh

Đáng chú ý nhất trong lần ra mắt này là vivo V70 FE, thiết bị định vị là flagship nhiếp ảnh thời thượng. Máy sở hữu camera AI siêu sắc nét với độ phân giải lên đến 200MP, sử dụng cảm biến 1/1.56 inch đi kèm chống rung OIS chuẩn CIPA 4.0. Công nghệ Tăng cường ống kính Tele cho phép người dùng zoom lên đến 30x mà vẫn duy trì độ chi tiết ấn tượng.

Dù có độ mỏng chỉ 7,59mm và khối lượng khoảng 200g, vivo V70 FE vẫn được trang bị viên pin BlueVolt dung lượng 7000mAh – mức lớn nhất từ trước đến nay trên dòng V Series. Đi kèm với đó là sạc siêu tốc 90W, cho phép người dùng sử dụng liên tục trong các chuyến đi dài ngày mà không lo về năng lượng. Ở chế độ Siêu tiết kiệm pin, máy có thể duy trì 157 phút đàm thoại dù chỉ còn 5% pin.

vivo V70: Đột phá nhiếp ảnh chân dung cùng ZEISS

Bên cạnh phiên bản FE, vivo V70 là kết quả của sự hợp tác chiến lược giữa vivo và ZEISS. Hệ thống camera của máy bao gồm camera siêu tele ZEISS 50MP, camera chính OIS 50MP, camera góc siêu rộng 8MP và camera selfie nhóm 50MP. Sự kết hợp này mang lại khả năng tách chủ thể chính xác, giữ chi tiết ổn định trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

vivo V70 còn được trang bị Chế độ Sân khấu AI, hỗ trợ zoom 10x và tối ưu hóa hình ảnh trong các môi trường biểu diễn âm nhạc. Đây cũng là lần đầu tiên dòng V Series hỗ trợ quay video 4K 60fps cùng tính năng Khử nhiễu âm thanh AI, giúp bắt trọn những khoảnh khắc sống động nhất.

Thiết kế tinh xảo và hệ điều hành OriginOS 6 thông minh

Về ngoại hình, vivo V70 sử dụng khung hợp kim nhôm chuẩn hàng không và mặt lưng kính AG chống bám vân tay. Trong khi đó, V70 FE nổi bật với màu Muse Purple sử dụng công nghệ cánh hoa xếp lớp tạo hiệu ứng chuyển sắc độc đáo. Cả hai đều đạt chuẩn kháng bụi, kháng nước IP68/IP69, đảm bảo độ bền trong nhiều môi trường sử dụng.

Bộ đôi này vận hành trên OriginOS 6 với sự tích hợp sâu của AI. Các công cụ như Xóa vật thể AI, Mở rộng ảnh AI và Thời tiết ma thuật AI giúp đơn giản hóa việc hậu kỳ ảnh ngay trên điện thoại. Ngoài ra, các tính năng thông minh như Đảo Origin, Tìm kiếm AI và Bộ công cụ vivo Office cũng hỗ trợ đắc lực cho công việc và đa nhiệm.

Thông số kỹ thuật và giá bán chính thức

vivo V70 được trang bị cấu hình cao cấp với bộ nhớ LPDDR5X, lưu trữ UFS 4.1 và màn hình OLED 1,5K tần số quét 120Hz. Phiên bản V70 FE sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 7360-Turbo, tập trung vào sự ổn định và tiết kiệm năng lượng.

Sản phẩm Phiên bản cấu hình Giá bán lẻ (VNĐ) vivo V70 FE 8GB + 256GB 13.990.000 vivo V70 FE 12GB + 256GB 15.990.000 vivo V70 8GB + 256GB 17.990.000 vivo V70 12GB + 256GB 19.990.000

