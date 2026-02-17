vivo V60 Lite ra mắt: Smartphone đầu tiên chạy Snapdragon 6s 4G Gen 2, pin khủng 6500 mAh vivo chính thức trình làng V60 Lite, thiết bị đầu tiên trang bị chipset Snapdragon 6s 4G Gen 2 mới từ Qualcomm, đi kèm viên pin dung lượng lớn 6500 mAh và độ bền chuẩn quân đội.

vivo vừa bổ sung thêm một thành viên mới vào dòng sản phẩm V-series của mình với tên gọi vivo V60 Lite. Đây không chỉ là một bản cập nhật thông thường mà còn đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của chipset Snapdragon 6s 4G Gen 2 trên thị trường smartphone toàn cầu.

vivo V60 Lite mới ra mắt

Đột phá hiệu năng với Snapdragon 6s 4G Gen 2

Điểm nhấn quan trọng nhất trên vivo V60 Lite chính là vi xử lý Snapdragon 6s 4G Gen 2. Đây là chipset mới nhất của Qualcomm được thiết kế để thay thế cho Snapdragon 685 vốn đã khá quen thuộc trên các dòng máy tầm trung tiền nhiệm như V50 Lite. SoC này sở hữu CPU Kryo với xung nhịp tối đa lên tới 2.9GHz, kết hợp cùng GPU Adreno được cải tiến nhằm tối ưu hóa trải nghiệm đồ họa.

Dựa trên các dữ liệu thử nghiệm, Snapdragon 6s 4G Gen 2 mang lại sự nhảy vọt đáng kể về mặt hiệu suất. Cụ thể, điểm số AnTuTu Benchmark của vi xử lý này đạt khoảng 413.497 điểm, vượt xa con số 349.449 điểm của Snapdragon 685. Sự nâng cấp này giúp thiết bị xử lý mượt mà hơn trong các tác vụ hằng ngày, đồng thời cải thiện tốc độ phản hồi khi chơi game hoặc chỉnh sửa hình ảnh.

Điện thoại sở hữu cấu hình phần cứng khá mạnh mẽ

Pin 6500 mAh và công nghệ sạc nhanh 90W

Bên cạnh hiệu năng, thời lượng sử dụng là một ưu điểm vượt trội khác của vivo V60 Lite. Máy được trang bị viên pin dung lượng lên tới 6.500 mAh, một con số hiếm thấy trong phân khúc smartphone mỏng nhẹ hiện nay. Theo công bố từ nhà sản xuất, thiết bị hỗ trợ sạc nhanh có dây 90W, cho phép nạp đầy năng lượng từ mức cạn kiệt chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ.

Đáng chú ý, vivo còn tích hợp tính năng sạc ngược có dây với công suất 6W. Điều này biến chiếc điện thoại thành một viên pin dự phòng di động, có thể chia sẻ năng lượng cho các phụ kiện nhỏ như tai nghe không dây hoặc đồng hồ thông minh trong những tình huống khẩn cấp.

Trải nghiệm hiển thị và khả năng nhiếp ảnh

Về khả năng hiển thị, vivo V60 Lite sở hữu màn hình AMOLED kích thước 6.77 inch với độ phân giải Full-HD+. Tần số quét 120Hz đảm bảo các thao tác vuốt chạm và chuyển cảnh diễn ra mượt mà. Ngoài ra, máy còn tích hợp cảm biến vân tay quang học ẩn dưới màn hình, giúp tăng tính thẩm mỹ và bảo mật.

Hệ thống camera của máy bao gồm:

Camera chính: 50MP, tối ưu cho các điều kiện ánh sáng khác nhau.

50MP, tối ưu cho các điều kiện ánh sáng khác nhau. Camera góc siêu rộng: 8MP, hỗ trợ chụp kiến trúc và phong cảnh.

8MP, hỗ trợ chụp kiến trúc và phong cảnh. Camera selfie: 32MP ở mặt trước, phục vụ nhu cầu gọi video và chụp ảnh chân dung.

vivo V60 Lite mới có hệ thống camera kép chất lượng ở mặt sau

Độ bền chuẩn quân đội và phần mềm mới nhất

Dù có thiết kế hiện đại, vivo V60 Lite vẫn đảm bảo sự bền bỉ khi đạt chứng nhận kháng nước, kháng bụi chuẩn IP65. Đặc biệt, máy còn vượt qua các bài kiểm tra khắc nghiệt để đạt tiêu chuẩn độ bền quân đội Mỹ MIL-STD-810H. Về phần mềm, thiết bị được cài sẵn Funtouch OS 15 dựa trên nền tảng Android 15 ngay khi xuất xưởng.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết vivo V60 Lite

Thông số Chi tiết Màn hình 6.77 inch, AMOLED, 120Hz, Full-HD+ Vi xử lý Snapdragon 6s 4G Gen 2 Bộ nhớ 8GB RAM, 256GB ROM Camera sau 50MP (chính) + 8MP (siêu rộng) Camera trước 32MP Pin & Sạc 6500 mAh, Sạc nhanh 90W, Sạc ngược 6W Hệ điều hành Android 15 (Funtouch OS 15) Độ bền IP65, MIL-STD-810H

Hiện tại, mức giá chính thức của vivo V60 Lite vẫn chưa được công bố rộng rãi. Tuy nhiên, giới chuyên môn dự đoán sản phẩm sẽ có mức giá cạnh tranh, có thể khởi điểm dưới ngưỡng 10 triệu đồng. Ngoài ra, trong cùng phân khúc, người dùng cũng có thể cân nhắc các lựa chọn khác như OPPO A6 Pro với viên pin 7000 mAh và sạc nhanh 80W.