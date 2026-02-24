Về Báo Hà Tĩnh

vivo V70 FE: Smartphone pin 7000mAh cùng cam kết cập nhật phần mềm tới 6 năm

Bảo Long24/02/2026 09:35

Mẫu điện thoại mới của vivo gây chú ý với camera 200MP, dung lượng pin cực đại và khả năng kháng nước chuẩn IP69, đặt ra tiêu chuẩn mới cho phân khúc tầm trung.

Sau khi ra mắt bộ đôi vivo V70 và V70 Elite, vivo được cho là đang chuẩn bị giới thiệu thành viên thứ ba của dòng sản phẩm này mang tên V70 FE. Theo các nguồn tin rò rỉ, thiết bị sẽ tập trung vào độ bền, thời lượng pin và hỗ trợ phần mềm dài hạn.

vivo V70 FE dự kiến ra mắt vào ngày 28/2 với nhiều tính năng đột phá trong phân khúc tầm trung
vivo V70 FE có thể ra mắt vào cuối tháng này

Hệ thống camera 200MP tích hợp công nghệ AI

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất trên vivo V70 FE là cảm biến chính có độ phân giải lên đến 200MP, hỗ trợ chống rung quang học (OIS). Trang bị này giúp tối ưu hóa độ chi tiết và sắc nét của hình ảnh trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Hệ thống camera phụ bao gồm ống kính góc siêu rộng 8MP và camera selfie 32MP ở mặt trước. Thiết bị hỗ trợ quay video định dạng 4K và tích hợp hàng loạt tính năng xử lý hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo như: Chụp chân dung du lịch AI, Chỉnh sửa ảnh AI và chế độ chọn khuôn mặt đẹp nhất.

Cụm camera trên vivo V70 FE hỗ trợ nhiều tính năng AI và khả năng quay video 4K chất lượng cao
Các tính năng chính của vivo V70 FE

Hiệu năng mạnh mẽ với chip xử lý 4nm

Về phần cứng, vivo V70 FE dự kiến trang bị bộ vi xử lý Dimensity 7360-Turbo, sản xuất trên tiến trình 4nm tiên tiến. Thiết bị cung cấp nhiều tùy chọn bộ nhớ, bao gồm các mức RAM từ 8GB đến 12GB và bộ nhớ trong lên tới 512GB, đáp ứng tốt nhu cầu đa nhiệm và lưu trữ dữ liệu lớn.

Thiết kế của vivo V70 FE với các phiên bản màu sắc như Tím Muse, Xanh dương Ocean và Bạc Titan
vivo V70 FE có thiết kế bắt mắt

Màn hình của máy sử dụng tấm nền AMOLED kích thước 6.83 inch, độ phân giải 1.5K cùng tần số quét 120Hz. Thiết kế màn hình được bo tròn ở các góc, mang lại trải nghiệm thị giác mượt mà và hiện đại.

Pin BlueVolt 7000mAh và tiêu chuẩn độ bền IP69

Để giải quyết bài toán năng lượng, vivo trang bị viên pin công nghệ BlueVolt dung lượng 7000mAh, đi kèm sạc nhanh FlashCharge công suất 90W. Bên cạnh đó, máy còn đạt các chứng nhận kháng bụi và nước ở mức cao nhất hiện nay là IP68 và IP69, cho phép hoạt động bền bỉ trong các môi trường khắc nghiệt.

Cấu hình phần cứng của vivo V70 FE nổi bật với viên pin dung lượng lớn 7000mAh và sạc nhanh 90W
Điện thoại vivo sở hữu cấu hình phần cứng ấn tượng

Về phần mềm, thiết bị chạy giao diện OriginOS 6. vivo cam kết cung cấp các bản cập nhật hệ thống trong vòng 6 năm và đảm bảo hiệu năng hoạt động mượt mà trong ít nhất 5 năm sử dụng liên tục.

Thông số kỹ thuật dự kiến của vivo V70 FE

Thông sốChi tiết
Màn hình6.83 inch AMOLED, 1.5K, 120Hz
Vi xử lýDimensity 7360-Turbo (4nm)
Camera sauChính 200MP (OIS) + 8MP (Góc rộng)
Camera trước32MP
Pin & Sạc7000mAh, 90W FlashCharge
Độ bềnIP68, IP69
Hỗ trợ phần mềmCập nhật 6 năm

Dự kiến, vivo V70 FE sẽ chính thức trình làng vào ngày 28/2 tới đây. Với cấu hình mạnh mẽ và thời lượng pin vượt trội, mẫu máy này được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ nặng ký trong phân khúc cận cao cấp.

Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể tham khảo thêm mẫu OPPO A6 Pro với cấu hình tương đương hiện đang có mặt trên thị trường.

OPPO A6 Pro sở hữu màn hình 120Hz và sạc nhanh SuperVOOC 80W
