vivo V80 chính thức ra mắt với viên pin 7.200 mAh, chip Snapdragon 7 Gen 4 và camera Zeiss Mẫu smartphone vivo V80 vừa trình làng tại Ấn Độ với điểm nhấn pin 7.200 mAh sạc nhanh 90W, vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4, màn hình 144Hz và ống kính Zeiss.

Hãng công nghệ vivo vừa chính thức công bố mẫu điện thoại mới mang tên vivo V80 tại thị trường Ấn Độ. Thiết bị thuộc phân khúc tầm trung cận cao cấp gây chú ý nhờ sự kết hợp giữa viên pin dung lượng lớn 7.200 mAh, vi xử lý Snapdragon thế hệ mới cùng hệ thống camera đồng chế tác với thương hiệu quang học danh tiếng Zeiss.

Sản phẩm nhắm đến đối tượng người dùng tìm kiếm một thiết bị di động có thời lượng pin bền bỉ trong nhiều ngày, khả năng nhiếp ảnh chuyên nghiệp cùng hiệu năng phần cứng ổn định cho các nhu cầu công việc lẫn giải trí.

Khả năng hiển thị ấn tượng với màn hình AMOLED 144Hz

Về mặt trước, vivo V80 sở hữu màn hình kích thước 6.59 inch sử dụng tấm nền AMOLED với độ phân giải Full-HD+. Kích thước màn hình này vừa đảm bảo không gian hiển thị rộng rãi cho các nội dung số, vừa giữ được sự gọn gàng khi cầm nắm và thao tác bằng một tay.

vivo V80 5G sở hữu màn hình 144Hz mượt mà

Điểm nhấn đáng kể nằm ở tần số quét đạt mức 144Hz, vượt trội so với mức tiêu chuẩn 120Hz phổ biến, giúp tối ưu hóa độ mượt mà khi cuộn trang hoặc chơi game tốc độ cao. Ngoài ra, độ sáng tối đa của tấm nền đạt mức 5.000 nits, cho phép hiển thị nội dung sắc nét ngay cả dưới ánh nắng mặt trời gắt gao.

Sức mạnh từ chip Snapdragon 7 Gen 4 và nền tảng OriginOS 7

Cung cấp sức mạnh cho vivo V80 là vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 mới nhất từ Qualcomm. Con chip này được định vị để cân bằng giữa hiệu suất xử lý tác vụ phức tạp và khả năng tiết kiệm điện năng, giúp điện thoại vận hành trơn tru từ ứng dụng thường nhật đến các tựa game đồ họa nặng.

Các tính năng chính của điện thoại

Đáng chú ý, vivo V80 là một trong những sản phẩm đầu tiên được cài sẵn giao diện người dùng OriginOS 7 phát triển trên nền hệ điều hành Android 17 ngay từ khi xuất xưởng. Sự kết hợp này mang lại khả năng tối ưu hóa tài nguyên phần cứng tốt hơn, giảm độ trễ và đem tới giao diện trực quan.

Hệ thống camera hợp tác cùng Zeiss nâng tầm nhiếp ảnh

Nhiếp ảnh tiếp tục là thế mạnh cốt lõi của dòng V-series nhờ sự hợp tác kỹ thuật cùng Zeiss. Mặt sau của máy nổi bật với cụm ba camera, trong đó cảm biến chính là Sony LYT 700V độ phân giải 50MP có tích hợp công nghệ chống rung quang học OIS và lấy nét tự động.

vivo V80 5G có hệ thống camera chất lượng cao

Cảm biến chính hỗ trợ quay video chuẩn 4K Cinematic và 4K ở tốc độ 60 khung hình trên giây. Bên cạnh đó, thiết bị tích hợp camera tele Sony IMX882 độ phân giải 50MP có zoom quang 3x và chống rung OIS, đi kèm camera góc siêu rộng 8MP. Mặt trước được trang bị camera selfie 50MP hỗ trợ lấy nét tự động, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh chân dung và gọi video sắc nét.

Thời lượng pin 7.200 mAh và độ bền đạt chuẩn IP69

Một trong những thông số nổi bật nhất của vivo V80 là thỏi pin dung lượng 7.200 mAh. Mức dung lượng này vượt trội so với hầu hết các mẫu smartphone hiện nay trên thị trường, cho phép máy duy trì hoạt động trong thời gian dài mà không lo cạn năng lượng giữa chừng.

Các tùy chọn màu sắc của vivo V80

Để tối ưu thời gian nạp lại năng lượng cho viên pin lớn, vivo trang bị công nghệ sạc nhanh có dây công suất 90W. Bên cạnh đó, thiết bị còn đạt chuẩn kháng bụi và nước IP69, cấp độ bảo vệ cao nhất hiện nay đối với các thiết bị di động thương mại.

Thông số kỹ thuật tổng hợp của vivo V80

Thông số Chi tiết kỹ thuật trên vivo V80 Màn hình 6.59 inch, AMOLED Full-HD+, tần số quét 144Hz, độ sáng tối đa 5.000 nits Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 Hệ điều hành OriginOS 7 trên nền tảng Android 17 Camera sau Chính 50MP (Sony LYT 700V, OIS) + Tele 50MP (Sony IMX882, 3x, OIS) + Siêu rộng 8MP Camera trước 50MP, tự động lấy nét (AF) Pin và sạc 7.200 mAh, sạc nhanh có dây 90W Tiêu chuẩn bảo vệ Kháng nước và kháng bụi IP69 Kết nối 5G, eSIM, Wi-Fi băng tần kép, Bluetooth 5.4, GPS, NFC

Máy còn đi kèm nhiều tiện ích như cảm biến vân tay ẩn dưới màn hình, hỗ trợ eSIM linh hoạt và các chuẩn kết nối không dây hiện đại. Hiện tại, vivo chưa công bố mức giá chính thức cũng như lộ trình phân phối vivo V80 ra các thị trường quốc tế ngoài Ấn Độ.