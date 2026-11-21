vivo V80 và V80 FE ra mắt tại Việt Nam: camera ZEISS, mặt lưng đổi màu, kháng nước IP68 và IP69 Bộ đôi vivo V80 và V80 FE nhắm đến nhiếp ảnh chân dung với camera đồng chế tác cùng ZEISS, nhiều tính năng AI chỉnh ảnh và sự kiện trải nghiệm ngày 21/11.

vivo vừa giới thiệu bộ đôi smartphone vivo V80 và vivo V80 FE tại thị trường Việt Nam với định hướng Bestie Phone. Điểm nhấn của hai máy là hệ thống camera ZEISS chuyên nghiệp, thiết kế mặt lưng đổi màu và chuẩn kháng nước IP68, IP69. Dòng sản phẩm mới tập trung vào nhiếp ảnh chân dung và ngoại hình cá tính dành cho giới trẻ.

Mặt lưng tinh thể nổi và hiệu ứng chuyển sắc 3D

Ngoại hình của V80 và V80 FE mang đậm dấu ấn cá nhân. Hãng trang bị cụm camera tinh thể nổi cùng viền siêu mỏng đối xứng, giúp máy cầm nắm thoải mái và dễ thu hút ánh nhìn.

Phiên bản V80 có màu Tím Tinh Hà, ứng dụng công nghệ quang khắc laser để tạo hiệu ứng 3D chuyển sắc. Trong khi đó, V80 FE mang sắc Vàng Pháo Hoa rực rỡ. Cả hai thiết bị đều đạt chuẩn kháng nước IP68 và IP69, đảm bảo độ bền khi sử dụng ngoài trời.

Camera đồng chế tác cùng ZEISS: từ siêu tele đến chân dung đa tiêu cự

Hệ thống camera ZEISS được tích hợp sâu vào cả phần cứng lẫn phần mềm. Đáng chú ý, lần đầu tiên dòng FE cũng được trang bị ống kính đồng chế tác cùng ZEISS.

Cụ thể, V80 sở hữu camera siêu tele 50MP với cảm biến Sony IMX882 và zoom quang 3x. Máy hỗ trợ các tiêu cự chân dung chuyên biệt như 85mm và 100mm, cho hiệu ứng bokeh phong cách điện ảnh. Bên cạnh đó, tính năng chụp chân dung flash CCD giúp tái tạo chất ảnh hoài cổ.

Đối với V80 FE, máy có bộ 3 camera 50MP, trong đó cảm biến chính là Sony LYTIA 700V với khả năng chống rung CIPA 4.5. Thiết bị hỗ trợ chụp chân dung đa tiêu cự, kết hợp vòng sáng Aura AI để tối ưu ánh sáng khuôn mặt trong môi trường thiếu sáng.

Điểm khác biệt giữa hai phiên bản qua thông tin công bố

Tiêu chí vivo V80 vivo V80 FE Màu sắc Tím Tinh Hà Vàng Pháo Hoa Kháng nước IP68 và IP69 IP68 và IP69 Camera nổi bật Siêu tele 50MP, cảm biến Sony IMX882, zoom quang 3x Bộ 3 camera 50MP, cảm biến chính Sony LYTIA 700V, chống rung CIPA 4.5 Chân dung Tiêu cự 85mm và 100mm, flash CCD Đa tiêu cự, vòng sáng Aura AI

Bộ công cụ AI chỉnh ảnh ngay trên máy

Bên cạnh phần cứng, vivo trang bị nhiều tính năng AI để tối ưu hình ảnh ngay sau khi chụp. Người dùng có thể chỉnh sửa ảnh nhanh mà không cần ứng dụng bên thứ ba.

Camera sáng tạo AI cho phép thêm các hiệu ứng ánh sáng như nắng mai hay đèn trên cao. Các công cụ xóa vật thể AI và AI UHD hỗ trợ hoàn thiện chi tiết ảnh. Riêng V80 được bổ sung tính năng mở rộng ảnh AI, giúp linh hoạt hơn khi căn chỉnh bố cục.

Thời điểm mở bán và sự kiện trải nghiệm

Hai mẫu máy hiện đang được mở bán với nhiều ưu đãi. Người dùng quan tâm có thể trải nghiệm thực tế tại sự kiện diễn ra vào ngày 21/11 sắp tới. Với camera ZEISS, thiết kế mặt lưng riêng biệt và bộ công cụ AI, V80 và V80 FE hướng đến nhóm người dùng yêu thích nhiếp ảnh di động.