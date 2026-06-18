Vivo X Fold 6: Smartphone gập siêu bền với chuẩn IPX9 và pin 7.000 mAh sắp ra mắt Vivo X Fold 6 gây ấn tượng với khả năng kháng nước IPX9, pin 7.000 mAh hoạt động ở -20 độ C và hệ thống camera Zeiss chuyên nghiệp, dự kiến ra mắt vào ngày 26/06.

Vivo chuẩn bị tạo nên một bước ngoặt mới trong thị trường điện thoại màn hình gập với sự xuất hiện của Vivo X Fold 6. Thay vì sử dụng hậu tố "Ultra" như các tin đồn trước đó, mẫu flagship này tập trung vào việc tối ưu hóa độ bền và khả năng hoạt động trong những điều kiện môi trường khắc nghiệt nhất, đi kèm với cấu hình phần cứng mạnh mẽ.

Độ bền cực hạn: Thử thách nhảy dù và vòi rồng 10 tấn

Để minh chứng cho sự bền bỉ của mẫu máy mới, Vivo đã thực hiện chuỗi bài kiểm tra độ bền đầy ấn tượng. Trong video quảng bá mới nhất, Vivo X Fold 6 đã vượt qua thử thách nhảy dù từ độ cao 4.100 m và chịu đựng trực tiếp luồng nước áp lực cao từ vòi rồng của xe cứu hỏa 10 tấn.

The Vivo X Fold 6, pictured here with its Zeiss teleconverter, will be available in four color options. It underwent durability testing in a new promo video.

Đáng chú ý, thiết bị này được xác nhận đạt chuẩn kháng nước IPX9, cho phép máy chịu được các tia nước có nhiệt độ và áp suất cao. Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý là thiết bị vẫn thiếu chuẩn kháng bụi IP6X, điều mà các đối thủ như Google Pixel 10 Pro Fold hay Honor Magic V6 (với chuẩn IP69) đã trang bị. Do đó, người dùng vẫn cần cẩn trọng khi sử dụng máy trong môi trường nhiều cát bụi như bãi biển.

Thiết kế 4 màu sắc và công nghệ pin chịu lạnh -20 độ C

Vivo X Fold 6 sẽ được ra mắt với bốn tùy chọn màu sắc đa dạng. Bên cạnh màu xanh ngọc (Blue Hole) và trắng (Salt Lake) đã được biết đến, máy sẽ có thêm hai phiên bản màu đen là Polar Night và Black Gold. Hai phiên bản màu đen này sở hữu mặt lưng với các đường vân sọc dọc tinh tế, mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn và sang trọng.

Về dung lượng năng lượng, Vivo trang bị cho máy viên pin khổng lồ 7.000 mAh. Điểm đặc biệt của viên pin này là khả năng duy trì hoạt động ổn định ngay cả trong môi trường cực lạnh xuống tới -20°C, một thông số ấn tượng đối với các dòng smartphone hiện nay.

Kết nối ổn định với hệ thống khuếch đại tín hiệu 3.0

Khả năng kết nối cũng là một điểm nhấn quan trọng trên Vivo X Fold 6. Với hệ thống khuếch đại tín hiệu toàn cầu 3.0 (Global Signal Amplification System 3.0) dựa trên chipset liên lạc 1+4 độc quyền, Vivo khẳng định máy sẽ duy trì kết nối không dây ổn định ngay cả trong thang máy cao tầng, tàu cao tốc hay khi di chuyển trên đường cao tốc.

Hệ thống camera của máy tiếp tục được hợp tác cùng Zeiss, bao gồm một ống kính teleconverter 200 mm, hứa hẹn mang lại khả năng zoom và chất lượng hình ảnh vượt trội cho một thiết bị màn hình gập.

Thông số kỹ thuật và ngày ra mắt

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật nổi bật của Vivo X Fold 6 dựa trên các thông tin đã được xác nhận:

Đặc điểm Thông số chi tiết Dung lượng pin 7.000 mAh (hoạt động tốt ở -20°C) Chuẩn kháng nước IPX9 Hệ thống camera Hợp tác Zeiss, có ống kính tele 200 mm Kết nối Chipset liên lạc 1+4 (Signal System 3.0) Màu sắc Xanh ngọc, Trắng, Đen Polar, Đen Gold Ngày ra mắt 26/06/2026 (tại Trung Quốc)

Vivo X Fold 6 dự kiến sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào ngày 26/06. Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về việc liệu Vivo có kế hoạch phát hành mẫu smartphone gập đầy tham vọng này ra thị trường quốc tế hay không.