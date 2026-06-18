vivo X Fold6 lộ diện cấu hình khủng: Pin 6,900mAh và camera 200MP thách thức mọi đối thủ vivo X Fold6 gây ấn tượng với viên pin 6,900mAh lớn nhất phân khúc gập và hệ thống camera 200MP đột phá. Thiết bị sở hữu màn hình độ sáng 5,000 nits cùng chip Dimensity 9500 mạnh mẽ.

vivo chuẩn bị ra mắt mẫu điện thoại gập thế hệ mới X Fold6 vào ngày 26/6, đánh dấu một bước tiến lớn trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa smartphone màn hình gập và điện thoại flagship dạng thanh. Những thông tin rò rỉ mới nhất đã phác họa nên một thiết bị sở hữu những thông số kỹ thuật hàng đầu thị trường, từ dung lượng pin, độ sáng màn hình đến khả năng nhiếp ảnh chuyên sâu.

Đa dạng tùy chọn cấu hình và màu sắc sang trọng

Dòng vivo X Fold6 dự kiến sẽ mang đến cho người dùng bốn tùy chọn màu sắc bao gồm: Xanh Cave, Salt Lake, Polar Night và phiên bản đặc biệt Black Gold. Sự đa dạng này giúp thiết bị tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng với sở thích khác nhau, từ phong cách trẻ trung đến sang trọng, lịch lãm.

vivo X Fold6 sẽ có nhiều màu sắc bắt mắt

Về khả năng lưu trữ, máy cung cấp bốn biến thể bộ nhớ: 12GB + 256GB, 12GB + 512GB, 16GB + 512GB và cao cấp nhất là 16GB + 1TB. Đáng chú ý, phiên bản màu Black Gold được cho là chỉ dành riêng cho cấu hình bộ nhớ cao nhất, tạo nên tính độc bản và giá trị sưu tầm cho nhóm người dùng chuyên nghiệp.

Mẫu điện thoại gập mới của vivo có thiết kế bắt mắt

Hệ thống camera 200MP và khả năng siêu zoom

Điểm nhấn lớn nhất trên vivo X Fold6 chính là hệ thống camera được đầu tư bài bản. Camera chính của máy sử dụng cảm biến độ phân giải lên tới 200MP, kết hợp với camera tele tiềm vọng dùng cảm biến Sony LYT-602. Đây là một nâng cấp hiếm thấy trên các dòng điện thoại gập vốn thường phải hy sinh không gian camera để tối ưu độ mỏng.

vivo X Fold6 lộ ảnh thực tế

Bên cạnh đó, thiết bị còn sở hữu camera góc siêu rộng 50MP và chip xử lý hình ảnh V3+ độc quyền từ vivo. Đặc biệt, đây là mẫu điện thoại gập đầu tiên hỗ trợ phụ kiện mở rộng tiêu cự và tương thích với bộ chuyển đổi G2, cho phép đạt tiêu cự tương đương 200mm. Cấu hình này cho thấy tham vọng của vivo trong việc biến X Fold6 thành một công cụ nhiếp ảnh di động thực thụ.

Công nghệ màn hình Samsung M14 và hiệu năng vượt trội

Màn hình bên trong của vivo X Fold6 có kích thước 8.02 inch, sử dụng vật liệu phát quang M14 tiên tiến nhất từ Samsung. Cả màn hình trong và ngoài đều đạt độ sáng tối đa 5,000 nits, đảm bảo khả năng hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt. Đây là thông số vượt trội so với hầu hết các đối thủ cùng phân khúc hiện nay.

Mẫu điện thoại gập tiếp theo của vivo sẽ có tùy chọn màu xanh bắt mắt

Về hiệu năng, máy được trang bị vi xử lý Dimensity 9500 Super Edition, tối ưu cho cả các tác vụ đa nhiệm nặng và chơi game đồ họa cao. Đi kèm là viên pin dung lượng lên đến 6,900mAh, một con số kỷ lục đối với điện thoại gập, hứa hẹn thời gian sử dụng bền bỉ trong cả ngày dài.

So sánh thông số kỹ thuật: vivo X Fold6 và HONOR Magic V5

Để có cái nhìn khách quan hơn về vị thế của vivo X Fold6, người dùng có thể so sánh với HONOR Magic V5, một đối thủ đáng gờm khác trong phân khúc điện thoại gập cao cấp:

Thông số vivo X Fold6 (Rò rỉ) HONOR Magic V5 Vi xử lý Dimensity 9500 Super Edition Snapdragon 8 Elite RAM/ROM tối đa 16GB / 1TB 16GB / 512GB Màn hình chính 8.02 inch (Samsung M14) OLED kép 2K+ Độ sáng tối đa 5,000 nits 5,000 nits Camera chính 200MP 50MP Dung lượng pin 6,900mAh 5,820mAh Hệ điều hành OriginOS 6 Fold (AI) MagicOS

Có thể thấy, trong khi cả hai đều sở hữu màn hình siêu sáng, vivo X Fold6 chiếm ưu thế tuyệt đối về dung lượng pin và độ phân giải camera chính. Ngược lại, HONOR Magic V5 tập trung vào sự gọn nhẹ với trọng lượng chỉ 217g và sức mạnh từ chip Snapdragon mới nhất.

Nhìn chung, vivo X Fold6 không chỉ là một bản cập nhật về cấu hình mà còn là lời khẳng định về khả năng làm chủ công nghệ của vivo trên các thiết bị gập. Với sự hỗ trợ của AI qua giao diện OriginOS 6 Fold cho phép chạy 5 ứng dụng cùng lúc, thiết bị hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm đa nhiệm trực quan và mạnh mẽ cho người dùng vào cuối tháng 6 này.