vivo X Fold6 lộ diện ngày ra mắt toàn cầu: Đột phá pin 7.000mAh cùng camera 200MP ấn tượng Mẫu smartphone gập vivo X Fold6 dự kiến ra mắt thị trường quốc tế vào ngày 1/10 với điểm nhấn pin khủng 7.000mAh, sạc nhanh 80W cùng cụm camera 200MP cao cấp.

Sau màn ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào tháng 6 vừa qua, mẫu điện thoại màn hình gập cao cấp vivo X Fold6 chuẩn bị chính thức tiến ra thị trường quốc tế. Mẫu flagship gập này thu hút sự quan tâm lớn của giới công nghệ nhờ hàng loạt trang bị phần cứng mạnh mẽ, nổi bật với viên pin dung lượng 7.000mAh và cảm biến camera chính lên tới 200MP.

Lộ trình mở bán vivo X Fold6 trên thị trường quốc tế

Theo các nguồn tin rò rỉ, thiết bị màn hình gập thế hệ mới của vivo sẽ chính thức ra mắt toàn cầu vào ngày 1 tháng 10 tới, đánh dấu cột mốc bốn tháng sau thời điểm công bố tại thị trường nội địa. Kế hoạch mở rộng phạm vi phân phối cho thấy rõ tham vọng cạnh tranh sòng phẳng của hãng ở phân khúc thiết bị gập cao cấp.

vivo X Fold6 vừa lộ ngày ra mắt toàn cầu vào tháng 10 tới

Bên cạnh đó, điểm đến tiếp theo của sản phẩm được hé lộ là thị trường Ấn Độ vào ngày 6 tháng 10. Khi cập bến thị trường này, vivo X Fold6 dự kiến cung cấp hai cấu hình bộ nhớ gồm RAM 12GB kết hợp bộ nhớ trong 256GB hoặc tùy chọn nâng cao 512GB, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đa nhiệm và lưu trữ dữ liệu dung lượng lớn.

Về ngoại hình, thiết bị mang đến hai tùy chọn màu sắc sang trọng bao gồm xanh Nebula Teal tươi mới và đen Prism Black cổ điển, gia tăng tính thẩm mỹ cho người dùng cao cấp.

Không gian hiển thị rộng lớn với hai tấm nền AMOLED sắc nét

Dựa trên cấu hình phiên bản nội địa, vivo X Fold6 sở hữu màn hình chính bên trong có kích thước lên tới 8.02 inch, sử dụng tấm nền AMOLED chất lượng cao. Diện tích hiển thị lớn tương đương máy tính bảng nhỏ, đem lại trải nghiệm thị giác ấn tượng khi xử lý công việc lẫn giải trí đa phương tiện.

vivo X Fold6 sở hữu nhiều nâng cấp ấn tượng

Ngoài ra, màn hình phụ phía ngoài có kích thước 6.51 inch cũng ứng dụng công nghệ AMOLED sắc nét. Tỷ lệ hiển thị của màn hình ngoài được thiết kế tối ưu, cho phép thao tác một tay thuận tiện và phản hồi nhanh các tác vụ hàng ngày mà không cần mở máy.

Đột phá phần cứng với camera 200MP và dung lượng pin vượt trội

Điểm nhấn công nghệ nổi bật trên thiết bị nằm ở hệ thống nhiếp ảnh. Khác với phần lớn các mẫu smartphone gập phải đánh đổi phần cứng máy ảnh để giữ độ mỏng nhẹ, cụm ba camera sau của vivo X Fold6 được dẫn dắt bởi cảm biến chính có độ phân giải lên đến 200MP, hỗ trợ thu sáng tối ưu và tái tạo độ chi tiết vượt trội trong điều kiện ánh sáng yếu.

vivo X Fold6 sẽ mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh tuyệt vời cho người dùng

Đặc biệt, thiết bị được trang bị viên pin dung lượng 7.000mAh – con số vượt trội hàng đầu phân khúc smartphone màn hình gập hiện nay. Đi kèm với dung lượng pin lớn là công nghệ sạc nhanh có dây công suất 80W và sạc nhanh không dây 40W, giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng đáng kể cho người dùng.

So sánh thông số vivo X Fold6 và HONOR Magic V5

Trong phân khúc điện thoại gập hiện nay, vivo X Fold6 và đối thủ HONOR Magic V5 tạo nên cuộc đua phần cứng đáng chú ý với các thông số cụ thể như sau:

Thông số vivo X Fold6 (Tin rò rỉ) HONOR Magic V5 Màn hình chính 8.02 inch AMOLED OLED gập 2K+, 5000 nits Màn hình phụ 6.51 inch AMOLED OLED kép Camera chính 200MP (Cụm 3 camera) 50MP + 64MP (Zoom quang 3x) Dung lượng pin 7.000mAh 5.820mAh Sạc nhanh 80W có dây / 40W không dây 66W có dây / 50W không dây Cấu hình RAM / ROM 12GB / 256GB - 512GB 16GB / 512GB (Snapdragon 8 Elite)

Nhìn chung, với sự nâng cấp toàn diện từ màn hình, độ phân giải camera cho tới dung lượng pin 7.000mAh, vivo X Fold6 hứa hẹn sẽ khuấy động phân khúc thiết bị gập cao cấp trong đợt phát hành quốc tế vào tháng 10 tới.