vivo X Fold6 lộ diện tính năng đa nhiệm Atomic Workbench: Hỗ trợ vận hành 5 ứng dụng cùng lúc Mẫu điện thoại gập vivo X Fold6 sắp ra mắt gây chú ý với hệ thống đa nhiệm Atomic Workbench, cho phép chạy song song 5 ứng dụng và tích hợp các cử chỉ điều khiển thông minh.

vivo chuẩn bị ra mắt mẫu smartphone gập thế hệ mới X Fold6 trong tháng 6 với những nâng cấp mạnh mẽ về khả năng xử lý công việc. Thông tin rò rỉ từ video teaser trên Weibo cho thấy thiết bị sẽ trang bị tính năng Atomic Workbench, một hệ thống đa nhiệm được tối ưu hóa riêng cho không gian hiển thị rộng lớn của màn hình trong.

Đột phá đa nhiệm với Atomic Workbench

Hệ thống Atomic Workbench biến vivo X Fold6 thành một thiết bị làm việc chuyên nghiệp thay vì chỉ là một chiếc smartphone màn hình lớn thông thường. Theo dữ liệu rò rỉ, tính năng này bao gồm chế độ nối tiếp cho phép người dùng vận hành đồng thời tối đa năm ứng dụng. Giao diện phần mềm được tinh chỉnh để cung cấp nhiều diện tích hiển thị hơn cho các ứng dụng đang hoạt động ở tiền cảnh, giúp tối ưu hóa hiệu suất xử lý nhiều tác vụ cùng lúc.

Hình ảnh thực tế bị rò rỉ trước đó của vivo X Fold6

Bên cạnh khả năng chạy 5 ứng dụng, hệ thống còn hỗ trợ chế độ một màn hình với khả năng hiển thị song song 4 ứng dụng. Các cửa sổ này có thể hoạt động độc lập, đảm bảo quy trình làm việc từ nhắn tin, xem tài liệu đến ghi chú không bị gián đoạn. Đây là bước tiến quan trọng trong việc khai thác tối đa lợi thế của dòng điện thoại gập so với smartphone truyền thống.

Hệ thống cử chỉ thông minh và phần mềm OriginOS 6 Fold

Đoạn video rò rỉ cũng hé lộ các thao tác điều khiển bằng cử chỉ linh hoạt trên vivo X Fold6. Ở chế độ đa cửa sổ, người dùng có thể kéo điểm đánh dấu tại các góc để tùy chỉnh diện tích hiển thị của từng ứng dụng theo nhu cầu. Đặc biệt, thao tác đặt bốn ngón tay lên màn hình cho phép phóng to nhanh cửa sổ đang chọn để xem nội dung chi tiết mà không cần đóng các tác vụ còn lại.

Mẫu điện thoại gập mới của vivo sẽ mang đến trải nghiệm sử dụng tuyệt vời cho người dùng

Những tính năng này dự kiến sẽ là một phần của OriginOS 6 Fold, giao diện được phát triển riêng cho các thiết bị gập của vivo. Phần mềm mới sẽ tập trung mạnh vào năng suất, tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo (AI) và hỗ trợ tương tác thông minh giữa các thiết bị.

Thông số kỹ thuật và thời điểm ra mắt

Về phần cứng, các báo cáo gần đây xác nhận vivo X Fold6 sẽ sở hữu viên pin có dung lượng gần 7000 mAh, một con số ấn tượng đối với dòng điện thoại gập vốn thường bị giới hạn về không gian pin. Phó Chủ tịch Sản phẩm của vivo, ông Huang Tao, xác nhận thiết bị sẽ ra mắt trong tháng 6 với nhiều cải tiến về trợ lý AI và khả năng tương tác thông minh trên thiết bị.

Thông số kỳ vọng Chi tiết Hệ điều hành OriginOS 6 Fold (dựa trên Android) Tính năng đặc bật Atomic Workbench (đa nhiệm 5 ứng dụng) Dung lượng pin Gần 7000 mAh Thời điểm ra mắt Tháng 06/2024

Với sự kết hợp giữa phần cứng mạnh mẽ và phần mềm đa nhiệm Atomic Workbench được nâng cấp, vivo X Fold6 hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ nặng ký trong phân khúc điện thoại gập cao cấp năm nay.