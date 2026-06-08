vivo X Fold6 lộ diện: Tối ưu đa nhiệm 5 tác vụ và tích hợp trí tuệ nhân tạo chuyên sâu vivo X Fold6 đánh dấu bước tiến mới trong dòng smartphone màn hình gập với giao diện OriginOS 6 Fold, tập trung vào khả năng xử lý công việc và tối ưu hóa AI.

vivo vừa công bố những thông tin chính thức đầu tiên về mẫu smartphone màn hình gập thế hệ mới mang tên vivo X Fold6. Thay vì chỉ tập trung vào yếu tố thẩm mỹ, hãng điện tử này đang định vị thiết bị như một công cụ hỗ trợ năng suất làm việc chuyên nghiệp, tận dụng tối đa không gian hiển thị rộng lớn của màn hình gập thông qua các cải tiến phần mềm và trí tuệ nhân tạo (AI).

Giải pháp đa nhiệm với Atomic Workbench

Cốt lõi của sự thay đổi trên vivo X Fold6 nằm ở giao diện OriginOS 6 Fold kết hợp cùng phiên bản Atomic Workbench thế hệ mới. Đây là bộ công cụ được thiết kế để tối ưu hóa khả năng sử dụng màn hình lớn, giúp người dùng vượt qua rào cản của các thao tác chạm thông thường trên điện thoại di động.

Teaser chính thức của vivo X Fold6

Điểm đáng chú ý nhất là tính năng “một màn hình, năm tác vụ”. Hệ thống cho phép người dùng vận hành đồng thời tối đa năm ứng dụng trên một mặt phẳng hiển thị mà vẫn đảm bảo tính mượt mà. Bố cục chia màn hình đã được tinh chỉnh lại để không gian sử dụng trở nên trực quan hơn, giảm thiểu các thao tác thừa khi cần chuyển đổi giữa các tác vụ phức tạp.

Tối ưu hóa không gian làm việc chuyên biệt

Một bước tiến khác của vivo X Fold6 là chế độ Workbench hoàn toàn mới. Tính năng này cho phép người dùng thiết lập các không gian làm việc cố định dựa trên nhu cầu thực tế như: họp trực tuyến, lập kế hoạch du lịch, mua sắm hoặc phân tích đầu tư.

Mẫu điện thoại gập mới của vivo sẽ cho trải nghiệm làm việc tuyệt vời

Trong mỗi không gian này, các ứng dụng liên quan sẽ được nhóm lại thành một môi trường duy nhất. Người dùng có thể quay trở lại trạng thái làm việc dang dở chỉ với một lần chạm, loại bỏ việc phải mở và sắp xếp lại từng ứng dụng riêng lẻ. Cách tiếp cận này giúp cải thiện đáng kể luồng công việc (workflow), đặc biệt là đối với những người dùng thường xuyên phải xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.

Nền tảng trí tuệ nhân tạo và cấu hình phần cứng

Bên cạnh phần mềm, vivo X Fold6 cũng được xác nhận sẽ nhận được những nâng cấp mạnh mẽ về trợ lý AI. Trí tuệ nhân tạo không chỉ dừng lại ở các tính năng bề nổi mà được tích hợp sâu vào hệ thống để quản lý tài nguyên chip, lập lịch tác vụ và tối ưu hóa hiệu suất đa nhiệm. Điều này đảm bảo rằng khi chạy cùng lúc nhiều công cụ AI và ứng dụng nặng, thiết bị vẫn duy trì được sự ổn định.

Mẫu điện thoại gập tiếp theo của vivo sẽ có pin khủng

Dựa trên các thông tin rò rỉ, cấu hình của vivo X Fold6 được đánh giá là hàng đầu phân khúc hiện nay với các thông số kỹ thuật ấn tượng:

Thành phần Thông số dự kiến Vi xử lý Dimensity 9500 Dung lượng pin 6.900 mAh Camera chính 200 MP Camera góc siêu rộng 50 MP Camera Tele Periscope 50 MP Bảo mật Cảm biến vân tay cạnh bên

vivo X Fold6 sẽ nâng tầm trải nghiệm sử dụng của người dùng

Với hệ thống camera có cảm biến chính lên tới 200MP và viên pin dung lượng lớn 6.900mAh, vivo X Fold6 không chỉ mạnh về năng suất mà còn đáp ứng tốt nhu cầu giải trí và nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Dự kiến, mẫu smartphone này sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào cuối tháng này trước khi có phiên bản quốc tế vào tháng sau.