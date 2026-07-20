Vivo X300 E lộ diện: Pin 7.200 mAh cùng hệ thống camera Zeiss ấn tượng Vivo chính thức xác nhận X300 E sẽ gia nhập phân khúc cao cấp với viên pin dung lượng lớn 7.200 mAh, ống kính Zeiss và thiết kế cụm camera hình vuông độc đáo.

Vivo vừa chính thức xác nhận sự ra mắt của X300 E, thành viên mới nhất trong dòng smartphone cao cấp X300. Mẫu điện thoại này gây chú ý với viên pin dung lượng lớn, hệ thống camera được tinh chỉnh bởi Zeiss và thiết kế ngoại hình mới mẻ.

Thiết kế mặt lưng của Vivo X300 E.

Điểm nhấn về dung lượng pin và thiết kế mỏng nhẹ

Một trong những thông số ấn tượng nhất được Vivo xác nhận là viên pin dung lượng lên tới 7.200 mAh. Đây là con số vượt trội so với phần lớn các đối thủ trong cùng phân khúc, hứa hẹn thời gian sử dụng kéo dài. Đáng chú ý, dù sở hữu viên pin lớn, thiết bị vẫn duy trì được độ mỏng chỉ 7,9mm và khung viền kim loại chắc chắn.

Về ngoại hình, Vivo X300 E thay đổi ngôn ngữ thiết kế với cụm camera sau được đặt trong một mô-đun hình vuông thay vì hình tròn như các phiên bản trước. Máy sẽ có ba tùy chọn màu sắc bao gồm: Cam, Trắng và Đen.

Vivo X300 E ra mắt với ba tùy chọn màu sắc.

Hệ thống camera Zeiss và thông số kỹ thuật dự kiến

Tiếp nối truyền thống hợp tác với Zeiss, Vivo X300 E được trang bị hệ thống camera tiềm vọng đã qua tinh chỉnh của hãng quang học Đức. Các nguồn tin rò rỉ cho biết máy có thể sở hữu camera chính 50MP, camera tele tiềm vọng 50MP và camera góc siêu rộng 8MP. Mặt trước là camera selfie độ phân giải 50MP.

Thông số kỹ thuật Thông tin dự kiến Vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 Màn hình 6,59 inch Dung lượng pin 7.200 mAh Sạc nhanh 90W Bảo mật Cảm biến vân tay siêu âm

Bên cạnh đó, thiết bị dự kiến sẽ được trang bị màn hình 6,59 inch, lớn hơn một chút so với phiên bản tiêu chuẩn (6,31 inch). Sức mạnh xử lý của máy có thể đến từ con chip Snapdragon 8 Gen 5 mạnh mẽ nhất của Qualcomm tại thời điểm ra mắt, đi kèm cảm biến vân tay siêu âm hiện đại.

Thời điểm mở bán và đặt hàng

Hiện tại, Vivo đã bắt đầu nhận đặt chỗ cho X300 E tại thị trường Trung Quốc. Chương trình mở bán chính thức (pre-sales) dự kiến sẽ bắt đầu vào lúc 9:00 sáng ngày 27/07/2026 theo giờ địa phương. Với cấu hình mạnh mẽ và dung lượng pin đột phá, X300 E được kỳ vọng sẽ là đối thủ nặng ký trong phân khúc smartphone cao cấp thời gian tới.