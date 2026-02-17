vivo X300 FE lộ diện qua loạt chứng nhận: Sạc nhanh 90W và cấu hình flagship nhỏ gọn Mẫu điện thoại vivo X300 FE vừa đạt các chứng nhận quan trọng từ TUV và IMDA, xác nhận hỗ trợ sạc nhanh 90W cùng cấu hình mạnh mẽ của một flagship kích thước nhỏ.

Mẫu điện thoại vivo X300 FE đang tiến gần hơn đến ngày ra mắt toàn cầu sau khi liên tiếp đạt được các chứng nhận quan trọng từ những cơ quan uy tín. Sau khi xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của Bluetooth SIG với mã model V2537, thiết bị này vừa tiếp tục được cơ quan chứng nhận TUV và IMDA phê duyệt, hé lộ những thông số kỹ thuật đáng chú ý.

Xác nhận sạc nhanh 90W và kết nối hiện đại

Theo dữ liệu từ nền tảng chứng nhận TUV, vivo X300 FE sẽ hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây với công suất lên đến 90W. Song song đó, danh sách từ cơ quan IMDA cũng xác nhận thiết bị sẽ tích hợp đầy đủ các tiêu chuẩn kết nối hiện đại, bao gồm cả công nghệ NFC.

Chứng nhận TUV của vivo X300 FE

Việc đạt được các chứng chỉ này không chỉ khẳng định sự tồn tại của sản phẩm mà còn cho thấy vivo đã hoàn thiện các bước thử nghiệm cuối cùng để sẵn sàng đưa thiết bị ra thị trường quốc tế, dự kiến sau khi bộ đôi X300 và X300 Pro trình làng vào tháng 12/2025.

Chiến lược đổi tên và sự tương đồng với S50 Pro Mini

Nhiều chuyên gia nhận định vivo X300 FE có mối liên hệ mật thiết với mẫu vivo S50 Pro Mini vừa ra mắt tại thị trường Trung Quốc. Đây được xem là chiến lược quen thuộc của hãng, tương tự như cách vivo từng đổi tên S30 Pro Mini thành X200 FE để tiếp cận người dùng toàn cầu.

Điện thoại vivo đạt nhiều chứng nhận quan trọng

Nếu các dự đoán này là chính xác, vivo X300 FE sẽ sở hữu màn hình LTPO AMOLED kích thước 6.31 inch với độ phân giải 1.5K. Màn hình này hỗ trợ tần số quét 120Hz và có độ sáng tối đa lên tới 5,000 nits, đảm bảo khả năng hiển thị rõ nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng gắt.

Sức mạnh phần cứng và hệ thống camera tiềm vọng

Về hiệu năng, vivo X300 FE dự kiến trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 cao cấp, kết hợp cùng RAM chuẩn LPDDR5x và bộ nhớ trong UFS 4.1. Thiết bị có khả năng được cài sẵn giao diện OriginOS 6 dựa trên hệ điều hành Android 16 ngay khi xuất xưởng. Cung cấp năng lượng cho máy là viên pin dung lượng lớn 6,500mAh, hỗ trợ sạc nhanh không dây công suất 40W bên cạnh sạc có dây 90W.

vivo X300 FE có thể là phiên bản đổi tên của S50 Pro Mini

Điểm nhấn đáng chú ý khác nằm ở hệ thống nhiếp ảnh. Máy được cho là sở hữu cụm camera sau gồm cảm biến chính 50MP có chống rung quang học (OIS), ống kính siêu rộng 8MP và đặc biệt là camera tele tiềm vọng 50MP giúp tối ưu khả năng zoom quang học. Ở mặt trước, camera selfie 50MP sẽ đáp ứng nhu cầu chụp ảnh chân dung và gọi video chất lượng cao.

Bảng thông số cấu hình dự kiến của vivo X300 FE

Thông số Chi tiết dự kiến Vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 Màn hình 6.31 inch, LTPO AMOLED, 1.5K, 120Hz Pin / Sạc 6,500mAh / 90W (dây), 40W (không dây) Camera sau 50MP (OIS) + 8MP (UW) + 50MP (Tele tiềm vọng) Hệ điều hành OriginOS 6 (Android 16)

Với cấu hình mạnh mẽ gói gọn trong thân máy nhỏ nhắn, vivo X300 FE hứa hẹn sẽ là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc smartphone cao cấp mini đang dần sôi động trở lại.