vivo X300 FE lộ diện: Sức mạnh Snapdragon 8 Gen 5 và ống kính Zeiss tái định nghĩa dòng Fan Edition Mẫu vivo X300 FE sắp ra mắt gây bất ngờ khi trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 cao cấp, pin 6,500 mAh và hệ thống mô-đun ống kính rời hợp tác cùng Zeiss.

vivo X300 FE là mẫu smartphone sắp ra mắt của hãng công nghệ vivo, hứa hẹn thay đổi hoàn toàn định nghĩa về dòng sản phẩm Fan Edition (FE). Thay vì cắt giảm cấu hình để tối ưu chi phí như các phiên bản tiền nhiệm, X300 FE sở hữu những thông số kỹ thuật và tính năng tương đương với các dòng máy đầu bảng (flagship) hiện nay.

Cơ chế mô-đun ống kính rời từ thương hiệu Zeiss

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên vivo X300 FE là khả năng tùy biến hệ thống máy ảnh linh hoạt. Thiết bị hỗ trợ gắn thêm các mô-đun ống kính phụ trợ từ Zeiss thông qua kết nối từ tính vào cụm camera ở mặt lưng.

vivo X300 FE cũng có thể gắn mô-đun ống kính, không hề thua kém các phiên bản cao cấp

Hệ thống phụ kiện này được hoàn thiện tinh xảo, đảm bảo sự chắc chắn và chính xác khi lắp đặt. Việc mang cơ chế ống kính rời xuống một thiết bị có kích thước nhỏ gọn 6.31 inch cho thấy nỗ lực của vivo trong việc phổ cập trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp cho phân khúc cận cao cấp.

Phụ kiện này sở hữu chất lượng hoàn thiện cao cấp, kết nối từ tính vào cụm camera sau chắc chắn

Cấu hình hàng đầu với vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5

Bên cạnh khả năng nhiếp ảnh, vivo X300 FE còn là thiết bị Fan Edition đầu tiên sử dụng nền tảng chip Snapdragon 8 Gen 5 tiên tiến nhất từ Qualcomm. Máy được trang bị màn hình LTPO AMOLED 6.31 inch, độ phân giải 1.5K cùng tần số quét 120Hz mượt mà.

Thông số kỹ thuật của X300 FE hoàn toàn không thua kém nhiều so với các dòng máy đầu bảng hiện nay

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của vivo X300 FE:

Thông số Chi tiết Vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 Màn hình 6.31 inch LTPO AMOLED, 1.5K, 120Hz Bộ nhớ RAM 12GB Lưu trữ 256GB hoặc 512GB Camera chính 50MP (Chính) + 8MP (Siêu rộng) + 50MP (Tele 3x) Pin và Sạc 6,500 mAh, sạc nhanh 90W Hệ điều hành OriginOS 6

Dung lượng pin đột phá và thời điểm ra mắt

Đáng chú ý, vivo X300 FE sở hữu viên pin dung lượng lên tới 6,500 mAh, một con số vượt trội so với các đối thủ cùng kích thước màn hình. Công nghệ sạc nhanh 90W đi kèm giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng cho thiết bị.

vivo X300 FE được trang bị viên pin dung lượng khổng lồ 6,500 mAh, có hỗ trợ sạc nhanh 90W

Theo kế hoạch, vivo sẽ chính thức ra mắt bộ đôi X300 Ultra và X300 FE tại thị trường Ấn Độ vào ngày 6 tháng 5. Sản phẩm dự kiến lên kệ từ ngày 14 tháng 5 với ba tùy chọn màu sắc gồm tím, đen và xanh lục.