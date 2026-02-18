vivo X300 FE lộ diện trên Geekbench: Sức mạnh Snapdragon 8 Gen 5 và pin 6,500mAh Mẫu smartphone vivo X300 FE vừa xuất hiện trên Geekbench với cấu hình ấn tượng gồm chip Snapdragon 8 Gen 5, RAM 12GB, hỗ trợ sạc nhanh 90W và hệ thống camera tiềm vọng.

Sau khi ra mắt X200 FE, vivo dường như đang chuẩn bị cho thế hệ kế nhiệm mang tên vivo X300 FE. Thiết bị vừa chính thức lộ diện trên nền tảng đo hiệu năng Geekbench với mã hiệu V2537, tiết lộ những thông số kỹ thuật mạnh mẽ của một chiếc "flagship mini" thực thụ.

Hiệu năng vượt trội với Snapdragon 8 Gen 5

Theo dữ liệu từ Geekbench, vivo X300 FE được trang bị vi xử lý cao cấp từ Qualcomm. Cụm CPU bao gồm 6 lõi hoạt động ở xung nhịp 3.32GHz và 2 lõi hiệu năng cao đạt tốc độ 3.80GHz, kết hợp cùng GPU Adreno 829. Dựa trên cấu trúc này, thiết bị được xác nhận sử dụng chip Snapdragon 8 Gen 5.

Trong bài kiểm tra Geekbench 6.5, vivo X300 FE đạt 2,701 điểm đơn nhân và 8,180 điểm đa nhân. Đi kèm với đó là dung lượng RAM 12GB, đảm bảo khả năng đa nhiệm mượt mà. Đáng chú ý, máy sẽ chạy trên hệ điều hành Android 16 cùng giao diện OriginOS 6 ngay khi xuất xưởng.

Cấu hình chi tiết và khả năng nhiếp ảnh

Bên cạnh hiệu năng thuần túy, các báo cáo cho thấy vivo X300 FE có thể là phiên bản quốc tế của mẫu S50 Pro Mini tại thị trường Trung Quốc. Nếu thông tin này chính xác, máy sẽ sở hữu màn hình LTPO OLED phẳng kích thước 6.31 inch, độ phân giải 1.5K và tần số quét 120Hz.

vivo X300 FE có hiệu năng khá mạnh mẽ

Hệ thống camera trên X300 FE hứa hẹn đáp ứng tốt nhu cầu nhiếp ảnh chuyên nghiệp với cụm ba ống kính: cảm biến chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học (OIS), ống kính siêu rộng 8MP và camera tiềm vọng 50MP hỗ trợ zoom quang 3x. Camera selfie ở mặt trước cũng đạt độ phân giải 50MP.

Pin dung lượng lớn và công nghệ sạc nhanh

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của vivo X300 FE là viên pin dung lượng lên tới 6,500mAh, một con số ấn tượng đối với một thiết bị có kích thước nhỏ gọn. Chứng nhận từ TUV xác nhận máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 90W. Ngoài ra, thiết bị còn được kỳ vọng hỗ trợ sạc không dây 40W và chuẩn bộ nhớ UFS 4.1 tốc độ cao.

vivo X300 FE có thể là phiên bản đổi tên của S50 Pro Mini

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của vivo X300 FE

Thông số Chi tiết dự kiến Vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 RAM 12GB LPDDR5X Màn hình 6.31 inch, LTPO OLED, 1.5K, 120Hz Camera sau 50MP (Chính) + 8MP (Siêu rộng) + 50MP (Tiềm vọng 3x) Pin & Sạc 6,500mAh, sạc nhanh 90W (có dây), 40W (không dây) Hệ điều hành Android 16 (OriginOS 6)

Hiện tại, vivo X300 FE đã đạt được hàng loạt chứng nhận quan trọng từ BIS (Ấn Độ), IMDA (Singapore) và Bluetooth SIG. Với việc liên tục xuất hiện trên các trang đo hiệu năng và cơ quan kiểm duyệt, mẫu smartphone này dự kiến sẽ sớm được trình làng chính thức, có thể là ngay trong tháng 3 tới.