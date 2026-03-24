vivo X300 Ultra hé lộ thông số camera 200MP: Bước tiến mới tiệm cận máy ảnh chuyên nghiệp Flagship vivo X300 Ultra sở hữu hệ thống camera Zeiss 3+2 đột phá, tích hợp cảm biến Sony LYTIA 901 và ống kính tiềm vọng 200MP hỗ trợ zoom tiêu cự tới 400mm.

Tại Hội nghị Truyền thông công nghệ hình ảnh Blueprint, vivo đã chính thức hé lộ những nâng cấp phần cứng camera trên mẫu flagship X300 Ultra sắp ra mắt. Với sự hợp tác chiến lược cùng Zeiss, thiết bị được định vị không chỉ là một chiếc điện thoại thông minh thông thường mà còn là giải pháp thay thế cho các dòng máy ảnh nhỏ gọn chuyên dụng nhờ hệ thống cảm biến độ phân giải cao và thuật toán xử lý tiên tiến.

vivo X300 Ultra sẽ có hệ thống máy ảnh cao cấp

Kiến trúc camera 3+2 và công nghệ quang học Zeiss

Hệ thống máy ảnh trên vivo X300 Ultra tuân theo cấu hình "3+2", bao gồm ba cảm biến chính kết hợp cùng các thành phần quang học bổ sung và hệ thống thuật toán phần mềm chuyên sâu. Đáng chú ý, toàn bộ hệ thống ống kính đều được tối ưu hóa bởi Zeiss, bao gồm cả lớp phủ T* trứ danh giúp giảm thiểu hiện tượng phản xạ và bóng ma khi chụp ảnh dưới nguồn sáng mạnh.

Bên cạnh đó, vivo giới thiệu công nghệ quang phổ sinh học VCS thế hệ mới nhất, giúp tái tạo màu sắc trung thực và cải thiện đáng kể khả năng thu sáng cho cảm biến. Sự kết hợp này hứa hẹn mang lại chất lượng hình ảnh vượt trội, đặc biệt là trong các kịch bản ánh sáng phức tạp.

Chi tiết hệ thống cảm biến Sony LYTIA thế hệ mới

Camera chính của vivo X300 Ultra sử dụng cảm biến Sony LYTIA 901 với độ phân giải lên đến 200MP. Đây là một trong những bước tiến lớn về phần cứng khi kết hợp độ phân giải siêu cao với khả năng giảm nhiễu và xử lý HDR cải tiến. Hệ thống ống kính mới đi kèm được thiết kế riêng để tối ưu hóa lượng ánh sáng đi vào cảm biến, đảm bảo độ chi tiết sắc nét ngay cả ở vùng rìa ảnh.

Thông số camera chính của vivo X300 Ultra

Đối với camera góc siêu rộng, hãng trang bị cảm biến Sony LYTIA 818 kích thước 1/1.28 inch. Đây là kích thước cảm biến tương đối lớn đối với một ống kính góc rộng trên smartphone, cho phép thu nhận nhiều ánh sáng hơn. Điểm đáng lưu ý là hệ thống này đạt chuẩn ổn định hình ảnh CIPA 6.0, hỗ trợ người dùng chụp ảnh phong cảnh hoặc kiến trúc trong điều kiện thiếu sáng mà không cần chân máy.

Thông số camera siêu rộng của vivo X300 Ultra

Đột phá zoom tiêu cự 400mm và chống rung Gimbal

Tính năng nổi bật nhất trên vivo X300 Ultra nằm ở hệ thống ống kính tele tiềm vọng. Máy sử dụng cảm biến Samsung HP0 độ phân giải 200MP, kết hợp với bộ chuyển đổi tiêu cự G2 mới cho phép mở rộng tiêu cự lên đến 400mm. Khả năng zoom xa này giúp thiết bị chinh phục các thể loại nhiếp ảnh từ chân dung xa đến chụp động vật hoang dã hoặc sự kiện thể thao.

Thông số camera tele của vivo X300 Ultra

Hệ thống camera tele còn đạt xếp hạng ổn định hình ảnh CIPA 7.0, được mô tả có hiệu quả tương đương với việc sử dụng gimbal vật lý. Điều này cực kỳ quan trọng khi chụp ở tiêu cự dài, nơi ngay cả những rung động nhỏ nhất cũng có thể làm mờ ảnh. Dưới đây là bảng tóm tắt thông số kỹ thuật dự kiến của hệ thống camera trên vivo X300 Ultra:

Thành phần Cảm biến / Công nghệ Tính năng nổi bật Camera chính Sony LYTIA 901 (200MP) Giảm nhiễu, xử lý HDR nâng cao Camera góc siêu rộng Sony LYTIA 818 (1/1.28 inch) Chuẩn CIPA 6.0, lớp phủ Zeiss T* Camera Tele Samsung HP0 (200MP) Tiêu cự 400mm, ổn định CIPA 7.0 Hệ thống quang học Cấu hình "3+2" với Zeiss Quang phổ sinh học VCS mới nhất

Với những nâng cấp mạnh mẽ về cả phần cứng lẫn phần mềm, vivo X300 Ultra đang thể hiện tham vọng xóa nhòa ranh giới giữa smartphone và máy ảnh chuyên dụng. Những hình ảnh mẫu được công bố trước đó cho thấy khả năng tái tạo chi tiết ấn tượng và độ chuyển màu mượt mà, định hình đây là một trong những thiết bị nhiếp ảnh đáng chú ý nhất trong năm.