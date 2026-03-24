vivo X300 Ultra lộ điểm hiệu năng Geekbench ấn tượng với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mẫu flagship vivo X300 Ultra vừa xuất hiện trên Geekbench với điểm đa nhân vượt mốc 11,600, sở hữu cấu hình 16GB RAM và hệ thống camera 200MP chuyên dụng.

Mẫu điện thoại cao cấp tiếp theo của vivo là X300 Ultra vừa chính thức lộ diện trên nền tảng đo hiệu năng Geekbench, hé lộ sức mạnh xử lý đáng kinh ngạc trước thềm ra mắt. Thiết bị dự kiến sẽ được trình làng cùng mẫu vivo X300s vào ngày 30/3 tới, tập trung vào khả năng xử lý tác vụ nặng và nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Sức mạnh phần cứng từ chip Snapdragon 8 Elite Gen 5

Theo dữ liệu từ Geekbench, vivo X300 Ultra xuất hiện với mã model V2547DA, đây là phiên bản đặc biệt hỗ trợ kết nối vệ tinh. Thiết bị đạt điểm đơn nhân là 3,722 và điểm đa nhân ấn tượng lên tới 11,621. Kết quả này đến từ việc tối ưu hóa phần cứng mạnh mẽ cùng sự hỗ trợ của hệ điều hành Android 16 và giao diện OriginOS 6 ngay khi xuất xưởng.

vivo X300 Ultra lộ hiệu năng ấn tượng trên Geekbench

Về cấu hình chi tiết, máy được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 từ nhà Qualcomm, kết hợp cùng dung lượng RAM lên đến 16GB. Sự kết hợp này không chỉ đảm bảo tốc độ xử lý nhanh chóng mà còn hướng đến sự ổn định hiệu năng trong thời gian dài, thay vì chỉ tập trung vào việc chạy đua điểm số nhất thời.

Đột phá hệ thống camera 200MP và khả năng zoom quang học

Bên cạnh cấu hình, vivo X300 Ultra còn tạo dấu ấn với hệ thống camera cao cấp gồm ba cảm biến chất lượng cao. Cụ thể, cảm biến chính sử dụng Sony Lytia 901 độ phân giải 200MP với tiêu cự 35mm, hỗ trợ công nghệ ổn định hình ảnh cải tiến. Đi kèm là camera siêu rộng 50MP sử dụng cảm biến Sony Lytia 818.

vivo X300 Ultra sẽ có hệ thống camera khủng

Đáng chú ý nhất là camera tele ống kính tiềm vọng 200MP, sử dụng cảm biến HP0 của Samsung với tiêu cự 85mm. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở kế hoạch cung cấp các bộ chuyển đổi tiêu cự tùy chọn, cho phép thiết bị mở rộng khả năng zoom quang học lên đến 200mm và 400mm, một tính năng hiếm thấy trên các dòng điện thoại thông minh hiện nay.

Điện thoại có cụm camera hình tròn khá lớn ở mặt lưng

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của vivo X300 Ultra

Thông số Chi tiết dự kiến Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Bộ nhớ RAM 16GB Hệ điều hành Android 16 (OriginOS 6) Camera chính 200MP (Sony Lytia 901) Camera Tele 200MP (Samsung HP0), tiềm vọng Camera siêu rộng 50MP (Sony Lytia 818) Tính năng đặc biệt Kết nối vệ tinh, bộ chuyển đổi zoom 200mm/400mm

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả hiệu năng lẫn công nghệ nhiếp ảnh, vivo X300 Ultra đang được kỳ vọng sẽ trở thành một đối thủ nặng ký trong phân khúc flagship, thay đổi cách tiếp cận của người dùng đối với nhiếp ảnh di động chuyên nghiệp.