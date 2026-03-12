vivo X300 Ultra lộ diện hệ thống camera 200MP và ống kính tiêu cự 35mm Mẫu flagship vivo X300 Ultra gây ấn tượng với cảm biến 200MP tinh chỉnh bởi Zeiss, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và viên pin dung lượng lớn 7,000mAh. Sản phẩm dự kiến sẽ sớm ra mắt trên toàn cầu.

Những thông tin rò rỉ về vivo X300 Ultra đang xuất hiện với tần suất dày đặc trước ngày ra mắt chính thức. Theo các báo cáo mới nhất, mẫu flagship này tiếp tục khẳng định vị thế của vivo trong việc ưu tiên trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp thông qua sự hợp tác chiến lược với Zeiss.

Đột phá với cảm biến 200MP và ống kính tiêu cự 35mm

Giám đốc điều hành của vivo, Han Bo Xiao, vừa chia sẻ loạt ảnh chụp thực tế từ vivo X300 Ultra, mang đến cái nhìn chi tiết về năng lực xử lý hình ảnh của thiết bị. Hệ thống camera trên máy được trang bị cảm biến Sony LYT-901 cho camera chính và Samsung ISOCELL HPO cho camera tele, cả hai đều đạt độ phân giải 200MP.

Đáng chú ý, thay vì sử dụng tiêu cự 23-24mm phổ biến, vivo X300 Ultra lựa chọn ống kính tương đương 35mm cho camera chính. Đây là tiêu cự được các nhiếp ảnh gia ưa chuộng nhờ khả năng tái hiện khung hình cân đối và độ sâu trường ảnh tự nhiên. Cảm biến chính có kích thước 1/1.12 inch, cho phép thu nhận ánh sáng nhiều hơn 30% so với thế hệ tiền nhiệm, giúp cải thiện đáng kể chất lượng ảnh trong môi trường thiếu sáng.

Khả năng siêu zoom và phụ kiện chuyên dụng

Bên cạnh cảm biến lớn, vivo được cho là sẽ hỗ trợ phụ kiện teleconverter gắn ngoài, cho phép mở rộng tiêu cự lên mức 200mm hoặc 400mm. Các thử nghiệm ban đầu cho thấy thiết bị có thể đạt mức zoom tương đương 1,600mm thông qua sự hỗ trợ của thuật toán kỹ thuật số.

Cấu hình phần cứng và dung lượng pin vượt trội

Dữ liệu từ Geekbench với mã model V2562 xác nhận vivo X300 Ultra sở hữu sức mạnh từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 của Qualcomm, đi kèm bộ nhớ RAM 16GB. Thiết bị sẽ vận hành trên nền tảng Android 16 ngay khi xuất xưởng.

Thông số kỹ thuật Chi tiết cấu hình Màn hình 6.82 inch, BOE 2K, LTPO, thiết kế phẳng Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 16GB Camera chính 200MP (Sony LYT-901, tiêu cự 35mm) Camera tele 200MP (Samsung ISOCELL HPO) Dung lượng pin 7,000mAh Sạc nhanh 100W (có dây), 40W (không dây)

Máy được trang bị màn hình phẳng BOE 2K kích thước 6.82 inch với công nghệ LTPO giúp tối ưu hóa tần suất quét và tiết kiệm năng lượng. Đáng lưu ý, nguồn tin cho biết nút Action vật lý có thể sẽ bị loại bỏ trên thế hệ này để tối giản thiết kế.

Thời điểm ra mắt và phân phối

vivo đã xác nhận kế hoạch phát hành rộng rãi vivo X300 Ultra trên thị trường toàn cầu trong năm nay. Đây là bước đi chiến lược quan trọng vì các dòng flagship Ultra trước đó thường chỉ giới hạn tại thị trường nội địa Trung Quốc. Dự kiến, sản phẩm sẽ chính thức ra mắt tại quê nhà vào tháng 3 tới.