vivo X300 Ultra lộ diện hệ thống camera: Cảm biến góc siêu rộng 1/1.28 inch và công nghệ màu sắc mới vivo X300 Ultra gây ấn tượng với cảm biến góc siêu rộng Sony LYT-818 1/1.28 inch và ống kính đa phổ 5MP. Flagship mới từ vivo tập trung mạnh vào khả năng thu sáng và tái tạo màu sắc chuẩn xác.

vivo X300 Ultra là smartphone cao cấp sắp ra mắt của vivo, đánh dấu bước tiến mới trong công nghệ nhiếp ảnh di động. Theo ông Han Boxiao, Giám đốc sản phẩm của vivo, thiết bị này sở hữu hệ thống phần cứng camera tiệm cận với các dòng máy ảnh chuyên nghiệp, đặc biệt là sự xuất hiện của các cảm biến kích thước lớn và công nghệ hỗ trợ quang học tiên tiến.

Đột phá với cảm biến góc siêu rộng Sony LYT-818

Tâm điểm của hệ thống camera trên vivo X300 Ultra là ống kính góc siêu rộng sử dụng cảm biến Sony LYT-818 độ phân giải 50MP. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở kích thước vật lý của cảm biến đạt mức 1/1.28 inch, kết hợp cùng tiêu cự 14mm. Trong thế giới smartphone, đây là một trong những cảm biến góc rộng có kích thước lớn nhất từng được trang bị.

Việc sử dụng cảm biến lớn cho ống kính góc siêu rộng mang lại ưu thế rõ rệt trong việc thu nhận ánh sáng, giúp cải thiện đáng kể chất lượng hình ảnh khi chụp trong điều kiện thiếu sáng hoặc ban đêm. Bên cạnh đó, vivo cũng chú trọng vào khả năng quay video khi nâng cấp chuẩn chống rung lên mức CIPA 6.0, đảm bảo khung hình ổn định hơn so với các thế hệ tiền nhiệm.

vivo X300 Ultra sẽ sử dụng cảm biến góc siêu rộng kích thước khổng lồ 1/1.28 inch và tiêu cự 14mm

Hệ thống camera đa ống kính và cảm biến màu sắc bí ẩn

Ngoài ống kính góc rộng, vivo X300 Ultra còn sở hữu cụm camera sau với cấu hình mạnh mẽ. Cụ thể, camera chính sử dụng cảm biến Sony LYTIA-901 kết hợp ống kính 200MP (tiêu cự 35mm). Đặc biệt, máy được trang bị camera tele tiềm vọng Zeiss 200MP sử dụng cảm biến Samsung HP0, hỗ trợ chống rung quang học 3 độ chuẩn gimbal, cho phép chụp ảnh từ xa với độ chi tiết cao.

Đáng chú ý, các thông tin rò rỉ còn cho thấy sự xuất hiện của một cảm biến thứ tư đầy bí ẩn. Giới thạo tin dự đoán đây là ống kính đa phổ (multispectral) độ phân giải 5MP. Chức năng chính của cảm biến này là đo đạc và tinh chỉnh phổ ánh sáng, từ đó hỗ trợ tái tạo màu sắc một cách chuẩn xác nhất, hạn chế tình trạng sai lệch màu giữa các ống kính khác nhau.

Những cảm biến còn lại trên cụm camera sau của vivo X300 Ultra cũng đều thuộc loại "hàng khủng"

Khả năng zoom quang học và phụ kiện hỗ trợ

Để tối ưu hóa trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp, vivo dự kiến tung ra bộ ngàm chuyển đổi viễn vọng (teleconverter) 400mm. Phụ kiện này cho phép thiết bị đạt khả năng zoom quang học lên tới 17x, đáp ứng nhu cầu chụp ảnh động vật hoang dã hoặc thể thao từ khoảng cách xa mà vẫn giữ được chất lượng ảnh tối ưu. Ở mặt trước, máy sở hữu camera selfie 50MP có tính năng lấy nét tự động (AF).

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của hệ thống camera vivo X300 Ultra

Thành phần Thông số chi tiết Camera chính Sony LYTIA-901, ống kính 200MP (tiêu cự 35mm) Camera góc siêu rộng Sony LYT-818 50MP (1/1.28 inch, 14mm) Camera Tele tiềm vọng Zeiss 200MP (Samsung HP0), OIS gimbal 3 độ Cảm biến màu sắc Ống kính đa phổ 5MP (dự kiến) Camera trước 50MP, hỗ trợ lấy nét tự động (AF) Chuẩn chống rung CIPA 6.0

Lộ trình ra mắt và phân phối

vivo X300 Ultra dự kiến sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc ngay trong tháng này. Đối với phiên bản quốc tế, người dùng có thể phải chờ đến quý 2 năm nay để trải nghiệm sản phẩm. Với việc đầu tư mạnh mẽ vào phần cứng, từ dàn cảm biến khổng lồ đến bộ đo màu độc lập, vivo đang thể hiện tham vọng biến smartphone thành một thiết bị nhiếp ảnh chuyên dụng thực thụ, đủ sức cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu trên thị trường hiện nay.