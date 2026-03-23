vivo X300 Ultra lộ giá bán và thông số: Camera 200MP cùng viên pin khủng 6,600mAh vivo X300 Ultra dự kiến tăng giá do chi phí linh kiện, sở hữu cấu hình mạnh mẽ với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và hệ thống camera Zeiss chuyên nghiệp.

Mẫu flagship cao cấp nhất của vivo, chiếc X300 Ultra, dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào ngày 30/3 tới với nhiều nâng cấp vượt trội về phần cứng. Tuy nhiên, đi kèm với những cải tiến này là mức giá bán có xu hướng tăng đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm, đặt thiết bị vào phân khúc smartphone siêu cao cấp.

Giá bán vivo X300 Ultra dự kiến tăng mạnh do chi phí bộ nhớ

Theo thông tin từ leaker Experience More, các dòng flagship dòng Ultra sắp ra mắt như vivo X300 Ultra và OPPO Find X9 Ultra đều ghi nhận mức tăng giá do chi phí linh kiện bộ nhớ ngày càng cao. Cụ thể, mức giá dự kiến sẽ tăng thêm khoảng 500 nhân dân tệ (tương đương 1.91 triệu đồng) cho các phiên bản có cấu hình tương đương.

vivo X300 Ultra sẽ có giá bán đắt đỏ hơn thế hệ trước

Với mức điều chỉnh này, phiên bản vivo X300 Ultra cấu hình 12GB RAM và 512GB bộ nhớ trong ước tính sẽ rơi vào khoảng 7,500 nhân dân tệ (tương đương 28.6 triệu đồng). Sự gia tăng này khiến máy phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ như Samsung, Apple và các hãng smartphone nội địa Trung Quốc khác.

Cấu hình phần cứng đột phá với chip Snapdragon và pin dung lượng lớn

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên vivo X300 Ultra nằm ở viên pin dung lượng lên tới 6,600mAh, tăng đáng kể so với thế hệ trước, đảm bảo thời gian sử dụng bền bỉ cho các tác vụ nặng. Về hiệu năng, máy được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, kết hợp cùng hai chip xử lý hình ảnh chuyên dụng VS1 và V3+ do chính vivo phát triển để tối ưu hóa trải nghiệm nhiếp ảnh.

Điện thoại có cụm camera hình tròn khá lớn ở mặt lưng

Bên cạnh đó, thiết bị sở hữu màn hình phẳng từ nhà cung cấp BOE với độ phân giải 2K, kích thước 6.82 inch với phần viền mỏng đồng đều. Hệ thống nạp năng lượng của máy cũng rất ấn tượng với công suất sạc có dây 100W và sạc không dây 40W.

Hệ thống camera 200MP đạt chuẩn Zeiss

Khả năng nhiếp ảnh tiếp tục là thế mạnh cốt lõi trên dòng Ultra của vivo. Máy được cho là trang bị cảm biến chính Sony LYT-901 và ống kính tele tiềm vọng sử dụng cảm biến Samsung HPB độ phân giải 200MP đạt tiêu chuẩn Zeiss APO. Hệ thống này cho phép chụp ảnh chi tiết và tái tạo màu sắc chuẩn xác.

Flagship tiếp theo của vivo sẽ mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh tuyệt vời cho người dùng

Ngoài ra, mặt trước của máy tích hợp camera selfie 50MP hỗ trợ lấy nét tự động, đi cùng camera góc siêu rộng 50MP ở phía sau, tạo nên một hệ thống camera toàn diện cho người dùng sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của vivo X300 Ultra

Thông số Chi tiết dự kiến Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Màn hình 6.82 inch, 2K BOE Flat Pin / Sạc 6,600mAh / 100W (Dây), 40W (Không dây) Camera chính 200MP (Sony LYT-901) Camera Tele 200MP (Samsung HPB Zeiss APO) Camera Selfie 50MP (Lấy nét tự động)

Với sự kết hợp giữa phần cứng mạnh mẽ và thuật toán xử lý hình ảnh tiên tiến, vivo X300 Ultra đang định hình là một trong những smartphone nhiếp ảnh hàng đầu thị trường ngay khi ra mắt vào cuối tháng 3 này.