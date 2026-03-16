vivo X300 Ultra sắp ra mắt: Bước tiến mới trong công nghệ quay video 4K 120fps chuyên nghiệp Mẫu flagship mới của vivo dự kiến ra mắt ngày 30/3 với khả năng quay video 4K 120fps 10-bit Log trên toàn bộ ống kính, hỗ trợ chuẩn APV 422 và quy trình màu ACES chuyên nghiệp.

vivo vừa chính thức xác nhận sẽ ra mắt mẫu điện thoại cao cấp nhất của mình là X300 Ultra vào ngày 30/3 tới. Theo thông tin từ ông Han Boxiao, Giám đốc sản phẩm của hãng, thiết bị này không chỉ tập trung vào khả năng chụp ảnh zoom mà còn được định hướng trở thành thiết bị dẫn đầu về quay phim chuyên nghiệp trên thị trường smartphone.

Nâng cấp chuẩn quay 4K 120fps 10-bit Log trên mọi ống kính

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên vivo X300 Ultra là khả năng quay video 4K ở tốc độ 120 khung hình/giây (fps) với định dạng 10-bit Log. So với thế hệ tiền nhiệm vốn chỉ dừng lại ở mức 4K 60fps Log, cải tiến này cho phép tạo ra những thước phim chuyển động chậm (slow-motion) mượt mà với độ chi tiết cao và dải tương phản rộng.

Đáng chú ý, thông số kỹ thuật cao cấp này sẽ được áp dụng đồng bộ trên cả ba camera sau. Điều này giúp loại bỏ sự chênh lệch chất lượng khi thay đổi tiêu cự trong quá trình quay, đảm bảo tính nhất quán về màu sắc và độ sắc nét cho thành phẩm cuối cùng.

Tối ưu hóa quy trình sản xuất nội dung chuyên nghiệp

Để hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung, vivo đã giới thiệu chế độ Professional Video Mode với giao diện điều khiển trực quan hơn. Người dùng có thể tùy chỉnh các thông số chuyên sâu ngay trong khi đang ghi hình. Một tính năng đột phá khác là khả năng xem trước trực tiếp các profile màu 3D LUT (Look-Up Table) khi đang quay Log. Tính năng này giúp người quay hình dung được màu sắc hậu kỳ ngay lập tức mà không cần chờ đến giai đoạn chỉnh sửa trên máy tính.

Về mặt lưu trữ và xử lý dữ liệu, thiết bị hỗ trợ chuẩn mã hóa video chuyên nghiệp APV 422. Đây là tiêu chuẩn cho phép lưu giữ dải màu rộng và độ chi tiết cao, tạo không gian xử lý tối đa cho khâu hậu kỳ. Ngoài ra, video Log từ máy có thể tích hợp trực tiếp vào hệ thống quản lý màu ACES (Academy Color Encoding System), giúp phối hợp đồng bộ với các dòng máy quay điện ảnh chuyên dụng trong ngành phim.

Thông số Thế hệ tiền nhiệm vivo X300 Ultra Độ phân giải quay Log 4K @60fps 4K @120fps Độ sâu màu - 10-bit Đồng bộ ống kính Hạn chế Toàn bộ 3 camera Chuẩn mã hóa - APV 422 Hỗ trợ quy trình màu - ACES

Mở rộng hệ sinh thái tại sự kiện ngày 30/3

Bên cạnh tâm điểm là X300 Ultra, sự kiện ngày 30/3 của vivo được kỳ vọng sẽ trình làng thêm các thiết bị mới bao gồm phiên bản vivo X300s và máy tính bảng vivo Pad 6 Pro. Những sản phẩm này hứa hẹn sẽ hoàn thiện dải thiết bị cao cấp của hãng, tập trung mạnh vào hiệu năng và khả năng xử lý hình ảnh.

Với việc đẩy mạnh đầu tư vào phần cứng và các chuẩn quay phim điện ảnh, vivo X300 Ultra cho thấy nỗ lực của hãng trong việc xóa nhòa ranh giới giữa smartphone và các thiết bị ghi hình chuyên nghiệp trong năm nay.