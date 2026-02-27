vivo X300 Ultra sắp ra mắt với camera Sony 200MP đầu tiên thế giới vào tháng 3/2026 vivo X300 Ultra dự kiến trình làng vào cuối tháng 3/2026, trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 cùng hệ thống camera kép 200MP đầu tiên trên smartphone.

Thị trường điện thoại thông minh cao cấp đầu năm 2026 hứa hẹn sẽ bùng nổ với sự xuất hiện của vivo X300 Ultra. Theo các thông tin rò rỉ mới nhất, mẫu flagship này không chỉ sở hữu cấu hình phần cứng mạnh mẽ nhất mà còn thiết lập những tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực nhiếp ảnh di động với cảm biến camera chưa từng xuất hiện trên thế giới.

Sự thay đổi về thời điểm ra mắt so với đối thủ

Trong những năm gần đây, vivo thường có chiến lược ra mắt các dòng Ultra muộn hơn so với đối thủ trực tiếp là OPPO tại thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, năm nay cục diện có thể thay đổi hoàn toàn. Theo thông tin từ chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station, vivo X300 Ultra dự kiến sẽ ra mắt vào nửa cuối tháng 3/2026, sớm hơn so với đối thủ OPPO Find X9 Ultra (dự kiến ra mắt vào tháng 4).

vivo X300 Ultra có thể ra mắt trước OPPO Find X9 Ultra

Cấu hình kỹ thuật và hệ thống camera kép 200MP đột phá

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên vivo X300 Ultra chính là hệ thống camera. Đây được cho là mẫu điện thoại đầu tiên trên thế giới trang bị cảm biến chính Sony LYT-901 với độ phân giải lên đến 200MP. Bên cạnh đó, thiết bị còn sở hữu một ống kính tiềm vọng 3.5x sử dụng cảm biến Samsung ISOCELL HPB 200MP, tạo nên bộ đôi camera 200MP đầu tiên trong ngành.

Hệ thống quang học này còn bao gồm một camera góc siêu rộng sử dụng cảm biến Sony LYT-828 50MP và ống kính đa phổ 5MP. Về hiệu năng, máy sẽ được cung cấp sức mạnh từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, đảm bảo khả năng xử lý hình ảnh và tác vụ nặng mượt mà nhất.

vivo X300 Ultra sẽ được trang bị hệ thống camera cao cấp, nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh của người dùng

Thông số kỹ thuật dự kiến của vivo X300 Ultra

Thông số Chi tiết dự kiến Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Camera chính 200MP (Sony LYT-901) Camera tiềm vọng 200MP (Samsung ISOCELL HPB), zoom 3.5x Camera góc siêu rộng 50MP (Sony LYT-828) Thời điểm ra mắt Nửa cuối tháng 3/2026

Chiến lược tiếp cận thị trường toàn cầu

Không chỉ tập trung tại thị trường nội địa, vivo đang có những bước đi cụ thể để đưa X300 Ultra ra quốc tế. Thiết bị này đã đạt được các chứng nhận quan trọng tại Indonesia và châu Âu, báo hiệu khả năng ra mắt toàn cầu ngay trong quý 2 năm 2026. Việc ra mắt sớm hơn đối thủ giúp vivo tận dụng lợi thế về thời điểm để thu hút người dùng quan tâm đến công nghệ camera đỉnh cao.

vivo X300 Ultra sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc smartphone siêu cao cấp trong nửa đầu năm 2026

Trong khi chờ đợi sự xuất hiện của dòng Ultra mới, người dùng có thể tham khảo mẫu OPPO Find X9 Pro đang có mức giá hấp dẫn với cấu hình mạnh mẽ không kém.