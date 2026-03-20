vivo X300s phô diễn sức mạnh chip Dimensity 9500 trên Geekbench: Đối thủ flagship đáng gờm Dữ liệu từ Geekbench xác nhận vivo X300s sở hữu hiệu năng vượt trội nhờ chip Dimensity 9500. Thiết bị gây chú ý với viên pin 7,100mAh và hệ thống camera 200MP.

Mẫu điện thoại vivo X300s vừa chính thức xuất hiện trên nền tảng đo hiệu năng Geekbench, tiết lộ sức mạnh xử lý đáng nể từ vi xử lý cao cấp nhất của MediaTek. Theo thông tin từ nhà sản xuất, thiết bị này sẽ được ra mắt cùng với phiên bản X300 Ultra tại thị trường Trung Quốc vào ngày 30/3 tới đây.

Hiệu năng thực tế của vi xử lý Dimensity 9500

Dựa trên kết quả từ bài kiểm tra Geekbench, vivo X300s ghi nhận điểm số đơn nhân là 3,310 và điểm đa nhân đạt 10,141. Đây là những con số ấn tượng, khẳng định vị thế của máy trong phân khúc điện thoại cao cấp hiện nay.

Mặc dù tên mã chip không được công bố trực tiếp, nhưng các thông số về cấu trúc CPU và GPU đã xác nhận đây chính là Dimensity 9500. Phiên bản được thử nghiệm trang bị dung lượng RAM lên tới 16GB và đang vận hành trên nền tảng hệ điều hành Android 16.

Màn hình 144Hz và khả năng hiển thị

Bên cạnh hiệu năng thuần túy, vivo X300s còn sở hữu thông số màn hình ấn tượng để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Máy được trang bị tấm nền AMOLED phẳng với kích thước 6.78 inch. Độ phân giải đạt mức 1.5K kết hợp cùng tần số quét 144Hz, đảm bảo các thao tác vuốt chạm và hiển thị nội dung luôn đạt độ mượt mà cao nhất.

vivo X300s sẽ ra mắt vào ngày 30/3 tới

Hệ thống camera 200MP chuyên sâu

Khả năng nhiếp ảnh là một trong những điểm nhấn quan trọng nhất trên dòng X300s. Mặt sau của máy tích hợp hệ thống 3 ống kính chất lượng cao:

Cảm biến chính: Độ phân giải 200MP cho chi tiết hình ảnh sắc nét.

Camera góc siêu rộng: Độ phân giải 50MP.

Camera tiềm vọng: Độ phân giải 50MP, hỗ trợ chụp xa chuyên nghiệp.

Camera selfie: Độ phân giải 50MP ở mặt trước.

Thời lượng pin và công nghệ sạc nhanh

Để duy trì hoạt động cho cấu hình mạnh mẽ, vivo đã trang bị cho X300s viên pin dung lượng lớn 7,100mAh. Thiết bị hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây 90W và sạc không dây 40W. Ngoài ra, máy còn tích hợp tính năng sạc bypass giúp bảo vệ tuổi thọ pin khi chơi game hoặc xử lý tác vụ nặng liên tục.

Thông số Chi tiết cấu hình vivo X300s Vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 RAM 12GB / 16GB (LPDDR5x) Bộ nhớ trong 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.1) Màn hình 6.78 inch AMOLED, 1.5K, 144Hz Pin / Sạc 7,100mAh / 90W có dây, 40W không dây Camera sau 200MP + 50MP + 50MP Tính năng khác IP68/69, USB-C Gen 3.2, Loa kép, Tản nhiệt lớn

Sản phẩm dự kiến sẽ có 4 lựa chọn màu sắc bao gồm: xanh lá, tím, trắng và đen. Với sự kết hợp giữa chip xử lý thế hệ mới, pin dung lượng cực lớn và hệ thống camera độ phân giải cao, vivo X300s hứa hẹn sẽ là một trong những mẫu flagship đáng chú ý nhất trong nửa đầu năm nay.