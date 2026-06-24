Vivo X500 Pro lộ diện: Flagship nhỏ gọn sở hữu chip 2nm và camera tiềm vọng 64MP Thế hệ Vivo X500 series dự kiến ra mắt vào năm 2026 sẽ định nghĩa lại phân khúc smartphone cao cấp kích thước nhỏ với vi xử lý Dimensity 2nm và hệ thống camera cảm biến LOFIC tiên tiến.

Xu hướng smartphone cao cấp có kích thước nhỏ gọn đang quay trở lại mạnh mẽ, và Vivo dường như đang chuẩn bị một quân bài chiến lược để cạnh tranh trong phân khúc này. Theo những thông tin rò rỉ mới nhất từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station, thế hệ flagship tiếp theo của hãng, dự kiến mang tên Vivo X500 Pro, sẽ sở hữu những thông số kỹ thuật ấn tượng trong một thân máy gọn gàng.

The Vivo X300 Pro.

Cấu hình mạnh mẽ với vi xử lý tiến trình 2nm

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Vivo X500 Pro chính là sức mạnh phần cứng. Thiết bị được cho là sẽ trang bị chipset MediaTek Dimensity được sản xuất trên tiến trình 2nm cực kỳ tiên tiến. Các nguồn tin trước đó gợi ý rằng đây có thể là dòng Dimensity 9600, hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội và khả năng tiết kiệm năng lượng tối ưu cho một thiết bị có không gian tản nhiệt hạn chế.

Về khả năng hiển thị, mẫu flagship nhỏ gọn này dự kiến sở hữu màn hình kích thước khoảng 6,37 inch. Đây là kích thước lý tưởng, cân bằng giữa trải nghiệm nội dung và khả năng thao tác bằng một tay, tương tự như cách các đối thủ Apple hay Samsung đang làm với các dòng sản phẩm tiêu chuẩn của mình.

Hệ thống camera chuyên nghiệp với công nghệ LOFIC

Dù có kích thước nhỏ, Vivo không hề cắt giảm khả năng nhiếp ảnh trên dòng Pro này. Cụm camera sau của Vivo X500 Pro được tiết lộ sẽ bao gồm ba ống kính chất lượng cao:

Camera chính: Độ phân giải 50MP, sử dụng cảm biến kích thước lớn 1/1.28 inch và tích hợp công nghệ LOFIC (Lateral Overflow Integrator Capacitor). Công nghệ này giúp cải thiện đáng kể dải động (dynamic range), cho phép chụp ảnh tốt hơn trong các điều kiện ánh sáng phức tạp.

Độ phân giải 50MP, sử dụng cảm biến kích thước lớn 1/1.28 inch và tích hợp công nghệ LOFIC (Lateral Overflow Integrator Capacitor). Công nghệ này giúp cải thiện đáng kể dải động (dynamic range), cho phép chụp ảnh tốt hơn trong các điều kiện ánh sáng phức tạp. Camera góc siêu rộng: Độ phân giải 50MP, đảm bảo độ chi tiết cao cho các bức ảnh phong cảnh.

Độ phân giải 50MP, đảm bảo độ chi tiết cao cho các bức ảnh phong cảnh. Camera tiềm vọng: Độ phân giải 64MP với tiêu cự tương đương 85mm, hỗ trợ khả năng zoom quang học ấn tượng.

Leaked details of Vivo's upcoming compact phone.

Đáng chú ý, thông tin rò rỉ cho biết tất cả các phiên bản thuộc dòng Pro của X500 series đều sẽ được trang bị camera tiềm vọng tiêu cự 85mm. Điều này cho thấy tham vọng của Vivo trong việc duy trì vị thế dẫn đầu về nhiếp ảnh di động trên mọi kích cỡ thiết bị.

Kỳ vọng ngày ra mắt

Dòng Vivo X500 dự kiến sẽ là thế hệ kế nhiệm cho X300 series và có thể chính thức trình làng vào nửa cuối năm 2026. Hiện tại, Vivo vẫn chưa xác nhận bất kỳ thông tin chính thức nào về dòng flagship này. Bên cạnh các thông tin về X500, hãng cũng đang rục rịch chuẩn bị cho sự kiện ra mắt chiếc điện thoại màn hình gập Vivo X Fold 6 với nhiều cải tiến về camera.

Việc trang bị camera tiềm vọng 64MP lên một thân máy nhỏ gọn 6,37 inch cho thấy sự tối ưu hóa không gian phần cứng đáng nể từ đội ngũ kỹ sư của Vivo. Nếu những thông số này trở thành sự thật, Vivo X500 Pro chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm trong thị trường smartphone cao cấp thời gian tới.