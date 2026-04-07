vivo X500 Pro Max lộ diện cấu hình: Camera Sony LYT-838 và pin 7,000 mAh vivo X500 Pro Max sở hữu cảm biến Sony LYT-838 tích hợp công nghệ LOFIC, ống kính tele 200MP cùng viên pin 7,000 mAh, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026.

vivo X500 Pro Max đang trở thành tâm điểm của cộng đồng công nghệ khi các thông số kỹ thuật chi tiết về hệ thống camera và pin vừa được hé lộ. Theo các nguồn tin rò rỉ, thiết bị này sẽ sở hữu cảm biến Sony thế hệ mới cùng dung lượng pin vượt trội so với các đối thủ trong phân khúc flagship.

Hệ thống camera với công nghệ cảm biến Sony LYT-838 và LOFIC

Điểm nhấn lớn nhất trên vivo X500 Pro Max nằm ở cụm camera sau với ba ống kính chất lượng cao. Camera chính dự kiến sử dụng cảm biến Sony LYT-838 hoàn toàn mới với kích thước 1/1.28 inch và độ phân giải 50 megapixel. Đây là sự nâng cấp đáng kể so với dòng Sony LYT-828 trên các phiên bản tiền nhiệm.

Đáng chú ý, công nghệ LOFIC (Lateral Overflow Integrator Capacitor) được tích hợp giúp máy xử lý dải tương phản động (HDR) hiệu quả hơn. Công nghệ này cho phép thiết bị ghi lại chi tiết rõ nét trong các điều kiện ánh sáng phức tạp như ngược sáng hoặc thiếu sáng, khắc phục triệt để các vấn đề về cháy sáng hoặc mất chi tiết vùng tối.

Khả năng thu phóng với ống kính tele 200MP

Bên cạnh camera chính, vivo X500 Pro Max còn được trang bị ống kính tele tiềm vọng với độ phân giải siêu cao 200 megapixel. Cải tiến này hứa hẹn mang lại độ sắc nét vượt trội khi thực hiện các tác vụ thu phóng (zoom). Ngoài ra, hệ thống camera góc siêu rộng cũng được tinh chỉnh lại để mang đến trải nghiệm chụp ảnh phong cảnh trọn vẹn hơn cho người dùng.

Cấu hình mạnh mẽ và viên pin dung lượng lớn

Về mặt hiệu năng, vivo X500 Pro Max được cho là sẽ vận hành trên nền tảng vi xử lý Dimensity 9600 Pro mạnh mẽ nhất từ MediaTek. Việc kết hợp giữa chipset đầu bảng và hệ thống phần cứng camera tân tiến hứa hẹn biến thiết bị thành một thiết bị nhiếp ảnh di động chuyên nghiệp.

Để đảm bảo thời lượng sử dụng cho các linh kiện tiêu tốn nhiều năng lượng, vivo đã trang bị viên pin dung lượng chạm mốc 7,000 mAh. Đây là một con số ấn tượng đối với dòng điện thoại cao cấp, đảm bảo khả năng hoạt động bền bỉ suốt cả ngày dài.

Thông số kỹ thuật dự kiến của vivo X500 Pro Max

Thông số Chi tiết rò rỉ Vi xử lý MediaTek Dimensity 9600 Pro Camera chính 50MP Sony LYT-838 (1/1.28 inch, công nghệ LOFIC) Camera Tele 200MP (tiềm vọng) Dung lượng pin 7,000 mAh Thời điểm ra mắt Quý 4 năm 2026 (Dự kiến)

Dòng sản phẩm vivo X500 series dự kiến sẽ chính thức trình làng vào quý 4 năm 2026. Mặc dù các thông tin này cần được xác nhận chính thức từ phía nhà sản xuất, nhưng với những thông số về camera và pin hiện tại, vivo X500 Pro Max đang định vị là một trong những đối thủ nặng ký nhất trên thị trường smartphone nhiếp ảnh trong tương lai.