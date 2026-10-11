vivo X500 Ultra rò rỉ cảm biến Sony LYT-L910 công nghệ LOFIC cho cả camera chính và siêu rộng vivo X500 Ultra được cho là dùng cảm biến Sony LYT-L910 50MP cho cả camera chính và siêu rộng, hỗ trợ HDR toàn cảm biến; chưa có xác nhận chính thức từ hãng.

vivo X500 Ultra được cho là sẽ trang bị cảm biến Sony LYT-L910 hỗ trợ công nghệ LOFIC cho cả ống kính chính lẫn góc siêu rộng. Thông tin này đến từ tài khoản rò rỉ Digital Chat Station (DCS), cho biết mẫu flagship này đang trong giai đoạn thử nghiệm phần cứng máy ảnh. Theo nguồn tin, cấu hình cảm biến đã được điều chỉnh để tối ưu khả năng chụp trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

Cấu hình camera của vivo X500 Ultra theo thông tin rò rỉ

Theo bài đăng của DCS, bản mẫu kỹ thuật của vivo X500 Ultra dùng cảm biến chính Sony LYT-L910 kích thước 1/1.28 inch, độ phân giải 50MP. Điểm đáng chú ý là ống kính góc siêu rộng cũng dùng chính cảm biến LYT-L910 này. Nhiệm vụ thu phóng quang học được giao cho một ống kính tiềm vọng HPU.

DCS chia sẻ thông tin camera của vivo X500 Ultra

Nguồn tin cho biết bản mẫu đã đạt kết quả thử nghiệm cảm biến hình ảnh (CIS) cao nhất với LYT-L910. Các bài kiểm tra CIS đánh giá hiệu suất cảm biến qua độ nhạy sáng, chất lượng hình ảnh, độ nhiễu và dải tương phản động (dynamic range).

Bên cạnh đó, mẫu điện thoại này được mô tả là thiết bị duy nhất kết hợp cảm biến kích thước lớn với tính năng HDR toàn cảm biến dựa trên công nghệ LOFIC và DeepPix.

LOFIC trên Sony LYT-L910: điều gì thay đổi ở khâu thu sáng?

Sony LYTIA L910 được công bố vào tháng 6 và là cảm biến smartphone đầu tiên của hãng trang bị công nghệ LOFIC. Cảm biến có độ phân giải 50MP, kích thước điểm ảnh 1.22μm. Mỗi điểm ảnh có khả năng tích trữ nhiều điện tích hơn trước khi đạt mức bão hòa.

Sony công bố cảm biến này có thể đạt dải tương phản động lên đến 100dB chỉ trong một lần phơi sáng. Nhờ giảm nhiễu đọc và tối ưu lượng điện tiêu thụ, cảm biến LOFIC giúp cải thiện chi tiết ảnh chụp thiếu sáng. Công nghệ này cũng giúp giảm nhiệt sinh ra khi quay video 4K 60fps HDR kéo dài. Ngoài ra, khả năng xử lý cảnh ngược sáng và hoàng hôn cũng được nâng cao.

Flagship tiếp theo của vivo được kỳ vọng mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh tốt hơn cho người dùng

So với vivo X300 Ultra: thay đổi ở camera chính và góc siêu rộng

Việc áp dụng LYT-L910 cho cả camera chính và góc siêu rộng đánh dấu một hướng đi khác so với vivo X300 Ultra. Mẫu máy đời trước dùng camera chính 200MP kết hợp camera góc siêu rộng 50MP Sony LYT-818.

Hạng mục vivo X300 Ultra vivo X500 Ultra (rò rỉ) Camera chính 200MP Sony LYT-L910, 50MP, 1/1.28 inch Camera góc siêu rộng Sony LYT-818, 50MP Sony LYT-L910 Ống kính tiềm vọng Không có thông tin trong nguồn Ống kính tiềm vọng HPU (nguồn nhắc đến mức 200MP)

Ở hướng này, vivo dường như ưu tiên dải tương phản động và khả năng xử lý ánh sáng hơn là chỉ tăng độ phân giải của camera chính. Tuy nhiên, đây mới là nhận định dựa trên thông tin rò rỉ, chưa có dữ liệu thực tế về chất lượng ảnh.

Khi nào vivo X500 Ultra ra mắt và còn điều gì chưa rõ?

Qualcomm đã giới thiệu vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 vào tháng 9. Dựa trên chu kỳ sản phẩm, vivo X500 Ultra được dự đoán có thể ra mắt tại thị trường Trung Quốc trong khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2027.

Hiện vivo chưa đưa ra xác nhận chính thức nào về thông số kỹ thuật hay thời điểm ra mắt. Nguồn tin rò rỉ cũng chưa nêu cụ thể mã cảm biến dùng cho ống kính tiềm vọng 200MP trên máy. Người đọc nên xem các thông tin trên là dữ liệu tham khảo cho đến khi hãng công bố chính thức.