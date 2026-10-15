vivo X500E bất ngờ lộ diện cấu hình cùng chip Snapdragon 7 Gen 4 trên Google Play Console Mẫu smartphone mới vivo X500E vừa xuất hiện trên cơ sở dữ liệu Google Play Console, hé lộ chip xử lý Snapdragon 7 Gen 4, bộ nhớ RAM 8GB cùng màn hình sắc nét.

Cơ sở dữ liệu Google Play Console vừa ghi nhận sự xuất hiện của mẫu điện thoại thông minh mới mang tên vivo X500E với mã hiệu model V2648. Đây là bước đi mở rộng tiếp theo của thương hiệu trong việc bổ sung thiết bị mới cho phân khúc dòng X-series. Đợt rò rỉ dữ liệu này đã cung cấp những cái nhìn cụ thể đầu tiên về phần cứng xử lý trung tâm cũng như phong cách thiết kế mặt trước của thiết bị trước thời điểm công bố chính thức.

Chi tiết thông số phần cứng từ dữ liệu Google Play Console

Theo báo cáo do chuyên trang công nghệ 91mobiles chia sẻ, hệ thống ghi nhận vivo X500E sẽ được trang bị vi xử lý Qualcomm mang mã SM7750. Nền tảng phần cứng này chính là dòng chip di động Snapdragon 7 Gen 4, hướng đến việc tối ưu hiệu năng và khả năng xử lý các tác vụ đa nhiệm ở phân khúc cận cao cấp.

Đi kèm với bộ vi xử lý của Qualcomm, phiên bản xuất hiện trên dữ liệu được trang bị bộ nhớ RAM dung lượng 8GB. Điểm đáng chú ý khác nằm ở thông số hiển thị, khi màn hình máy đạt độ phân giải 2750 x 1260 pixels, mang lại mật độ điểm ảnh sắc nét phục vụ cho các nội dung số. Mặc dù vậy, các chi tiết liên quan đến kích thước tấm nền vật lý hay tần số quét làm tươi vẫn chưa được công bố cụ thể trong danh mục của Google.

vivo X500E xuất hiện trên danh sách Google Play Console

Thông số Chi tiết kỹ thuật rò rỉ Mã model V2648 Vi xử lý (SoC) Qualcomm SM7750 (Snapdragon 7 Gen 4) Bộ nhớ RAM 8GB Độ phân giải màn hình 2750 x 1260 pixels Kiểu dáng màn hình Màn hình phẳng, đục lỗ chính giữa

Ngôn ngữ thiết kế mặt trước và vị thế sản phẩm

Hình ảnh render đính kèm trong hồ sơ kỹ thuật cho thấy vivo X500E sử dụng màn hình phẳng truyền thống thay vì uốn cong tràn cạnh. Khu vực camera trước được bố trí theo dạng đục lỗ đặt tại vị trí trung tâm sát mép viền trên, đảm bảo tỷ lệ hiển thị rộng rãi và đồng đều ở mặt trước.

Điện thoại có màn hình đục lỗ hiện đại

Về vị trí danh mục, mẫu smartphone này được định hình là phiên bản kế nhiệm trực tiếp cho chiếc vivo X300E từng được giới thiệu ra thị trường vào tháng 7 năm nay. Tuy nhiên, thời điểm phát hành cụ thể cũng như toàn bộ các thông số camera hay dung lượng pin của máy vẫn cần được nhà sản xuất kiểm chứng trong thời gian tới.

Mối liên hệ giữa vivo X500E và vivo V80

Đáng lưu ý, mã định danh V2648 của vivo X500E từng được gán cho chiếc vivo V80 mới xuất hiện gần đây. Sự trùng khớp này dẫn đến khả năng vivo X500E có thể được phân phối như một phiên bản đổi tên của vivo V80 tại một số thị trường riêng biệt.

vivo X500E sẽ sớm ra mắt

Bên cạnh đó, việc máy trang bị Snapdragon 7 Gen 4 có sự khác biệt so với một số tin đồn ban đầu dự đoán thiết bị sẽ sử dụng chip Snapdragon hay Dimensity dòng cao cấp hơn. Việc đã hoàn tất thủ tục đăng ký trên Google Play Console báo hiệu thời điểm sản phẩm chính thức thương mại hóa sẽ không còn quá xa.