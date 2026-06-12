vivo X500e lộ thông số: Sức mạnh từ chip Dimensity 9500 và pin 7.500 mAh Mẫu điện thoại vivo X500e vừa rò rỉ cấu hình ấn tượng với vi xử lý MediaTek Dimensity 9500, hệ thống camera tiềm vọng 64MP và viên pin dung lượng lớn 7.500 mAh.

Theo các báo cáo mới nhất từ chuỗi cung ứng, vivo đang tích cực phát triển dòng sản phẩm tầm trung và cận cao cấp thế hệ mới. Trong đó, mẫu vivo X500e đang thu hút sự chú ý lớn nhờ cấu hình phần cứng vượt trội so với các đối thủ trong cùng phân khúc, đặc biệt là về hiệu năng và thời lượng pin.

Hiệu năng đột phá với chipset MediaTek Dimensity 9500

Dẫn nguồn từ leaker nổi tiếng Digital Chat Station, vivo X500e sẽ được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 9500. Đây là dòng chip cao cấp được kỳ vọng sẽ cung cấp sức mạnh xử lý vượt trội, đáp ứng tốt mọi nhu cầu từ làm việc đa nhiệm đến các tác vụ đồ họa nặng như chơi game hay chỉnh sửa video chuyên nghiệp.

vivo X500e sẽ sớm ra mắt với chip Dimensity 9500 mạnh mẽ

Việc lựa chọn chip Dimensity 9500 cho thấy chiến lược của vivo trong việc định vị X500e ở phân khúc cận cao cấp. Thay vì chỉ tập trung vào thiết kế mỏng nhẹ, hãng đang ưu tiên tối ưu hóa hiệu suất thực tế nhằm mang lại trải nghiệm mượt mà nhất cho người dùng trong thời gian dài.

Màn hình sắc nét và hệ thống camera chuyên nghiệp

Về khả năng hiển thị, vivo X500e dự kiến sở hữu màn hình kích thước 6.59 inch. Đây là kích thước lý tưởng để cân bằng giữa không gian trải nghiệm rộng rãi và cảm giác cầm nắm chắc chắn. Nhiều khả năng máy sẽ sử dụng tấm nền AMOLED cao cấp với tần số quét 120Hz và độ phân giải lên đến 1.5K, giúp tái tạo hình ảnh sống động và mượt mà.

Điện thoại cận cao cấp của vivo có hệ thống camera chất lượng cao

Điểm nhấn đáng giá nhất trên thiết bị chính là hệ thống camera. Cụm camera sau bao gồm cảm biến chính 50MP với kích thước 1/1.28 inch, cho phép thu sáng tối ưu trong mọi điều kiện môi trường. Đáng chú ý, X500e còn được thừa hưởng ống kính tele tiềm vọng 64MP từ phiên bản X500 Pro cao cấp hơn, giúp nâng cấp khả năng zoom quang học và chụp ảnh chân dung từ xa một cách sắc nét.

Thời lượng pin ấn tượng và trải nghiệm người dùng

Bên cạnh cấu hình mạnh, vivo X500e còn gây bất ngờ với viên pin dung lượng 7.500 mAh. Với mức dung lượng này, thiết bị được dự báo có thể duy trì hoạt động lên đến 3 ngày sau mỗi lần sạc đầy, giải quyết triệt để nỗi lo về năng lượng cho những người dùng có cường độ sử dụng cao hoặc thường xuyên di chuyển.

vivo X500e sẽ nâng tầm trải nghiệm sử dụng của người dùng

Mặc dù ngày ra mắt chính thức và mức giá cụ thể vẫn chưa được công bố, nhưng những thông số rò rỉ cho thấy vivo X500e sẽ là một đối thủ đáng gờm. Sự kết hợp giữa chipset mạnh mẽ, camera chuyên dụng và pin siêu khủng hứa hẹn sẽ thiết lập một tiêu chuẩn mới cho phân khúc điện thoại cận cao cấp trong thời gian tới.