Vivo xác nhận flagship X300s sở hữu camera Zeiss 200MP và pin 7.000 mAh Thay vì phiên bản Max như đồn đoán, vivo chính thức công bố X300s với màn hình 144Hz, vi xử lý Dimensity 9500 và pin khủng, định vị là dòng flagship 'SuperMax'.

Giám đốc sản phẩm của vivo, ông Han Boxiao, vừa chính thức xác nhận sự tồn tại của mẫu smartphone cao cấp X300s. Đây là câu trả lời cho những đồn đoán về phiên bản vivo X300 Max từng xuất hiện tại MWC 2026. Thay vì sử dụng hậu tố 'Max' thông thường, hãng quyết định đặt tên thiết bị là X300s, trong đó chữ 's' được định nghĩa là 'SuperMax', ám chỉ sự nâng cấp toàn diện về cả kích thước lẫn hiệu năng.

Chiến lược màn hình lớn không đánh đổi khả năng nhiếp ảnh

Khác với xu hướng thu gọn kích thước trên các dòng điện thoại chuyên chụp ảnh gần đây, vivo X300s hướng trực tiếp đến đối tượng người dùng cần không gian hiển thị rộng lớn nhưng vẫn đòi hỏi chất lượng camera cao cấp nhất.

Điểm nhấn của thiết bị là tấm nền BOE Q10 Plus kích thước 6.78 inch. Đây là lần đầu tiên một sản phẩm thuộc dòng X-series được trang bị tần số quét lên tới 144Hz, vốn thường chỉ xuất hiện trên các dòng smartphone chuyên game. Để bảo vệ thị giác, máy tích hợp công nghệ phân cực tròn cùng bộ cân chỉnh màu sắc chuyên nghiệp từ Zeiss.

Hệ thống âm thanh và phản hồi xúc giác chuyên dụng

Để tối ưu hóa trải nghiệm giải trí, vivo đã mượn hệ thống loa kép đối xứng mã 1115 từ dòng iQOO 15, mang lại hiệu ứng âm thanh vòm chi tiết. Đi kèm với đó là động cơ rung 4D tùy chỉnh có kích thước lớn nhất từng xuất hiện trên dòng X, hỗ trợ phản hồi chân thực cho hơn 10 tựa game eSports phổ biến nhất hiện nay.

Cấu hình phần cứng mạnh mẽ và dung lượng pin vượt trội

Về khả năng chụp hình, vivo X300s được trang bị cảm biến chính 200MP kết hợp thấu kính Zeiss danh tiếng. Các thông tin rò rỉ cho biết cụm camera này sẽ bao gồm một ống kính tele tiềm vọng 50MP, đảm bảo khả năng zoom sắc nét. Cung cấp sức mạnh cho máy là vi xử lý Dimensity 9500 cùng viên pin dung lượng 7.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 90W và sạc không dây 40W.

Thông số Chi tiết dự kiến Vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 Màn hình 6.78 inch BOE Q10 Plus, 144Hz Camera chính 200MP Zeiss Pin / Sạc 7.000 mAh / 90W (dây), 40W (không dây) Hệ điều hành OriginOS 6 (Android 16) Chống nước IP68/IP69

Bên cạnh vivo X300s, người dùng tìm kiếm phân khúc cao cấp cũng có thể tham khảo OPPO Find X9 Pro. Thiết bị này sở hữu chip Dimensity 9500, màn hình AMOLED 6.78 inch 120Hz và viên pin 7.500 mAh cùng sạc nhanh SUPERVOOC 80W.

Nhìn chung, vivo X300s là bước đi tham vọng của hãng khi cố gắng dung hòa giữa sức mạnh đồ họa của máy chơi game và khả năng quang học của một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp trong thân máy đạt chuẩn kháng nước IP69.