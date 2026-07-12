vivo Y05e ra mắt: Smartphone giá rẻ sở hữu độ bền chuẩn quân đội và pin 5150 mAh vivo Y05e vừa chính thức trình làng tại phân khúc phổ thông với điểm nhấn là độ bền chuẩn quân đội và khả năng kháng nước IP64. Thiết bị sở hữu viên pin 5150 mAh cùng hệ điều hành Android 16 hiện đại trong tầm giá 3.5 triệu đồng.

vivo vừa âm thầm mở rộng dòng sản phẩm giá rẻ của mình bằng việc ra mắt vivo Y05e. Dù thuộc phân khúc phổ thông, smartphone này vẫn được hãng trang bị nhiều tính năng đáng chú ý, đặc biệt là khả năng chống chịu va đập và thời lượng pin dài, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao hằng ngày.

vivo Y05e âm thầm ra mắt với thiết kế trẻ trung

Thiết kế bền bỉ vượt phân khúc

Điểm khác biệt lớn nhất của vivo Y05e so với các đối thủ cùng tầm giá chính là độ bền. Thiết bị đạt chứng nhận độ bền chuẩn quân đội, cho phép chịu đựng tốt các tác động vật lý thông thường. Bên cạnh đó, máy còn được trang bị khả năng kháng bụi và nước chuẩn IP64, giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng trong các môi trường khắc nghiệt hoặc dưới trời mưa nhẹ.

Điện thoại sở hữu thiết kế bền bỉ và cấu hình khá tốt

Thông số kỹ thuật và hiệu năng

Về khả năng hiển thị, vivo Y05e sử dụng màn hình LCD kích thước 6.74 inch với độ phân giải HD+ (1,600 x 720 pixel). Dù không quá sắc nét nhưng kích thước lớn mang lại không gian trải nghiệm rộng rãi cho các tác vụ giải trí và đọc báo.

Về phần cứng, dù nhà sản xuất chưa công bố chính thức loại chip, nhưng các dữ liệu từ Google Play Console trước đó chỉ ra rằng máy tích hợp vi xử lý Unisoc T606. Đây là dòng chip phổ biến trên các thiết bị giá rẻ, tập trung vào sự ổn định và tiết kiệm điện năng.

Thông số Chi tiết Màn hình 6.74 inch, LCD, HD+ Vi xử lý Unisoc T606 (dự kiến) Bộ nhớ RAM 4GB + ROM 64GB (Hỗ trợ RAM ảo lên 8GB) Hệ điều hành OriginOS 6 (Android 16) Pin 5,150 mAh Camera sau 8MP, đèn flash LED Camera trước 5MP Kháng nước/bụi IP64, độ bền chuẩn quân đội

Phần mềm hiện đại và thời lượng pin ấn tượng

Đáng chú ý, vivo Y05e được cài sẵn giao diện OriginOS 6 dựa trên hệ điều hành Android 16 mới nhất ngay khi xuất xưởng. Việc trang bị phiên bản phần mềm mới giúp máy tối ưu hóa hiệu suất và bảo mật tốt hơn.

Cung cấp năng lượng cho thiết bị là viên pin dung lượng 5,150 mAh. Theo khẳng định từ vivo, viên pin này có khả năng duy trì hiệu suất ổn định và tuổi thọ lên tới 4 năm sử dụng, giúp giảm thiểu tình trạng chai pin nhanh thường thấy trên các dòng máy phổ thông.

Khả năng nhiếp ảnh và kết nối

Hệ thống camera trên vivo Y05e được thiết kế cơ bản với ống kính chính 8MP ở mặt sau và camera selfie 5MP ở mặt trước. Máy vẫn giữ lại các cổng kết nối truyền thống cần thiết như jack cắm tai nghe 3.5 mm, cổng sạc USB-C, hỗ trợ hai SIM Nano, Wi-Fi và Bluetooth.

Hiện tại, vivo Y05e đã được mở bán tại Nam Phi với phiên bản màu xanh lá. Mức giá niêm yết là 2,499 rand Nam Phi, tương đương khoảng 3.5 triệu đồng. Đây được xem là lựa chọn hợp lý cho những người dùng ưu tiên sự bền bỉ và thời lượng pin lâu dài trong một thiết bị di động cơ bản.