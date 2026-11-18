vivo Y05s lộ diện trên Google Play Console: mã V2556 trùng Y05 4G, pin 6500 mAh được dự đoán Mẫu vivo Y05s xuất hiện trong danh sách thiết bị hỗ trợ của Google Play Console, nhiều khả năng là bản đổi tên Y05 4G với pin 6500 mAh và màn hình 120Hz.

vivo Y05s vừa xuất hiện trong danh sách thiết bị hỗ trợ của Google Play Console. Mã định danh nội bộ của máy trùng với vivo Y05 4G, cho thấy đây nhiều khả năng là phiên bản đổi tên của dòng Y05 4G phục vụ chiến lược phân phối theo từng khu vực.

Theo The Tech Outlook, thông tin về thế hệ smartphone giá rẻ mới của vivo đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng công nghệ. Việc một thiết bị được ghi nhận trên cơ sở dữ liệu của Google thường được xem là bước chuẩn bị trước khi sản phẩm đến tay người dùng.

Dấu vết đầu tiên của vivo Y05s trên cơ sở dữ liệu của Google

Theo dữ liệu hiển thị, vivo Y05s mang mã model V2668. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy thiết bị đã sẵn sàng để tiến ra các thị trường toàn cầu trong thời gian tới.

Vivo Y05s xuất hiện trên Google Play Console

Mã V2556 và giả thuyết đổi tên từ Y05 4G

Chi tiết đáng chú ý nhất nằm ở mã định danh nội bộ. Google liệt kê vivo Y05s với mã code V2556, hoàn toàn trùng khớp với thông tin của vivo Y05 4G mà hãng đã tung ra thị trường trước đó.

Sự trùng khớp này củng cố giả thuyết rằng hậu tố "s" chỉ là một biến thể đổi tên. Cách làm này thường nhằm phục vụ chiến lược phân phối tại từng khu vực khác nhau, thay vì đại diện cho một thế hệ phần cứng hoàn toàn mới.

vivo Y05s có thể là phiên bản tinh chỉnh của vivo Y05

Cấu hình dự đoán: chip Unisoc T7225, pin 6500 mAh

Nếu Y05s thực sự là bản đổi tên, giới chuyên môn dự đoán máy sẽ thừa hưởng phần lớn thông số của Y05 4G. Người dùng có thể kỳ vọng một cấu hình ổn định, đáp ứng các tác vụ cơ bản.

Về hiệu năng, máy nhiều khả năng dùng vi xử lý Unisoc T7225 sản xuất trên tiến trình 12nm, xung nhịp tối đa 1.8 GHz. Để hỗ trợ đa nhiệm, thiết bị dự kiến có tùy chọn RAM 4GB chuẩn LPDDR4X, kèm công nghệ mở rộng thêm 4GB RAM ảo. Bộ nhớ trong là 64GB eMMC 5.1, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài lên đến 2TB.

Màn hình và pin là hai điểm nhấn của dòng máy này. Máy có thể được trang bị màn hình LCD 6.74 inch, độ phân giải HD+ (1600 x 720 pixels), tần số quét 120Hz giúp thao tác vuốt chạm mượt hơn. Cung cấp năng lượng là viên pin 6500 mAh, đi cùng sạc có dây 15W.

Hạng mục Thông số dự đoán Mã model trên Google Play Console V2668 Mã định danh nội bộ V2556 (trùng vivo Y05 4G) Vi xử lý Unisoc T7225, 12nm, tối đa 1.8 GHz RAM 4GB LPDDR4X, mở rộng thêm 4GB RAM ảo Bộ nhớ trong 64GB eMMC 5.1, hỗ trợ thẻ nhớ đến 2TB Màn hình LCD 6.74 inch, HD+ (1600 x 720 pixels), 120Hz Pin và sạc 6500 mAh, sạc có dây 15W

Những điều chưa được xác nhận

Toàn bộ thông số trên mới là dự đoán dựa trên sự tương đồng về mã nội bộ với Y05 4G. Nguồn tin chưa nêu giá bán, thị trường phát hành hay thời điểm ra mắt cụ thể của vivo Y05s.

Tuy vậy, việc thiết bị xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của Google cho thấy ngày ra mắt chính thức có thể không còn xa. Nếu thực sự thừa hưởng viên pin lớn và màn hình tần số quét cao từ bản tiền nhiệm, Y05s sẽ có lợi thế nhất định trong phân khúc điện thoại giá rẻ.