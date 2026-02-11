vivo Y32 5G ra mắt với pin 8.000 mAh, chuẩn kháng nước IP68 và IP69, chip Snapdragon 4 Gen 2 vivo Y32 5G dùng chip Snapdragon 4 Gen 2 tiến trình 4nm, pin 8.000 mAh sạc nhanh 44W, đạt IP68 và IP69, nhưng hãng chưa công bố giá bán và ngày mở bán.

vivo vừa chính thức niêm yết Y32 5G, mẫu smartphone phổ thông trang bị viên pin 8.000 mAh, chip Snapdragon 4 Gen 2 và khả năng kháng nước đạt đồng thời hai chuẩn IP68, IP69. Đây là thiết bị hoàn toàn khác với vivo Y32 4G từng ra mắt trước đó, vốn sử dụng chip Unisoc.

vivo Y32 5G ra mắt với cấu hình khá tốt

Sự kết hợp giữa pin dung lượng lớn và độ bền cao là điểm khiến Y32 5G được chú ý trong phân khúc phổ thông. Bài viết điểm qua các thông số đã được công bố, đồng thời nêu những thông tin hãng chưa tiết lộ.

Pin 8.000 mAh và lớp bảo vệ nhiều tầng: Y32 5G hướng tới độ bền lâu dài

Y32 5G dùng viên pin 8.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 44W và sạc ngược 7,5W. Theo cam kết của vivo, dung lượng pin vẫn đạt trên 80% sau 1.500 chu kỳ sạc, phù hợp với người dùng muốn giữ máy trong thời gian dài.

Về độ bền, máy đạt đồng thời hai chuẩn kháng nước IP68 và IP69. Ngoài ra, thiết bị còn có chứng nhận chống rơi vỡ SGS 5 sao và đạt tiêu chuẩn độ bền quân đội MIL-STD-810H.

Snapdragon 4 Gen 2 cùng màn hình 120Hz: hiệu năng và hiển thị ra sao?

Về hiệu năng, Y32 5G sử dụng vi xử lý Snapdragon 4 Gen 2 sản xuất trên tiến trình 4nm. Chip đi kèm 6GB RAM LPDDR4X và 128GB bộ nhớ trong chuẩn UFS 2.2. Người dùng có thể mở rộng lưu trữ bằng thẻ nhớ microSD lên đến 2TB và dùng thêm 6GB RAM ảo.

Màn hình có kích thước 6,87 inch, tấm nền LCD độ phân giải HD+ (1592 x 720 pixel), tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 1.300 nits. Màn hình cũng đạt chứng nhận giảm ánh sáng xanh của TÜV Rheinland.

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Camera kép, OriginOS 6 và các kết nối đi kèm

Mặt sau của Y32 5G có cụm camera gồm cảm biến chính 50MP và ống kính phụ 2MP. Mặt trước là camera selfie 8MP.

Máy xuất xưởng với giao diện OriginOS 6 dựa trên nền tảng Android 16. Các tiện ích khác gồm hệ thống loa kép stereo, cảm biến vân tay đặt ở cạnh bên, NFC, Wi-Fi 5 và Bluetooth 5.1.

vivo Y32 5G có camera sau kép chất lượng

Bảng thông số chính của vivo Y32 5G

Hạng mục Thông số Chip xử lý Snapdragon 4 Gen 2, tiến trình 4nm RAM / Bộ nhớ trong 6GB LPDDR4X / 128GB UFS 2.2 Mở rộng lưu trữ microSD lên đến 2TB, thêm 6GB RAM ảo Màn hình 6,87 inch, LCD HD+ (1592 x 720 pixel), 120Hz, 1.300 nits Pin và sạc 8.000 mAh, sạc nhanh 44W, sạc ngược 7,5W Camera sau 50MP (chính) và 2MP (phụ) Camera trước 8MP Độ bền IP68, IP69, SGS 5 sao chống rơi vỡ, MIL-STD-810H Hệ điều hành OriginOS 6 trên nền Android 16 Kết nối NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1

Màu sắc, phiên bản và những thông tin còn bỏ ngỏ

Y32 5G hiện được niêm yết với một phiên bản cấu hình duy nhất là 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Máy có hai tùy chọn màu là Vàng (Dawn Gold) và Đen (Midnight Black).

Tuy nhiên, vivo vẫn chưa công bố giá bán chính thức cũng như thời điểm mở bán. Do đó, người dùng cần chờ thêm thông tin từ hãng để đánh giá mức độ cạnh tranh của sản phẩm so với các mẫu cùng phân khúc.

Nhìn chung, theo thông số đã công bố, Y32 5G tập trung vào pin lớn, độ bền và kết nối 5G. Máy dùng màn hình độ phân giải HD+ và chuẩn Wi-Fi 5. Dữ liệu trên được tổng hợp từ Gizmochina.