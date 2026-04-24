vivo Y6 5G ra mắt với pin 7,200 mAh và tiêu chuẩn kháng nước IP69 vivo Y6 5G vừa chính thức trình làng với điểm nhấn là viên pin dung lượng cực lớn 7,200 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 44W và đạt chuẩn độ bền IP69. Thiết bị sử dụng chip Snapdragon 4 Gen 2 cùng màn hình 120Hz với mức giá từ 6.93 triệu đồng.

vivo vừa bổ sung vào dòng Y-Series mẫu smartphone mới mang tên vivo Y6 5G. Đây là thiết bị hướng đến người dùng ưu tiên thời lượng pin dài và độ bền bỉ trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Thiết kế bền bỉ và khả năng chống chịu vượt trội

Điểm khác biệt lớn nhất của vivo Y6 5G so với các đối thủ trong cùng phân khúc là tiêu chuẩn bảo vệ. Máy đạt chứng nhận IP68 và IP69, mang lại khả năng chống bụi và kháng nước ở áp suất cao. Ngoài ra, thiết bị đã vượt qua các bài kiểm tra chịu va đập khi rơi từ độ cao 1.7m, đảm bảo sự an toàn cho phần cứng bên trong.

vivo Y6 5G ra mắt với cấu hình phần cứng khá tốt

Viên pin 7,200 mAh dẫn đầu phân khúc

Cung cấp năng lượng cho máy là viên pin dung lượng lên tới 7,200 mAh. Với mức dung lượng này, thiết bị có thể đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cường độ cao trong 2 ngày liên tục. Để hỗ trợ cho viên pin lớn, vivo trang bị công nghệ sạc nhanh 44W, giúp rút ngắn thời gian nạp điện.

vivo Y6 5G có viên pin đủ dùng trong 2 ngày

Màn hình 120Hz và hiệu năng Snapdragon

Về khả năng hiển thị, vivo Y6 5G sở hữu màn hình LCD kích thước 6.75 inch, độ phân giải HD+ (1,570 x 720 pixel). Đáng chú ý, màn hình này hỗ trợ tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 1,200 nits, giúp các thao tác vuốt chạm mượt mà và hiển thị rõ nét dưới ánh sáng mạnh.

Bên trong, máy chạy vi xử lý Snapdragon 4 Gen 2, đi kèm các tùy chọn RAM 8GB hoặc 12GB. Hệ thống camera bao gồm cảm biến chính 50MP ở mặt sau và camera selfie 8MP ở mặt trước. Thiết bị chạy hệ điều hành Android 16 với giao diện OriginOS 6 và tích hợp đầy đủ kết nối 5G, cảm biến vân tay cạnh bên cùng cổng hồng ngoại.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết vivo Y6 5G

Thông số Chi tiết Màn hình 6.75 inch, LCD, 120Hz, HD+ Vi xử lý Snapdragon 4 Gen 2 RAM/ROM 8GB/12GB - 128GB/256GB Pin/Sạc 7,200 mAh, 44W Camera sau/trước 50MP / 8MP Độ bền IP68, IP69, chống rơi 1.7m Hệ điều hành Android 16 (OriginOS 6)

Giá bán và các phiên bản màu sắc

vivo Y6 5G có ba tùy chọn màu sắc bao gồm Bạc, Vàng và Đen. Sản phẩm được phân phối với các mức giá dựa trên cấu hình bộ nhớ:

Phiên bản RAM 8GB + 128GB: 1,799 nhân dân tệ (khoảng 6.93 triệu đồng).

Phiên bản RAM 8GB + 256GB: 1,999 nhân dân tệ (khoảng 7.7 triệu đồng).

Phiên bản RAM 12GB + 256GB: 2,199 nhân dân tệ (khoảng 8.47 triệu đồng).