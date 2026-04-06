vivo Y60 và Y60m trình làng: Pin 6500mAh cùng chuẩn bền bỉ SGS 5 sao Bộ đôi smartphone mới của vivo gây ấn tượng với viên pin dung lượng lớn, màn hình tần số quét 120Hz và thiết kế tối ưu cho khả năng chống va đập mạnh mẽ.

vivo vừa âm thầm ra mắt bộ đôi smartphone tầm trung mới tại thị trường Trung Quốc mang tên vivo Y60 và vivo Y60m. Cả hai thiết bị sở hữu thông số kỹ thuật và thiết kế hoàn toàn tương đồng, tập trung vào trải nghiệm bền bỉ và thời lượng sử dụng dài hơi cho người dùng phổ thông.

Thiết kế bền bỉ đạt chuẩn SGS 5 sao

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên vivo Y60 và Y60m là khả năng chịu lực vượt trội. Cả hai máy đều đạt chứng nhận chống rơi SGS 5 sao, kết hợp cùng hệ thống bảo vệ 4 lớp kim cương giúp tăng cường khả năng chống trầy xước và va đập trong quá trình sử dụng hàng ngày. Bên cạnh đó, thiết bị còn hỗ trợ chuẩn kháng bụi và nước IP65, mang lại sự an tâm hơn khi gặp các sự cố về môi trường.

vivo Y60 và Y60m ra mắt với thông số cấu hình giống hệt nhau

Về ngoại hình, máy sử dụng khung viền nhựa và mặt lưng vật liệu composite. Kích thước tổng thể của thiết bị là 167.4 x 77.1 x 8.39mm với trọng lượng khoảng 209 gram. Sự đồng nhất về thiết kế giữa hai phiên bản được xem là chiến lược tối ưu hóa danh mục sản phẩm của vivo trong phân khúc này.

Màn hình 120Hz và hiệu năng ổn định

Bộ đôi này được trang bị màn hình LCD phẳng kích thước 6.74 inch, hỗ trợ tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà. Dù độ phân giải dừng lại ở mức HD+, nhưng màn hình này có độ sáng tối đa lên tới 1200 nits ở chế độ HBM, đảm bảo khả năng hiển thị tốt dưới điều kiện ánh sáng mạnh. Ngoài ra, tính năng bảo vệ mắt đạt chứng nhận TÜV Rheinland giúp giảm thiểu mỏi mắt khi sử dụng lâu.

Các điện thoại mới của vivo có cấu hình phần cứng khá tốt

Về sức mạnh bên trong, vivo tích hợp vi xử lý Snapdragon 4 Gen 2, đi kèm RAM LPDDR4X tối đa 8GB và bộ nhớ trong UFS 3.1 lên đến 256GB. Thiết bị cũng hỗ trợ công nghệ Memory Fusion, cho phép mở rộng thêm 8GB RAM ảo để xử lý đa nhiệm tốt hơn. Máy khởi chạy trên giao diện OriginOS 6 dựa trên nền tảng Android 16.

Dung lượng pin 6500mAh vượt trội

Viên pin dung lượng 6500mAh là một trong những thông số ấn tượng nhất trong phân khúc tầm trung hiện nay. Dung lượng này cho phép máy hoạt động bền bỉ trong cả ngày dài với cường độ cao. Tuy nhiên, tốc độ sạc đi kèm chỉ đạt 15W, một con số khá khiêm tốn so với kích thước pin lớn. Máy cũng tích hợp tính năng sạc ngược OTG tiện lợi.

vivo Y60 và Y60m sở hữu viên pin có dung lượng khá lớn

Hệ thống camera trên vivo Y60 và Y60m được tối giản với cảm biến chính 13MP ở mặt sau và camera selfie 5MP ở mặt trước, đủ đáp ứng các nhu cầu chụp ảnh cơ bản và gọi video trực tuyến.

Thông số kỹ thuật chi tiết của vivo Y60/Y60m

Thông số Chi tiết Màn hình 6.74 inch LCD, 120Hz, HD+, 1200 nits Vi xử lý Snapdragon 4 Gen 2 Bộ nhớ 6GB/8GB RAM, 128GB/256GB ROM (UFS 3.1) Pin & Sạc 6500mAh, sạc nhanh 15W, sạc ngược OTG Độ bền Chứng nhận SGS 5 sao, kháng nước IP65 Hệ điều hành OriginOS 6 (Android 16)

Giá bán và các phiên bản

vivo Y60 và Y60m mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn về cấu hình với mức giá cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc:

Phiên bản 6GB/128GB: 1,799 nhân dân tệ (khoảng 6.88 triệu đồng).

Phiên bản 6GB/256GB: 1,999 nhân dân tệ (khoảng 7.64 triệu đồng).

Phiên bản 8GB/256GB: 2,299 nhân dân tệ (khoảng 8.79 triệu đồng).

Các smartphone mới của vivo có giá phải chăng

Với ưu thế về thời lượng pin và độ bền đạt chuẩn quốc tế, đây sẽ là lựa chọn phù hợp cho nhóm người dùng ưu tiên tính thực dụng và sự bền bỉ của thiết bị hơn là cấu hình phần cứng hay camera chuyên sâu.