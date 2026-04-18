vivo Y600 Pro lộ diện với pin 10.000 mAh: Kỷ lục năng lượng mới của thương hiệu vivo vivo vừa hé lộ mẫu smartphone tầm trung Y600 Pro tại Trung Quốc với viên pin dung lượng khổng lồ 10.000 mAh kèm sạc nhanh 90W, hứa hẹn thay đổi cuộc đua năng lượng trên di động.

vivo Y600 Pro là mẫu điện thoại tầm trung mới nhất vừa được vivo hé lộ tại thị trường Trung Quốc, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tối ưu hóa dung lượng pin. Thiết bị gây ấn tượng mạnh mẽ khi sở hữu viên pin lên tới 10.000 mAh, mức dung lượng cao nhất từng được tích hợp trên các dòng smartphone của hãng từ trước đến nay.

Đột phá về dung lượng pin và công nghệ sạc

Điểm nhấn lớn nhất trên vivo Y600 Pro chính là viên pin dung lượng 10.000 mAh. Để hỗ trợ khả năng nạp năng lượng cho viên pin khổng lồ này, vivo dự kiến trang bị công nghệ sạc nhanh với công suất 90W. Đây được xem là lời giải cho bài toán sử dụng thiết bị trong thời gian dài mà không lo gián đoạn, đặc biệt phù hợp với nhóm người tiêu dùng có cường độ sử dụng điện thoại cao.

Thiết kế sang trọng và hệ thống camera cải tiến

Thông qua những hình ảnh quảng bá đầu tiên, vivo Y600 Pro lộ diện với ngôn ngữ thiết kế tinh tế, đặc biệt là tùy chọn màu tím sang trọng. Mặt lưng của máy vẫn duy trì cụm camera dạng tròn đặc trưng từ thế hệ tiền nhiệm nhưng được bổ sung các đường viền màu vàng bắt mắt để tạo điểm nhấn cao cấp.

Về khả năng nhiếp ảnh, các thông tin rò rỉ cho biết thiết bị sẽ sở hữu hệ thống camera kép. Trong đó, cảm biến chính có độ phân giải 50 MP, đảm bảo khả năng ghi lại hình ảnh sắc nét trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

So sánh thông số kỹ thuật với thế hệ tiền nhiệm

Mặc dù trang bị viên pin lớn hơn đáng kể so với vivo Y500 Pro (7.000 mAh), vivo được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì độ mỏng ấn tượng như cách họ từng làm với con số 7.8 mm trên thế hệ trước. Dưới đây là bảng so sánh các thông số kỹ thuật cơ bản dựa trên dữ liệu hiện có:

Thông số vivo Y500 Pro (Thế hệ trước) vivo Y600 Pro (Dự kiến) Dung lượng pin 7.000 mAh 10.000 mAh Sạc nhanh - 90W Camera chính 200 MP 50 MP Màn hình OLED 6.67 inch, 1.5K, 120Hz Đang cập nhật Vi xử lý Dimensity 7400 Đang cập nhật

Thời điểm ra mắt và giá bán dự kiến

vivo Y600 Pro dự kiến sẽ chính thức được trình làng vào tháng 5 tới đây tại thị trường Trung Quốc. Sản phẩm được định vị ở phân khúc tầm trung, hướng đến những người dùng ưu tiên thời lượng pin và thiết kế thời thượng.

Về mức giá, giới chuyên môn dự đoán Y600 Pro sẽ có giá khởi điểm nhỉnh hơn một chút so với mức 1.799 nhân dân tệ (khoảng 6,94 triệu đồng) của người tiền nhiệm Y500 Pro. Hiện tại, thị trường quốc tế vẫn đang chờ đợi kế hoạch phân phối chính thức từ vivo.