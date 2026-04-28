vivo Y600 Pro ra mắt: Pin 10,200 mAh cực khủng, màn hình 1.5K và chuẩn kháng nước IP69 vivo vừa chính thức trình làng mẫu smartphone Y600 Pro với dung lượng pin lên đến 10,200 mAh và độ bền pin 6 năm. Thiết bị sở hữu chip Dimensity 7300e, màn hình AMOLED 1.5K cùng khả năng kháng nước IP69 ấn tượng.

Sau một thời gian xuất hiện dưới dạng tin đồn, vivo đã chính thức giới thiệu mẫu vivo Y600 Pro tại thị trường Trung Quốc. Đây là sản phẩm mới nhất thuộc dòng Y series, được định vị là mẫu smartphone tập trung vào hiệu năng pin vượt trội và độ bền bỉ trong các điều kiện sử dụng khắc nghiệt.

Đột phá với viên pin dung lượng 10,200 mAh

Điểm nhấn quan trọng nhất trên vivo Y600 Pro chính là viên pin dung lượng 10,200 mAh, một thông số hiếm thấy trên các dòng điện thoại thông minh hiện nay. Với dung lượng này, máy có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao trong nhiều ngày liên tục mà không cần sạc lại.

Hãng trang bị cho máy công nghệ sạc nhanh 80W, cho phép nạp đầy năng lượng trong khoảng 80 phút. Đáng chú ý, vivo cam kết độ bền pin của thiết bị có thể kéo dài lên tới 6 năm, giúp người dùng yên tâm về tuổi thọ linh kiện trong quá trình sử dụng lâu dài.

Màn hình AMOLED 1.5K sắc nét và hiệu năng ổn định

vivo Y600 Pro sở hữu màn hình AMOLED kích thước 6.83 inch với độ phân giải 1.5K, hỗ trợ tần số quét 120Hz và chứng nhận HDR10+. Màn hình này đạt tỷ lệ 20:9, độ sâu màu 10-bit và dải màu rộng P3. Đặc biệt, máy tích hợp công nghệ làm mờ PWM 4320Hz giúp bảo vệ mắt khỏi hiện tượng nhấp nháy, đạt chứng nhận giảm ánh sáng xanh.

Về cấu hình bên trong, thiết bị được trang bị vi xử lý Dimensity 7300e sản xuất trên tiến trình 6nm, đi kèm GPU Mali-G610. Máy sử dụng RAM LPDDR5 và bộ nhớ trong chuẩn UFS 3.1. Hệ điều hành OriginOS 6 dựa trên Android 16 cũng được cài đặt sẵn ngay khi xuất xưởng, mang lại trải nghiệm phần mềm mới nhất.

Thiết kế bền bỉ với chuẩn IP69

Ngoài pin khủng, độ bền cũng là một thế mạnh của vivo Y600 Pro. Máy đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68 và IP69, cho phép chống chịu được tia nước áp lực cao và ngâm nước ở độ sâu nhất định. Bên cạnh đó, thiết bị còn có khả năng chống sốc, trang bị loa stereo, cảm biến vân tay dưới màn hình và hỗ trợ Wi-Fi 6.

Hệ thống camera của máy bao gồm cảm biến chính 50MP khẩu độ f/1.8 hỗ trợ chống rung điện tử (EIS) và camera selfie 32MP ở mặt trước. Đây là cấu hình camera cơ bản, tập trung vào tính thực dụng cho nhu cầu liên lạc và ghi lại khoảnh khắc hàng ngày.

Giá bán các phiên bản vivo Y600 Pro

Thiết bị cung cấp 4 tùy chọn màu sắc: Vàng ánh trăng, Đen ánh trăng, Xanh dương và Tím sao. Mức giá chi tiết cho các phiên bản cấu hình như sau: