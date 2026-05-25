vivo Y600 Turbo ra mắt: Pin 9.000 mAh và chuẩn kháng nước IP69 cao cấp vivo xác nhận sự hiện diện của mẫu smartphone Y600 Turbo sở hữu viên pin dung lượng lớn 9.000 mAh, chuẩn kháng nước IP69 và cam kết duy trì hiệu năng mượt mà trong 6 năm.

Thời lượng pin đang trở thành yếu tố then chốt quyết định hành vi mua sắm của người dùng trong phân khúc smartphone tầm trung. vivo đã chính thức gia nhập cuộc đua này bằng việc tung ra đoạn giới thiệu về mẫu điện thoại Y600 Turbo. Thiết bị dự kiến ra mắt vào ngày 25/5 tới với điểm nhấn là dung lượng pin vượt trội, hứa hẹn cung cấp thời gian sử dụng lên đến 3 ngày liên tục.

vivo Y600 Turbo sẽ có độ bền ấn tượng với khả năng kháng nước, chống bụi xịn sò

Đột phá về dung lượng pin trong phân khúc tầm trung

Theo các nguồn tin kỹ thuật, dung lượng thực tế của vivo Y600 Turbo có thể đạt mức 9.020 mAh. Đây là một con số kỷ lục, biến sản phẩm này thành một trong những chiếc smartphone tầm trung sở hữu viên pin lớn nhất trên thị trường hiện nay. Thay vì tập trung vào các thông số phần cứng hào nhoáng, vivo đang ưu tiên giải quyết nhu cầu thực tế: kéo dài thời gian giữa các lần sạc cho người dùng.

Mẫu điện thoại sắp ra mắt của vivo có pin lớn ấn tượng

Cam kết độ bền và tối ưu hóa phần mềm lâu dài

Không chỉ dừng lại ở dung lượng pin, vivo tuyên bố Y600 Turbo được thiết kế để duy trì hiệu năng ổn định trong tối đa 6 năm sử dụng. Thông qua các giải pháp tối ưu hóa phần mềm, hãng đảm bảo trải nghiệm mượt mà trong khoảng 5 năm. Đáng chú ý, thiết bị có khả năng duy trì tới 30 ứng dụng chạy nền mà vẫn đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh chóng, một tính năng thường chỉ xuất hiện trên các dòng máy cao cấp.

Điện thoại vivo sắp ra mắt có thiết kế bắt mắt

Tiêu chuẩn kháng nước IP69 và độ bền môi trường

Một điểm nâng cấp đáng giá khác trên vivo Y600 Turbo là chuẩn kháng nước và bụi đạt mức IP68 và IP69. Việc tích hợp chuẩn IP69 cho phép thiết bị chống lại các tia nước có áp suất cao và nhiệt độ lớn, điều rất hiếm thấy trong phân khúc tầm trung. Máy cũng đạt được hàng loạt chứng nhận về độ bền trong các môi trường khắc nghiệt, củng cố định hướng xây dựng một thiết bị "dùng bền theo năm tháng".

vivo Y600 Turbo sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới

Sản phẩm hiện đã cho phép đặt trước tại thị trường Trung Quốc với ba tùy chọn màu sắc gồm xanh dương, trắng và hồng. Với chiến lược tập trung vào pin, đa nhiệm và độ bền vật lý, vivo Y600 Turbo đang tạo ra một hướng đi riêng biệt, thu hút nhóm khách hàng ưu tiên tính thực dụng và sự ổn định lâu dài.

