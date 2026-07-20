vivo Y6c ra mắt: Đột phá pin 6,500 mAh và màn hình 120Hz trong phân khúc giá rẻ vivo vừa giới thiệu mẫu smartphone Y6c 4G tại thị trường Trung Quốc, gây ấn tượng với viên pin dung lượng lớn 6,500mAh, màn hình tần số quét 120Hz và khả năng kháng nước IP65.

vivo vừa chính thức ra mắt mẫu smartphone giá rẻ mới mang tên vivo Y6c 4G tại thị trường Trung Quốc. Đây là sản phẩm được thiết kế tối ưu cho nhóm người dùng phổ thông, tập trung vào sự bền bỉ và thời lượng sử dụng dài ngày thay vì chạy đua cấu hình mạnh mẽ.

vivo Y6c ra mắt với cấu hình khá tốt

Màn hình 120Hz và độ sáng vượt trội trong tầm giá

Điểm nhấn đầu tiên trên vivo Y6c 4G là màn hình LCD kích thước 6.74 inch với thiết kế giọt nước. Dù chỉ dừng lại ở độ phân giải HD+ (1,600 x 720 pixel), nhưng thiết bị lại sở hữu tần số quét lên tới 120Hz – một thông số hiếm thấy trong phân khúc giá dưới 4 triệu đồng. Tần số quét cao giúp các thao tác vuốt chạm và chuyển cảnh trở nên mượt mà hơn đáng kể.

Đặc biệt, màn hình này đạt độ sáng tối đa 1,200 nits, cho phép hiển thị rõ nét ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mạnh. Để bảo vệ thị giác, vivo đã tích hợp chứng nhận TÜV Rheinland giúp giảm ánh sáng xanh, hạn chế mỏi mắt khi sử dụng liên tục trong thời gian dài.

Điện thoại sở hữu màn hình 120Hz mượt mà

Viên pin 6,500mAh với độ bền lên đến 5 năm

vivo Y6c 4G giải quyết triệt để nỗi lo về năng lượng nhờ viên pin dung lượng cực lớn 6,500mAh. Với mức dung lượng này, thiết bị có thể duy trì hoạt động trong nhiều ngày liên tiếp với các tác vụ cơ bản. Hãng cho biết viên pin này được thiết kế đặc biệt để giữ được hiệu suất ổn định sau khoảng 5 năm sử dụng thông thường.

Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý là máy chỉ hỗ trợ sạc có dây công suất 15W. Với viên pin dung lượng lớn, thời gian để sạc đầy thiết bị sẽ kéo dài hơn so với các đối thủ có sạc nhanh công suất cao.

vivo Y6c có pin đủ dùng trong hai ngày

Hiệu năng và các tính năng bổ trợ

Về phần cứng, vivo Y6c 4G trang bị vi xử lý Unisoc T7225 sản xuất trên tiến trình 12nm. Chipset này bao gồm hai nhân hiệu năng Cortex-A75 và sáu nhân tiết kiệm điện Cortex-A55, đạt xung nhịp 1.8GHz, kết hợp cùng GPU Mali-G57. Cấu hình này đáp ứng tốt các nhu cầu giải trí nhẹ nhàng như xem video, lướt web và sử dụng mạng xã hội.

Thông số Chi tiết Màn hình 6.74 inch, LCD, 120Hz, 1,200 nits Vi xử lý Unisoc T7225 (12nm) Bộ nhớ 4GB RAM / 128GB ROM Pin/Sạc 6,500mAh / 15W Camera Sau 8MP / Trước 5MP Hệ điều hành OriginOS 6 (Android 16)

Bên cạnh đó, máy còn sở hữu nhiều tính năng tiện ích như:

Độ bền cao: Đạt chứng nhận chống va đập năm sao từ SGS và chuẩn kháng bụi, nước IP65.

Đạt chứng nhận chống va đập năm sao từ SGS và chuẩn kháng bụi, nước IP65. Âm thanh: Loa ngoài có khả năng tăng cường âm lượng lên đến 150%.

Loa ngoài có khả năng tăng cường âm lượng lên đến 150%. Tiện ích: Cảm biến vân tay cạnh bên và cổng hồng ngoại điều khiển các thiết bị gia dụng.

Cảm biến vân tay cạnh bên và cổng hồng ngoại điều khiển các thiết bị gia dụng. Phần mềm: Chạy OriginOS 6 dựa trên nền tảng Android 16 mới nhất.

Điện thoại vivo Y6c có giá bán khá hấp dẫn

Giá bán và nhận định

Hiện tại, vivo Y6c 4G được niêm yết tại thị trường Trung Quốc với mức giá 899 nhân dân tệ (tương đương khoảng 3.49 triệu đồng) cho phiên bản 4GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Với mức giá này, vivo Y6c là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai tìm kiếm một chiếc điện thoại phụ bền bỉ, pin "khủng" và màn hình mượt mà cho các nhu cầu cơ bản.