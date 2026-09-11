vivo Y6k ra mắt: Màn hình 120Hz, pin 6.500mAh, OriginOS 6 và giá khoảng 6,14 triệu đồng vivo Y6k dùng chip MediaTek Dimensity 6300, RAM 6GB, pin 6.500mAh sạc 15W và chạy Android 16, có giá niêm yết 1.599 Nhân dân tệ tại thị trường Trung Quốc.

vivo vừa ra mắt Y6k, mẫu smartphone giá rẻ mới của dòng Y-series tại thị trường Trung Quốc. Máy có màn hình LCD 6,74 inch tần số quét 120Hz, pin 6.500mAh và chạy hệ điều hành OriginOS 6 dựa trên Android 16. Giá niêm yết là 1.599 Nhân dân tệ (khoảng 6,14 triệu đồng) cho phiên bản RAM 6GB và bộ nhớ trong 128GB.

Y6k bổ sung lựa chọn cho phân khúc phổ thông, bên cạnh các mẫu cùng dòng như Y32 5G hay Y600 5G. Điểm nhấn của thiết bị là sự kết hợp giữa pin dung lượng lớn, màn hình tần số quét cao và hệ điều hành mới.

Màn hình 120Hz và khả năng chống bụi, nước, rơi

vivo Y6k được trang bị màn hình LCD 6,74 inch, độ phân giải 1.600 x 720 pixel, tần số quét 120Hz. Theo nhà sản xuất, độ sáng tối đa đạt 1.200 nits ở chế độ HBM.

Mặt trước dùng thiết kế notch dạng giọt nước chứa camera selfie. Mặt lưng bố trí hai vòng camera đặt dọc.

Tính năng màn hình của vivo Y6k

Về độ bền, máy đạt chuẩn kháng bụi và nước IP65, cùng chứng nhận chống rơi năm sao từ tổ chức SGS. Kích thước tổng thể là 167,4 x 77,1 x 8,39mm, trọng lượng 209g. Thiết bị có ba tùy chọn màu: xanh dương, trắng và đen.

Dimensity 6300 và viên pin 6.500mAh: cấu hình bên trong Y6k

Y6k sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 6300 với 8 nhân, xung nhịp tối đa 2,4 GHz, đi kèm GPU Mali-G57. Máy có RAM 6GB LPDDR4X và bộ nhớ trong 128GB chuẩn UFS 2.2.

Đáng chú ý, viên pin 6.500mAh hỗ trợ sạc công suất 15W. vivo công bố viên pin này có thể duy trì độ bền và hiệu năng hoạt động tới 5 năm.

Ở khả năng chụp ảnh, máy có camera sau 13MP khẩu độ f/2.2 và camera trước 5MP cùng khẩu độ. Thiết bị chạy OriginOS 6 dựa trên Android 16.

Các phiên bản màu sắc của vivo Y6k

Kết nối và tính năng phụ trợ

Y6k hỗ trợ 5G, Wi-Fi 5 và Bluetooth 5.4. Cảm biến vân tay được tích hợp ở cạnh bên, bên cạnh tính năng nhận diện khuôn mặt.

Máy còn có cổng điều khiển hồng ngoại, cổng sạc USB Type-C và jack cắm tai nghe 3,5mm.

Bảng thông số chính của vivo Y6k

Hạng mục Thông số Màn hình LCD 6,74 inch, 1.600 x 720 pixel, 120Hz, tối đa 1.200 nits (HBM) Vi xử lý MediaTek Dimensity 6300, 8 nhân, tối đa 2,4 GHz, GPU Mali-G57 RAM và bộ nhớ 6GB LPDDR4X, 128GB UFS 2.2 Pin và sạc 6.500mAh, sạc 15W Camera Sau 13MP f/2.2, trước 5MP f/2.2 Hệ điều hành OriginOS 6 (Android 16) Độ bền IP65, chống rơi năm sao SGS Kích thước và trọng lượng 167,4 x 77,1 x 8,39mm, 209g Kết nối 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, USB Type-C, jack 3,5mm, hồng ngoại

Giá bán tại thị trường Trung Quốc

Tại Trung Quốc, vivo Y6k có giá niêm yết 1.599 Nhân dân tệ (khoảng 6,14 triệu đồng) cho phiên bản RAM 6GB và bộ nhớ trong 128GB. Thông tin về các phiên bản bộ nhớ khác hoặc khả năng cung ứng ở thị trường ngoài Trung Quốc chưa được công bố trong nguồn tin.