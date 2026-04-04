V.League 2025-2026: Sự sàng lọc khắc nghiệt đối với làn sóng cầu thủ Việt kiều Trong khi Nguyễn Filip vẫn tỏa sáng, nhiều tài năng Việt kiều như Brandon Ly đang chật vật tìm chỗ đứng do yêu cầu chuyên môn khắt khe tại V.League 2025-2026.

V.League 2025-2026 đang chứng kiến một quy luật đào thải tự nhiên đầy khắc nghiệt. Từng được kỳ vọng sẽ nâng tầm giải đấu bằng tư duy chơi bóng hiện đại từ châu Âu, nhưng thực tế cho thấy không ít cầu thủ Việt kiều đang dần bị gạt ra khỏi kế hoạch của các huấn luyện viên trưởng do không đáp ứng được cường độ và yêu cầu chuyên môn tại đấu trường quốc nội.

Brandon Ly và bài học về sự thích nghi tại CAHN

Trường hợp của Brandon Ly tại câu lạc bộ Công an Hà Nội là minh chứng rõ nét nhất cho sự chênh lệch giữa tiềm năng lý thuyết và thực tế thi đấu. Trưởng thành từ lò đào tạo của Burnley danh tiếng, hậu vệ này từng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ khi mới gia nhập đội bóng ngành Công an.

Brandon Ly mới chỉ có 2 lần ra sân tại V.League.

Tuy nhiên, số liệu thống kê không biết nói dối. Dưới thời huấn luyện viên Mano Polking, Brandon Ly gần như biến mất hoàn toàn và chỉ có vỏn vẹn 2 lần ra sân. Ngay cả trong những bối cảnh cần xoay tua lực lượng, ban huấn luyện vẫn đặt niềm tin vào các nhân tố trẻ nội binh thay vì trao cơ hội cho cầu thủ gốc Việt này. Điều này đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng hòa nhập và đáp ứng hệ thống chiến thuật của các cầu thủ trẻ được đào tạo từ nước ngoài khi về Việt Nam.

Danh sách nối dài những cái tên gây thất vọng

Tình trạng của Brandon Ly không phải là cá biệt. Khi V.League bước vào giai đoạn lượt về với tính chất căng thẳng của cuộc đua trụ hạng và vô địch, các đội bóng không còn đủ kiên nhẫn cho những thử nghiệm thiếu hiệu quả.

Tại Thể Công Viettel, Damian Vũ Thanh chưa để lại dấu ấn nào đáng kể. Tương tự, Vadim Nguyễn của SHB Đà Nẵng và Ryan Ha trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai cũng đang trải qua một mùa giải mờ nhạt. Ở cấp độ thấp hơn, tại câu lạc bộ Ninh Bình, những gương mặt như Evan Abran hay Nguyễn Như Đức Anh cũng đang dần đánh mất vị trí chính thức vào tay các đồng nghiệp khác.

Đáng tiếc nhất phải kể đến trường hợp của Trần Thành Trung. Cầu thủ từng thi đấu tại Bulgaria này từng được giới chuyên môn đánh giá rất cao về tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, việc không thể duy trì suất đá chính tại câu lạc bộ đã khiến anh lỡ hẹn với hai chiến dịch quan trọng của bóng đá Việt Nam là SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Chỉ những giá trị thực mới có thể tồn tại

Mặc dù bức tranh chung có phần ảm đạm, V.League vẫn ghi nhận những điểm sáng tích cực từ nhóm cầu thủ Việt kiều đã khẳng định được đẳng cấp. Những cái tên như Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh, Patrik Lê Giang hay Kevin Phạm Ba vẫn giữ vững vai trò trụ cột nhờ phong độ ổn định và sự chuyên nghiệp trong sinh hoạt lẫn thi đấu.

Đặc biệt, trường hợp của Damoth Thongkhamsavath tại Đông Á Thanh Hóa là một ví dụ điển hình về hiệu quả chuyên môn. Với 3 bàn thắng ghi được tính đến thời điểm này, tiền vệ này đã chứng minh rằng: tại V.League, yếu tố lý lịch hay gốc gác không phải là tấm vé đảm bảo cho một suất đá chính. Chỉ có năng lực thực tế và sự phù hợp với triết lý của huấn luyện viên mới giúp cầu thủ trụ lại trong kế hoạch dài hạn của các đội bóng.