V.League 2025/26 và cơn khát trung phong nội: Khi ngoại binh chiếm lĩnh vòng cấm Sự thống trị tuyệt đối của các chân sút ngoại đang đẩy tiền đạo nội vào thế khó, đặt ra thách thức lớn cho hàng công tuyển quốc gia và tiêu chuẩn cấp phép AFC.

Giai đoạn cuối của mùa giải LPBank V.League 2025/26 đang chứng kiến một kịch bản quen thuộc nhưng đầy trăn trở cho giới chuyên môn: sự áp đảo hoàn toàn của các chân sút ngoại trên biểu đồ ghi bàn. Trong khi những tiền đạo ngoại liên tục nổ súng để định đoạt số phận trận đấu, các niềm hy vọng nội binh lại đang vật lộn trong việc khẳng định giá trị ở khu vực 16m50.

Sự sa sút của những biểu đồ phong độ nội binh

Cái tên gây nhiều tiếc nuối nhất trong chiến dịch năm nay chính là Nguyễn Tiến Linh. Từng là biểu tượng cho sự trỗi dậy của tiền đạo nội với 14 pha lập công ở mùa giải 2024/25, chân sút sinh năm 1997 hiện đang trải qua quãng thời gian khó khăn tại bến đỗ mới – Câu lạc bộ Công an TP.HCM. Ở tuổi 29, độ chín của sự nghiệp, Tiến Linh dường như vẫn chưa thể vượt qua được những rào cản tâm lý sau sự cố mất danh hiệu Vua phá lưới đầy hy hữu ở mùa trước.

Tiến Linh chưa tìm được phong độ đỉnh cao.

Việc phải đối đầu trực diện với những trung vệ ngoại có thể hình lực lưỡng đã khiến bản năng sát thủ của Tiến Linh bị hạn chế đáng kể. Tuy nhiên, sự sa sút này còn đến từ một nghịch lý chiến thuật: các câu lạc bộ thường xây dựng lối chơi xoay quanh các "trục xương sống" ngoại binh. Khi những tiền đạo nội không còn là hạt nhân trong các pha dàn xếp tấn công, hiệu suất ghi bàn của họ giảm sút là điều tất yếu.

Hệ lụy từ triết lý lấy ngoại binh làm trọng tâm

Nhìn rộng ra toàn cảnh giải đấu, hầu hết các chiến lược gia tại V.League đều ưu tiên sử dụng tiền đạo ngoại có khả năng càn lướt và làm tường tốt. Điều này vô hình trung đẩy các chân sút nội chất lượng như Phạm Tuấn Hải hay Việt Cường vào vai trò các vệ tinh dạt biên. Thay vì được tung hoành trong vòng cấm, họ buộc phải hy sinh không gian dứt điểm để phục vụ, kiến tạo cho các đồng nghiệp ngoại quốc.

Alan Grafite là chân sút số 1 V.League mùa này.

Số liệu thống kê đã minh chứng rõ nét cho sự áp đảo này. Alan Grafite đang độc chiếm ngôi đầu danh sách Vua phá lưới với 14 bàn thắng nhờ hiệu suất khủng khiếp. Những cái tên kỳ cựu như Tagueu, Lucao hay Leo Artur cũng duy trì phong độ ổn định ở nhóm dẫn đầu. Đặc biệt, Leo Artur không chỉ đóng góp bàn thắng mà còn đang đứng trước cơ hội được gia hạn hợp đồng dài hạn nhờ tầm ảnh hưởng sâu rộng lên lối chơi toàn đội.

Nguyễn Đình Bắc và tia hy vọng le lói

Giữa bức tranh có phần ảm đạm của các tiền đạo nội, sự vươn lên của tài năng trẻ Nguyễn Đình Bắc được xem là điểm sáng hiếm hoi. Với 4 pha lập công, Đình Bắc hiện đã vượt qua thành tích của người đàn anh Tiến Linh. Sự tự tin và khát khao của cầu thủ trẻ này không chỉ giúp đội bóng chủ quản có thêm phương án tấn công mà còn giúp anh lọt vào tầm ngắm của những đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh mẽ.

Dẫu vậy, một mình Đình Bắc là chưa đủ để thay đổi cục diện. Để các chân sút nội có thể cạnh tranh sòng phẳng với dàn lính đánh thuê, cần có một sự thay đổi quyết liệt trong tư duy huấn luyện. Các cầu thủ nội cần được trao nhiều đặc quyền hơn trong khâu dứt điểm và được trả về đúng vị trí sở trường thay vì chỉ đóng vai trò hỗ trợ.

Việc nâng tầm chất lượng trung phong nội không chỉ có ý nghĩa quan trọng với đội tuyển quốc gia mà còn giúp các câu lạc bộ hoàn thiện tiêu chuẩn chuyên môn trước thềm kỳ cấp phép của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vào tháng 5 tới. Chỉ khi các tiền đạo nội tự giải phóng mình khỏi cái bóng của ngoại binh, bóng đá Việt Nam mới có thể hy vọng vào một thế hệ ghi bàn mới đủ sức gánh vác trọng trách ở những sân chơi lớn hơn.