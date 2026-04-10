V.League tăng ngoại binh lên 5 cầu thủ: Canh bạc sống còn cho tương lai bóng đá Việt Nam Đề xuất tăng suất ngoại binh của VPF đang vấp phải sự phản đối từ các câu lạc bộ do lo ngại cầu thủ nội mất chỗ đứng và gánh nặng tài chính đè nặng lên hệ thống đào tạo.

Bóng đá Việt Nam đang đứng trước một ngã rẽ mang tính bước ngoặt khi Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) chính thức gửi phiếu xin ý kiến các câu lạc bộ về phương án tăng suất ngoại binh từ mùa giải 2026/27. Hạn chót để các đội bóng đưa ra quyết định cuối cùng là 11 giờ ngày 11/4. Dù được kỳ vọng tăng tính cạnh tranh, đề xuất này đang làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về sự tồn vong của hệ thống đào tạo trẻ và sức mạnh đội tuyển quốc gia.

VPF đề xuất tăng số lượng cầu thủ ngoại.

Bức tranh 7 cầu thủ không thuần nội trên sân

Theo phương án mới, mỗi đội bóng tại V.League sẽ được đăng ký tối đa 5 ngoại binh và được phép tung vào sân cùng lúc 4 người. Tuy nhiên, nếu nhìn vào bức tranh tổng thể với các cơ chế hiện hành, con số này thực tế còn lớn hơn nhiều. Bên cạnh 4 ngoại binh, các câu lạc bộ còn có 2 suất cầu thủ Việt kiều chưa có quốc tịch và 1 suất cầu thủ nhập tịch không có huyết thống.

Như vậy, trong một kịch bản cực đoan, một đội bóng hoàn toàn có thể ra sân với 7 vị trí không phải nội binh thuần túy. Khi đó, các cầu thủ nội sẽ trở thành lực lượng thiểu số ngay trên sân nhà với vỏn vẹn 4 suất đá chính. Điều này trực tiếp bóp nghẹt cơ hội ra sân của các tài năng trẻ, đặc biệt là ở những vị trí then chốt như tiền đạo mũi nhọn, tiền vệ kiến thiết hay trung vệ dập – những khu vực vốn đã bị "ngoại hóa" mạnh mẽ trong nhiều năm qua.

Áp lực tài chính và quy mô giải đấu

Trước thực tế này, câu lạc bộ Ninh Bình đã nhanh chóng lên tiếng phản đối. Đội bóng đại diện cho tỉnh Ninh Bình phân tích rằng việc gánh thêm ngoại binh sẽ tạo ra áp lực tài chính khổng lồ, có thể đẩy nhiều đội đến bờ vực kiệt quệ tài chính. Đáng chú ý, với quy mô V.League hiện tại chỉ gồm 14 đội, quỹ trận đấu hàng năm là rất ít ỏi.

Đề xuất của VPF thu về những ý kiến trái chiều.

Đại diện Ninh Bình nhấn mạnh việc nới rộng cơ chế này chỉ thực sự hợp lý khi giải đấu được nâng lên quy mô 16 hoặc 18 đội, nhằm đảm bảo đủ không gian cọ xát cho cả ngoại binh lẫn nội binh. Nếu không, việc tăng ngoại binh chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia, khiến bóng đá Việt Nam dần đánh mất bản sắc và phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cầu thủ nhập tịch.

Lối đi nào cho sự phát triển bền vững?

Bên cạnh những ý kiến phản đối, một số lãnh đạo đội bóng tại miền Trung đã gợi ý một hướng đi linh hoạt hơn: cấp suất dành riêng cho ngoại binh ASEAN. Nước đi này được đánh giá là giúp các câu lạc bộ sở hữu nhân tố chất lượng với chi phí hợp lý, đồng thời thúc đẩy sự giao lưu chuyên môn hiệu quả trong khu vực thay vì vung tiền cho các ngoại binh từ Nam Mỹ hay châu Phi.

Nâng tầm chất lượng V.League là mục tiêu tất yếu, nhưng việc đem tương lai của nội binh ra làm vật thế thân là một canh bạc chứa đựng quá nhiều rủi ro. Các nhà quản lý bóng đá Việt Nam cần sự tỉnh táo trước khi đặt bút ký vào thay đổi này, bởi một đội tuyển quốc gia mạnh không thể được xây dựng trên một nền móng nội binh yếu ớt và thiếu cơ hội thi đấu.