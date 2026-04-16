V.League vòng 18: Dàn sao U23 bước ra ánh sáng và trực tiếp định đoạt cuộc chơi Vòng 18 V.League chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của lớp kế cận khi các tài năng U23 như Đình Bắc, Văn Thuận trực tiếp ghi bàn thay vì đóng vai cầu thủ học việc.

Vòng 18 V.League khép lại với những diễn biến kịch tính ở cả hai đầu bảng xếp hạng, đánh dấu giai đoạn nước rút đầy nghẹt thở. Điểm nhấn lớn nhất không chỉ nằm ở những toan tính điểm số đơn thuần mà chính là sự trưởng thành vượt bậc của lớp cầu thủ trẻ, những người đang dần thay thế vai trò của các đàn anh và ngoại binh để trực tiếp định đoạt kết quả trận đấu.

Áp lực nhóm đầu và sự thu hẹp khoảng cách

Tâm điểm của vòng đấu đổ dồn về cuộc đua vô địch khi đội đầu bảng Công an Hà Nội bất ngờ bị PVF-CAND cầm hòa. Dù đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking vẫn duy trì vị trí số một, nhưng việc khoảng cách với Viettel bị thu hẹp xuống còn 7 điểm là một tín hiệu cảnh báo nghiêm trọng. Viettel đã khẳng định bản lĩnh bằng chiến thắng nhọc nhằn trước Thanh Hóa, bất chấp sức ép từ lối chơi quyết liệt của đối thủ.

Đình Bắc vừa ghi bàn ở trận đấu với PVF-CAND mới đây.

Ở phía cuối bảng xếp hạng, cuộc chiến trụ hạng cũng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Chiến thắng đầy bất ngờ của HAGL ngay tại Thiên Trường hay màn thoát hiểm ngoạn mục của PVF-CAND cho thấy trong hoàn cảnh bị dồn vào đường cùng, mọi đội bóng đều có thể tạo nên những biến số khó lường. Tấm thẻ đỏ của huấn luyện viên Velizar Popov bên phía Thanh Hóa cũng là một minh chứng cho thấy áp lực tâm lý cực lớn trong giai đoạn này.

Sự trỗi dậy của thế hệ U23: Không còn là những 'học việc'

Giá trị chuyên môn lớn nhất tại vòng 18 chính là sự tỏa sáng của dàn sao U23 Việt Nam. Những cái tên như Nguyễn Đình Bắc, Xuân Bắc hay Lê Văn Thuận đã chính thức bước ra ánh sáng. Họ không còn sắm vai những cầu thủ trẻ được tung vào sân để tích lũy kinh nghiệm hay "học việc" mà đã trở thành những nhân tố chủ chốt, trực tiếp giải quyết trận đấu bằng các bàn thắng mang tính bước ngoặt.

Nhưng tài năng trẻ như Lê Văn Thuận đang để lại dấu ấn ở V.League.

Trong bối cảnh các ngoại binh thường chiếm ưu thế trong khâu ghi bàn, việc các nội binh trẻ thể hiện khả năng gánh vác trọng trách là tín hiệu lạc quan cho nội lực của giải đấu. Điều này không chỉ giúp các câu lạc bộ đa dạng hóa phương án tấn công mà còn cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho các cấp độ đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Cuộc đua 'Vua phá lưới nội' và sự thay đổi tư duy

Bên cạnh sự vươn lên của sức trẻ, cuộc đua giành danh hiệu chân sút nội xuất sắc nhất cũng đang diễn ra vô cùng hấp dẫn. Sự bền bỉ của Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hoàng Hên kết hợp với sự bùng nổ của Thanh Nhàn, Minh Tâm đã tạo nên một trục cạnh tranh mới đầy thú vị. Các cầu thủ nội đang dần tự tin hơn trong việc dứt điểm và chiếm lĩnh không gian, thay vì chỉ đóng vai trò hỗ trợ cho các tiền đạo ngoại.

Tại V.League thời điểm hiện tại, giá trị của một cầu thủ không chỉ đo bằng số lượng bàn thắng mà là khả năng ghi bàn "đúng lúc" để mang về điểm số trực tiếp. Sự thay đổi trong tư duy chơi bóng và bản lĩnh trận mạc đã biến những mầm non trở thành những "chiến binh" thực thụ giữa áp lực nghẹt thở của giai đoạn cuối mùa giải. Vòng 18 chính là minh chứng rõ nét nhất cho một thế hệ kế cận đã đủ bản lĩnh để gánh vác tương lai bóng đá Việt Nam.