Vllaznia Shkodër 2-1 Malisheva: Vllaznia Shkodër giành chiến thắng Vllaznia Shkodër tiếp đón Malisheva trên sân nhà Loro Borici Stadium trong khuôn khổ vòng loại UEFA Europa Conference League, hứa hẹn một cuộc đối đầu đáng chú ý giữa hai đại diện của bóng đá khu vực.

Vllaznia Shkodër 2 - 1 Malisheva Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Vllaznia Shkodër tiếp đón Malisheva.

3' BÀN THẮNG! Malisheva (0-1) Phút 3': L. Xhylani (Malisheva) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

12' Thẻ vàng Phút 12': E. Gurishta (Vllaznia Shkodër) nhận thẻ vàng.

35' Thẻ vàng Phút 35': D. Ibishi (Malisheva) nhận thẻ vàng.

37' BÀN THẮNG! Vllaznia Shkodër (1-1) Phút 37': K. Qato (Vllaznia Shkodër) lập công (kiến tạo: R. Toma). Tỷ số: 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Vllaznia Shkodër): G. Kubazi vào sân thay A. Ara.

55' Thẻ đỏ Phút 55': A. Skovgaard (Malisheva) nhận thẻ đỏ.

56' BÀN THẮNG! Vllaznia Shkodër (2-1) Phút 56': E. Musta (Vllaznia Shkodër) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

58' Thẻ vàng Phút 58': V. Nafiu (Malisheva) nhận thẻ vàng.

64' Thay người Phút 64' (Malisheva): V. Isgandarli vào sân thay V. Nafiu.

64' Thay người Phút 64' (Malisheva): K. Shani vào sân thay D. Ibishi.

80' Thay người Phút 80' (Vllaznia Shkodër): K. Halili vào sân thay E. Murataj.

84' Thay người Phút 84' (Malisheva): M. Bushaj vào sân thay L. Xhylani.

86' Thẻ vàng Phút 86': G. Pusi (Vllaznia Shkodër) nhận thẻ vàng.

88' Thay người Phút 88' (Vllaznia Shkodër): S. Uldedaj vào sân thay E. Musta.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': S. Uldedaj (Vllaznia Shkodër) nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: Vllaznia Shkodër 2-1 Malisheva Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 02:54 10/07/2026

Trận đấu giữa Vllaznia Shkodër và Malisheva sẽ diễn ra lúc 01h00 ngày 10/07/2026 trên sân Loro Borici Stadium, thuộc khuôn khổ vòng loại UEFA Europa Conference League. Đây là cơ hội để cả hai đội thể hiện tham vọng tiến sâu tại đấu trường châu lục.

Bối cảnh trận đấu

Vllaznia Shkodër, đại diện của bóng đá Albania, sẽ có lợi thế thi đấu trên sân nhà Loro Borici - nơi vốn được xem là pháo đài khó bị khuất phục đối với các đội khách. Yếu tố sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả nhà có thể là điểm tựa tinh thần quan trọng giúp đội chủ nhà nhập cuộc với tâm lý thoải mái hơn.

Trong khi đó, Malisheva bước vào trận đấu với mục tiêu tạo bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn về kinh nghiệm thi đấu cúp châu Âu. Vòng loại Conference League luôn chứng kiến những màn so tài khó lường, khi khoảng cách trình độ giữa các đại diện của những nền bóng đá khác nhau tại châu Âu chưa hẳn phản ánh đúng diễn biến trên sân.

Ý nghĩa của trận đấu

Đối với cả hai đội, đây là bước đệm quan trọng trên hành trình chinh phục một suất tham dự vòng bảng Conference League - giải đấu cấp câu lạc bộ thứ ba của bóng đá châu Âu. Một kết quả tích cực ngay tại lượt đấu này sẽ tạo lợi thế tâm lý đáng kể cho đội giành chiến thắng trước khi bước vào các vòng đấu tiếp theo.

Yếu tố sân nhà, sự chuẩn bị chiến thuật và bản lĩnh thi đấu cúp châu Âu sẽ là những nhân tố quyết định cục diện trận đấu. Người hâm mộ có thể chờ đợi một trận cầu giàu tính cống hiến, khi cả hai đội đều ý thức rõ tầm quan trọng của việc có được kết quả thuận lợi ngay từ lượt đi.

Nhận định

Với lợi thế sân nhà tại Loro Borici Stadium, Vllaznia Shkodër được kỳ vọng sẽ chủ động kiểm soát thế trận và tạo sức ép lên khung thành Malisheva ngay từ những phút đầu. Tuy nhiên, bóng đá vòng loại châu Âu luôn tiềm ẩn bất ngờ, và Malisheva hoàn toàn có thể tận dụng những khoảnh khắc phòng ngự lơi lỏng của đối thủ để tạo ra khác biệt.

Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra với nhịp độ cao ngay từ đầu, khi cả hai đội đều cần một kết quả tốt để tạo lợi thế cho lượt đấu tiếp theo trong hành trình chinh phục Conference League.

Phong độ gần đây của Vllaznia Shkodër

01/07/2026: NK Lokomotiva Zagreb 2-1 Vllaznia Shkodër (Thua)

29/06/2026: Arges Pitesti 5-2 Vllaznia Shkodër (Thua)

27/06/2026: Koper 4-2 Vllaznia Shkodër (Thua)

23/06/2026: Olimpija Ljubljana 4-0 Vllaznia Shkodër (Thua)

17/06/2026: Vllaznia Shkodër 1-1 Dečić (Hòa)

Phong độ gần đây của Malisheva

31/05/2026: Malisheva 3-2 Drita (Thắng)

24/05/2026: Llapi 3-2 Malisheva (Thua)

17/05/2026: Malisheva 4-1 Drenica Skënderaj (Thắng)

10/05/2026: Ferizaj 1-1 Malisheva (Hòa)

02/05/2026: Prishtina 0-1 Malisheva (Thắng)

Phong độ và thống kê đội

Vllaznia Shkodër (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Malisheva (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Vllaznia Shkodër: Không có thông tin chấn thương

Malisheva: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Vllaznia Shkodër thắng: 33%

Hòa: 33%

Malisheva thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Vllaznia Shkodër: bàn

Malisheva: bàn

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