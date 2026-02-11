VN-Index giảm 30,9 điểm xuống 1.710,72 điểm, cổ phiếu ngân hàng và FPT cùng chịu áp lực bán Phiên 2/11, VN-Index mất 1,77%, VN30-Index giảm 2,24%, thanh khoản HoSE đạt 18.577 tỷ đồng; VCB, BID, VPB chịu sức ép lớn dù lợi nhuận ngân hàng quý III tăng.

Kết thúc phiên giao dịch 2/11, VN-Index giảm 30,9 điểm, tương đương 1,77%, xuống 1.710,72 điểm. VN30-Index mất 41,63 điểm (-2,24%), còn 1.813,41 điểm, cho thấy áp lực bán tập trung đáng kể ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhóm ngân hàng là tâm điểm của phiên giảm điểm này.

Thanh khoản trên HoSE cải thiện lên 18.577 tỷ đồng, có thể phản ánh hoạt động mua vào của nhà đầu tư khi nhiều cổ phiếu giá thấp hơn. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều tín hiệu tích cực, với tăng trưởng GDP 9 tháng ở mức cao.

Diễn biến phiên 2/11: lực bán chiếm ưu thế từ đầu phiên

Lực bán chiếm ưu thế ngay từ đầu phiên và gia tăng vào đầu giờ chiều. VN-Index có thời điểm mất hơn 40 điểm, sau đó thu hẹp đà giảm nhờ lực đỡ từ cổ phiếu Vingroup (VIC).

Nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm điểm, VN-Index xuống 1.710 điểm.

Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm giá

Hàng loạt mã ngân hàng đóng cửa trong sắc đỏ. VCB, VPB và BID là những cổ phiếu gây sức ép lớn nhất lên VN-Index. Ngược lại, NVB của Ngân hàng Quốc dân (NCB) tăng 5% sau khi ngân hàng công bố lợi nhuận 9 tháng đạt 1.574 tỷ đồng, tăng khoảng 141% so với cùng kỳ.

Mã cổ phiếu Giá đóng cửa (đồng/cổ phiếu) Thay đổi BID (BIDV) 32.000 -1.400 đồng VCB (Vietcombank) 53.600 -2.700 đồng CTG (VietinBank) 29.750 -550 đồng VPB 21.550 -1.400 đồng STB 65.100 -1.200 đồng NVB (NCB) 14.700 +5%

Ngoài nhóm ngân hàng, FPT giảm 2.500 đồng xuống 50.200 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong hơn 3 năm. Từ đầu năm 2026, cổ phiếu này giảm hơn 40%, trong khi khối ngoại bán ròng hơn 570 triệu USD. VHM của Vinhomes giảm 1.000 đồng xuống 62.000 đồng/cổ phiếu, dù lợi nhuận quý III và 9 tháng tăng trưởng tốt.

Áp lực từ khối ngoại tiếp tục hiện hữu. Riêng phiên 2/11, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 181 tỷ đồng MBB, 155 tỷ đồng VCB, 117 tỷ đồng ACB và 105 tỷ đồng STB.

Lợi nhuận tăng nhưng cổ phiếu ngân hàng vẫn giảm giá

Theo thống kê báo cáo tài chính của 27/28 ngân hàng niêm yết, tổng lợi nhuận trước thuế quý III/2026 đạt 105.849 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận toàn ngành vượt 311.000 tỷ đồng, tăng hơn 20%.

Tuy nhiên, thị trường thường phản ánh kỳ vọng tương lai thay vì chỉ dựa vào kết quả đã ghi nhận. Nhà đầu tư dường như lo ngại đà tăng lợi nhuận có thể chậm lại từ năm 2027 do nhiều sức ép xuất hiện cùng lúc.

Chi phí vốn và lãi suất

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến giữa tháng 10, huy động vốn tăng 11,22%, thấp hơn mức tăng trưởng tín dụng 11,44%. Theo SSI Research, đến tháng 9, lãi suất huy động tại nhóm ngân hàng thương mại nhà nước khoảng 8,3%/năm. Nhóm ngân hàng thương mại cổ phần lớn ở mức 8,8-9,4%/năm, một số ngân hàng nhỏ lên 9,8-10%/năm.

Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay 1,5-2%/năm với hoạt động sản xuất kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên. Cơ quan này cũng yêu cầu giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết từ kỳ hạn 6 tháng trở lên. Nếu lãi suất cho vay giảm nhanh hơn chi phí huy động, biên lãi ròng (NIM) sẽ bị thu hẹp. SSI Research dự báo NIM toàn ngành giảm 2 điểm cơ bản xuống 3,11% trong năm 2027.

Nợ xấu, dự phòng và lạm phát

Chứng khoán Thiên Việt (TVS) nhận định chi phí dự phòng có khả năng thể hiện rõ hơn trong giai đoạn 2027-2028. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý yêu cầu các ngân hàng siết kỷ luật tín dụng, không hạ chuẩn cho vay và kiểm soát nhóm khách hàng có dư nợ lớn. Về vĩ mô, CPI tháng 9 tăng 5,08% so với cùng kỳ, mức tăng bình quân 9 tháng là 4,52%, hạn chế dư địa điều hành lãi suất.

Có thể thấy, đà giảm của cổ phiếu ngân hàng phản ánh lo ngại về khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận, không phải sự phủ nhận kết quả kinh doanh 9 tháng. Theo các phân tích trên, những ngân hàng có tỷ lệ CASA cao, nguồn vốn giá rẻ và quản trị rủi ro tốt được kỳ vọng có sức chống chịu tốt hơn.