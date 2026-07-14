Võ Hoài Vũ và vai chính đầu tay: Hành trình thoát khỏi áp lực để khẳng định bản thân Lần đầu đảm nhận vai chính trong Phía bên kia thành phố, Võ Hoài Vũ đối mặt với nhiều áp lực nghề nghiệp. Nam diễn viên chia sẻ về bài học diễn xuất quý giá từ cha - NSƯT Võ Hoài Nam.

Võ Hoài Vũ, gương mặt trẻ thuộc thế hệ F2 của điện ảnh Việt, vừa đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp với vai chính đầu tiên trong phim Phía bên kia thành phố. Đây không chỉ là cơ hội lớn mà còn là thử thách về năng lực biểu đạt tâm lý khi anh phải thoát ra khỏi vẻ ngoài gai góc để chạm đến chiều sâu của nhân vật.

Chân dung nhân vật Cương: Sự giao thoa giữa nổi loạn và nghĩa hiệp

Trong phim, Võ Hoài Vũ vào vai Cương, một học sinh có vẻ ngoài hấp tấp, học kém do ham chơi nhưng ẩn chứa bên trong là sự thông minh và lòng trắc ẩn. Điểm nhấn của nhân vật này không nằm ở những thành tích học tập mà ở bản tính chính trực, luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ bạn bè trước những hành vi bắt nạt hay cô lập.

Chia sẻ về sự tương đồng giữa nhân vật và đời thực, Võ Hoài Vũ cho biết bản thân ngoài đời có phần khép kín và quan sát nhiều hơn là bộc lộ sự hài hước ngay từ đầu. Tuy nhiên, anh tìm thấy điểm chạm chung với nhân vật Cương ở lý tưởng sống: luôn đứng về phía người yếu thế và bảo vệ bạn bè mà không tính toán thiệt hơn.

Vượt qua áp lực tại phim trường Phía bên kia thành phố

Đảm nhận vai chính đầu tiên mang lại cho Võ Hoài Vũ không ít áp lực. Những ngày đầu bấm máy, nam diễn viên thừa nhận từng gặp khó khăn trong việc tìm nhịp điệu với nhân vật, dẫn đến những cảnh quay chưa thực sự ưng ý. Để khắc phục, anh chọn cách lặng lẽ quan sát quy trình làm việc của toàn bộ ê-kíp, từ tổ quay phim đến đạo cụ, nhằm xây dựng sự kết nối và giải tỏa tâm lý.

Sau khoảng một tuần đồng hành, sự hòa nhập của anh với đoàn phim đã giúp quá trình nhập vai trở nên trơn tru hơn. Võ Hoài Vũ nhấn mạnh rằng việc hiểu rõ môi trường làm việc và sự hỗ trợ từ đồng nghiệp là yếu tố then chốt giúp người diễn viên tự tin thể hiện trọn vẹn nhân vật của mình.

Kỹ thuật diễn xuất bằng ánh mắt: Di sản từ NSƯT Võ Hoài Nam

Một trong những yếu tố quan trọng nhất hình thành nên tư duy làm nghề của Võ Hoài Vũ chính là sự dạy bảo từ cha anh - NSƯT Võ Hoài Nam. Không chỉ là một người cha, NSƯT Võ Hoài Nam còn đóng vai trò là người thầy lớn, truyền đạt những kỹ thuật diễn xuất chuyên sâu và cách đối nhân xử thế.

Bài học lớn nhất mà Võ Hoài Vũ tiếp nhận được là khả năng truyền tải cảm xúc qua đôi mắt thay vì chỉ phụ thuộc vào giải phóng hình thể. Theo anh, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa ánh mắt và cử chỉ giúp vai diễn trở nên mềm mại, chân thực và có chiều sâu hơn. Những góp ý chi tiết từ cha trong từng bữa cơm gia đình đã trở thành hành trang quý giá để anh hoàn thiện kỹ năng biểu đạt trên màn ảnh.

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Tư duy làm nghề thực tế: Vạn sự tùy duyên

Dù đang nhận được nhiều sự chú ý sau vai chính đầu tay, Võ Hoài Vũ vẫn giữ thái độ khiêm tốn và thực tế về tương lai. Anh không đặt ra những mục tiêu xa vời hay các giải thưởng danh giá trong ngắn hạn mà chọn triết lý "vạn sự tùy duyên". Đối với anh, việc nỗ lực hết mình trong từng cảnh quay và trân trọng mọi cơ hội đến với mình là ưu tiên hàng đầu để khẳng định giá trị bản thân trong lòng khán giả.