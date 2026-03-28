Võ sĩ Imane Khelif đáp trả Donald Trump, khẳng định mục tiêu tham dự Olympic 2028

Imane Khelif, nhà vô địch boxing gây nhiều tranh cãi tại Olympic 2024, vừa chính thức lên tiếng về kế hoạch tương lai và những ồn ào xung quanh giới tính của mình. Võ sĩ người Algeria khẳng định cô đang duy trì cường độ tập luyện gắt gao để chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng tại kỳ Olympic 2028 sắp tới.

Imane Khelif sẵn sàng kiểm tra giới tính để dự Olympic 2028

Trước những nghi vấn về giới tính bủa vây từ sau Thế vận hội Paris, Imane Khelif tuyên bố sẵn sàng thực hiện các bài kiểm tra y tế cần thiết để chứng minh bản thân đủ điều kiện thi đấu ở nội dung nữ tại Los Angeles sau 4 năm nữa. Đặc biệt, cô cũng đưa ra những phản hồi đanh thép nhắm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông có những phát ngôn nhạy cảm về mình.

Imane Khelif khẳng định cô là phụ nữ và sẽ không để những tranh cãi cản bước giấc mơ Olympic.

Khelif nhấn mạnh: "Trump không thể bẻ cong sự thật, tôi là phụ nữ chứ không phải chuyển giới". Tuyên bố này cho thấy quyết tâm sắt đá của võ sĩ người Algeria trong việc bảo vệ danh dự cá nhân cũng như vị thế của mình trong làng boxing thế giới.

David Goffin giải nghệ sau 17 năm thi đấu đỉnh cao

Bên cạnh những diễn biến quyền Anh, làng quần vợt thế giới cũng đón nhận thông tin đầy tiếc nuối khi tay vợt người Bỉ David Goffin chính thức thông báo sẽ kết thúc sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp sau mùa giải năm nay. Trong video chia sẻ trên mạng xã hội, anh thừa nhận đây là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời mình sau gần hai thập kỷ gắn bó với sân banh nỉ.

Trong suốt 17 năm sự nghiệp, Goffin đã sở hữu 6 danh hiệu ATP và từng vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng thế giới. Đáng chú ý, anh là một trong số ít các tay vợt sở hữu bảng thành tích đối đầu ấn tượng khi từng đánh bại cả những huyền thoại như Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic và ngôi sao trẻ Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz sắm siêu du thuyền triệu đô theo gợi ý của Nadal

Ngôi sao trẻ Carlos Alcaraz mới đây đã gia nhập danh sách những vận động viên sở hữu tài sản xa hoa khi chi không dưới 5 triệu USD để mua chiếc siêu du thuyền Sunreef Ultima 88. Được biết, chiếc du thuyền này được đóng tại Ba Lan và Alcaraz cũng sẽ chính thức trở thành đại sứ cho thương hiệu này.

Đáng chú ý, chính người đàn anh Rafael Nadal là người đã giới thiệu thương hiệu Sunreef Ultima cho Alcaraz. Việc sở hữu một chiếc du thuyền hạng sang không chỉ khẳng định vị thế tài chính của tay vợt người Tây Ban Nha mà còn cho thấy sự ảnh hưởng lớn từ phong cách sống của người tiền bối đồng hương đối với anh.

Keith Thurman tham vọng tái đấu Manny Pacquiao

Tại đấu trường boxing chuyên nghiệp, Keith Thurman đang hướng tới trận đấu quan trọng với Sebastian Fundora vào cuối tuần này để tranh đai vô địch WBC hạng siêu trung. Tuy nhiên, tâm điểm sự chú ý lại nằm ở việc Thurman bày tỏ mong muốn được tái đấu với huyền thoại Manny Pacquiao ngay trong năm nay.

Trận đấu đầu tiên giữa hai võ sĩ diễn ra từ 7 năm trước, và Thurman thừa nhận anh không muốn bỏ lỡ cơ hội phục thù cũng như nguồn thu nhập khổng lồ mà trận đấu này mang lại. "Nếu có thể tái đấu Pacquiao thì tôi chắc chắn không chối từ, đó sẽ là cơ hội kiếm được số tiền lớn", Thurman thẳng thắn chia sẻ về mục tiêu tài chính và danh tiếng của mình.