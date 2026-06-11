Vỡ trận tại Thiên Trường: CA TPHCM nhấn chìm Nam Định để vào chung kết Cúp Quốc gia Thảm bại choáng váng 2-4 ngay tại thánh địa Thiên Trường trước CA TPHCM đã khiến Nam Định chính thức dừng bước, nhường tấm vé vào chung kết Cúp Quốc gia 2025/26 cho đối thủ.

Trận bán kết Cúp Quốc gia 2025/26 tại Thiên Trường đã chứng kiến một kịch bản không tưởng khi đội chủ nhà Nam Định hoàn toàn vỡ trận chỉ trong 45 phút đầu tiên. Dù nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt đã phải nhận thất bại 2-4 trước một CA TPHCM chơi thực dụng và đầy sắc bén.

CA TPHCM "đánh sập" Thiên Trường để giành vé vào trận chung kết Cúp Quốc gia 2025/26. Ảnh: CLB CA TPHCM.

Sự sụp đổ hệ thống của đội bóng thành Nam

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nam Định đã chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm lợi thế sớm. Những pha hãm thành dồn dập do Nguyễn Xuân Son khởi xướng đã tạo ra áp lực cực lớn lên hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, sự phung phí cơ hội, điển hình là pha dứt điểm vọt xà của Lâm Ti Phông ở phút 17, đã báo hiệu một ngày thi đấu đầy bất ổn.

Sự nôn nóng trong tấn công đã khiến hệ thống phòng ngự của Nam Định lộ ra những khoảng trống chết người. Phút 19, từ sai lầm chuyền về bất cẩn của Lâm Ti Phông, Endrick đã nhanh chóng kiến tạo để Raphael Schorr Utzig thoát xuống hạ gục thủ thành Nguyên Mạnh, mở tỷ số cho CA TPHCM. Bàn thua này như một đòn giáng mạnh vào tâm lý các cầu thủ chủ nhà.

Chỉ 5 phút sau, bi kịch tiếp tục lặp lại khi hàng thủ áo trắng bỏ quên Matheus trong một tình huống phạt góc, tạo điều kiện cho cầu thủ này dễ dàng nhân đôi cách biệt. Dù Nguyễn Xuân Son đã rất nỗ lực dứt điểm nhằm xoay chuyển cục diện, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Patrik Lê Giang đã ngăn chặn mọi hy vọng của đội bóng thành Nam.

Cơn ác mộng 4 bàn thua trong hiệp một

CA TPHCM tiếp tục phô diễn sự hiệu quả đáng sợ trong các tình huống phản công biên. Phút 36, từ quả tạt chính xác của Minh Trọng, Lee Williams bật cao đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-0. Cơn ác mộng của CĐV Nam Định vẫn chưa dừng lại khi Khổng Minh Gia Bảo thoải mái không chiến ghi bàn thắng thứ tư ở phút 44, khép lại hiệp một với tỷ số 4-0 nghiêng về đội khách.

CA TPHCM dẫn trước Nam Định đến 4-0 chỉ sau hiệp một. Ảnh: CLB CA TPHCM.

Nỗ lực muộn màng và bản lĩnh của Patrik Lê Giang

Bước sang hiệp hai, HLV Vũ Hồng Việt thực hiện hàng loạt thay đổi nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nam Định dồn toàn lực lên phần sân đối phương, tạo ra sức ép nghẹt thở. Những nỗ lực bền bỉ cuối cùng cũng đem lại thành quả khi họ ghi được hai bàn thắng rút ngắn cách biệt. Đáng chú ý là pha lập công ở phút 79 của Lý Công Hoàng Anh sau khi tận dụng tình huống bóng bật ra từ pha cứu thua của Patrik Lê Giang.

Tuy nhiên, khoảng thời gian còn lại là không đủ để Nam Định lật ngược thế cờ trước một CA TPHCM chơi kỷ luật và lùi sâu phòng ngự bảo vệ thành quả. Chiến thắng 4-2 giúp thầy trò HLV Phùng Thanh Phương hiên ngang tiến vào trận chung kết, trong khi Nam Định phải ngậm ngùi rời giải đấu với nhiều tiếc nuối về sự hớ hênh của hàng thủ.

Thông số bàn thắng