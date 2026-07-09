Vojvodina 1-2 Ferencvarosi TC: Ferencvarosi TC giành chiến thắng
Vojvodina tiếp đón Ferencvarosi TC trong khuôn khổ UEFA Europa League, hứa hẹn một cuộc đối đầu đáng chú ý giữa hai đại diện Đông Âu.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Vojvodina tiếp đón Ferencvarosi TC.
- 8'BÀN THẮNG! Ferencvarosi TC (0-1)
Phút 8': K. Zachariassen (Ferencvarosi TC) lập công (kiến tạo: K. Lisztes). Tỷ số: 0 - 1.
- 26'Ferencvarosi TC ép sân
Cầm bóng: Vojvodina 33% - 67% Ferencvarosi TC, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 5 - 4.
- 45'BÀN THẮNG! Vojvodina (1-1)
Phút 45': T. Raemaekers (Ferencvarosi TC) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Thay người
Phút 46' (Ferencvarosi TC): L. Joseph vào sân thay K. Lisztes.
- 59'Thẻ vàng
Phút 59': N. Petrovic (Vojvodina) nhận thẻ vàng (Tripping).
- 63'Thay người
Phút 63' (Vojvodina): A. Vukanovic vào sân thay N. Mulahusejnovic.
- 63'Thay người
Phút 63' (Vojvodina): M. Kolarevic vào sân thay S. Mitrovic.
- 66'Thẻ vàng
Phút 66': Dele (Ferencvarosi TC) nhận thẻ vàng (Elbowing).
- 71'Thẻ vàng
Phút 71': L. Joseph (Ferencvarosi TC) nhận thẻ vàng (Tripping).
- 73'Thay người
Phút 73' (Vojvodina): M. Vidosavljevic vào sân thay D. Zukic.
- 84'Thay người
Phút 84' (Vojvodina): D. Kokanovic vào sân thay L. Randjelovic.
- 86'BÀN THẮNG! Ferencvarosi TC (1-2)
Phút 86': Dele (Ferencvarosi TC) lập công (kiến tạo: N. Keita). Tỷ số: 1 - 2.
- 90'Thay người
Phút 90' (Ferencvarosi TC): P. Rommens vào sân thay M. Corbu.
- 90'Thay người
Phút 90' (Ferencvarosi TC): E. Acolatse vào sân thay K. Zachariassen.
- 90'Thay người
Phút 90' (Ferencvarosi TC): Z. Gruber vào sân thay Dele.
- 90+3'Thay người
Phút 90+3' (Ferencvarosi TC): J. Levi vào sân thay G. Kanichowsky.
- KTKết thúc: Vojvodina 1-2 Ferencvarosi TC
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.
Cập nhật lúc 02:54 10/07/2026
Cập nhật đội hình lúc 00:32 10/07/2026
Đội hình chính thức
Vojvodina
Sơ đồ: 4-3-3
HLV: Ljubisa Dunderski
Đội hình xuất phát:
- 12. Dragan Rosić (G)
- 22. Lazar Nikolić (D)
- 26. Kornél Szűcs (D)
- 5. Đorđe Crnomarković (D)
- 23. Lucas Barros (D)
- 10. Dejan Zukić (F)
- 35. Ifet Đakovac (M)
- 18. Njegoš Petrović (M)
- 77. Lazar Ranđelović (M)
- 99. Nardin Mulahusejnović (F)
- 7. Stefan Mitrović (F)
Dự bị:
- 1. Matija Gočmanac
- 6. Siniša Tanjga
- 16. Mihai Butean
- 4. Marko Poletanović
- 11. Marko Mladenović
- 21. Milan Kolarević
- 20. Dragan Kokanović
- 27. Petar Sukačev
- 55. Milutin Vidosavljević
- 9. Aleksa Vukanović
- 17. Damjan Đokanović
- 25. Lazar Peranović
Ferencvarosi TC
Sơ đồ: 4-3-3
HLV: Balazs Borbely
Đội hình xuất phát:
- 90. Dénes Dibusz (G)
- 14. Attila Osváth (M)
- 4. Mariano Gómez (D)
- 28. Toon Raemaekers (D)
- 20. Cadu (M)
- 36. Gabi Kanichowsky (M)
- 8. Naby Keïta (M)
- 17. Marius Corbu (M)
- 16. Kristoffer Zachariassen (M)
- 11. Yusuf Bamidele (F)
- 76. Krisztián Lisztes (F)
Dự bị:
- 1. Ádám Varga
- 5. Nathan Zohoré
- 21. Endre Botka
- 7. Elton Acolatse
- 10. Jonathan Levi
- 32. Aleksandar Ćirković
- 47. Callum O'Dowda
- 54. Barnabás Nagy
- 70. Edgar Sevikyan
- 88. Philippe Rommens
- 30. Zsombor Gruber
- 75. Lenny Joseph
Vojvodina sẽ chạm trán Ferencvarosi TC trong khuôn khổ UEFA Europa League, trận đấu diễn ra vào lúc 1h00 ngày 10/7/2026. Đây là cuộc đối đầu đáng chú ý giữa hai câu lạc bộ có bề dày truyền thống tại khu vực Đông Âu.
Bối cảnh trận đấu
UEFA Europa League luôn là sân chơi khốc liệt, nơi các đội bóng phải thể hiện sự ổn định cả về lối chơi lẫn bản lĩnh thi đấu qua nhiều vòng loại. Cuộc so tài giữa Vojvodina và Ferencvarosi TC được kỳ vọng sẽ mang đến những pha bóng chất lượng, khi cả hai đội đều có tham vọng tiến sâu tại giải đấu.
Nhận định chuyên môn
Ở thời điểm hiện tại, thông tin chi tiết về phong độ gần đây, lực lượng và đội hình dự kiến của hai đội chưa được công bố đầy đủ. Tuy nhiên, với tính chất một trận đấu thuộc đấu trường châu Âu, yếu tố sân nhà có thể mang lại lợi thế nhất định cho Vojvodina, trong khi Ferencvarosi TC – đại diện giàu kinh nghiệm tại các giải đấu quốc tế – vẫn luôn là đối thủ khó chịu với bất kỳ đội bóng nào.
Người hâm mộ có thể chờ đợi một trận đấu cân bằng, nơi sự tập trung và khả năng tận dụng cơ hội sẽ đóng vai trò quyết định đến kết quả chung cuộc.
Phong độ gần đây của Vojvodina
- 02/07/2026: Universitatea Cluj 0-3 Vojvodina (Thắng)
- 27/06/2026: Ararat-Armenia 1-1 Vojvodina (Hòa)
- 24/06/2026: Vojvodina 1-2 Gyori ETO FC (Thua)
- 23/05/2026: Vojvodina 3-0 Novi Pazar (Thắng)
- 18/05/2026: OFK Beograd 1-2 Vojvodina (Thắng)
Phong độ gần đây của Ferencvarosi TC
- 01/07/2026: Ferencvarosi TC 1-0 Qarabag (Thắng)
- 28/06/2026: Ferencvarosi TC 1-1 Sabah FA (Hòa)
- 16/05/2026: Ferencvarosi TC 3-0 Zalaegerszegi TE (Thắng)
- 09/05/2026: Ferencvarosi TC 1-0 Zalaegerszegi TE (Thắng)
- 03/05/2026: Ujpest 0-5 Ferencvarosi TC (Thắng)
Phong độ và thống kê đội
Vojvodina (Chủ nhà)
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 0 trận
- Thắng: 0 (0 sân nhà)
- Hòa: 0 (0 sân nhà)
- Thua: 0 (0 sân nhà)
Bàn thắng:
- Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)
- Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)
Ferencvarosi TC (Khách)
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 0 trận
- Thắng: 0 (0 sân khách)
- Hòa: 0 (0 sân khách)
- Thua: 0 (0 sân khách)
Bàn thắng:
- Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)
- Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)
Tình hình lực lượng
Vojvodina: Không có thông tin chấn thương
Ferencvarosi TC: Không có thông tin chấn thương
Đội hình dự kiến
Dự đoán và tỷ lệ
Dự đoán chiến thắng:
Tỷ lệ dự đoán:
- Vojvodina thắng: 33%
- Hòa: 33%
- Ferencvarosi TC thắng: 33%
Dự đoán bàn thắng:
- Vojvodina: bàn
- Ferencvarosi TC: bàn
Lời khuyên: No predictions available
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)