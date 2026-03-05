Về Báo Hà Tĩnh

Volkswagen cán mốc 2 triệu xe điện và tham vọng xe giá rẻ năm 2026

Ngọc Hùng05/03/2026 12:41

Volkswagen vừa bàn giao chiếc xe điện thứ 2 triệu toàn cầu, khẳng định vị thế dẫn đầu tại châu Âu. Hãng đang chuẩn bị ra mắt 4 mẫu EV cỡ nhỏ vào năm 2026, dẫn đầu là ID. Polo với giá khoảng 25.000 euro.

Trong bối cảnh thị trường xe điện (EV) toàn cầu đang đối mặt với nhiều luồng ý kiến trái chiều, Volkswagen vẫn âm thầm khẳng định vị thế của một "ông lớn" truyền thống trong cuộc đua chuyển đổi xanh. Thương hiệu Đức vừa chính thức bàn giao chiếc xe điện thứ 2 triệu, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược điện hóa dài hạn.

Sức mạnh từ dòng sản phẩm ID và sự bứt phá tại châu Âu

Con số 2 triệu xe điện bàn giao chỉ tính riêng cho thương hiệu Volkswagen, chưa bao gồm các thương hiệu cùng tập đoàn như Audi hay Porsche. Thành công này phần lớn nhờ vào sự đóng góp của dải sản phẩm ID hiện đại, vốn được đầu tư bài bản trong vài năm trở lại đây.

Dưới đây là chi tiết doanh số các dòng xe điện chủ lực của Volkswagen:

Dòng xeDoanh số tích lũy (chiếc)
ID.4 và ID.5901.000
ID.3628.000
ID.7 (Sedan và Wagon)132.000

Đáng chú ý, dù mới ra mắt từ năm 2023, ID.7 đã nhanh chóng trở thành mẫu EV bán chạy nhất của hãng ở thời điểm hiện tại. Riêng trong năm ngoái, Volkswagen đã bán được 382.000 xe điện trên toàn cầu. Tại thị trường châu Âu, Volkswagen thậm chí đã vượt qua Tesla để trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất khu vực với doanh số tăng trưởng 50%, đạt 247.900 xe.

Volkswagen ID.3 là mẫu xe đánh dấu cột mốc 2 triệu xe điện của hãng xe Đức

Sự đối lập giữa hai bờ đại dương

Trái ngược với sự thăng hoa tại lục địa già, Volkswagen đang gặp không ít thách thức tại thị trường Mỹ. Hai mẫu xe điện chủ lực tại đây là ID.4 và ID. Buzz liên tục đối mặt với các đợt triệu hồi, làm ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, các yếu tố về chính sách như việc nới lỏng quy định khí thải và cắt giảm ưu đãi xe điện đã khiến môi trường kinh doanh tại Mỹ trở nên kém thuận lợi hơn.

Cụ thể, ID. Buzz dự kiến sẽ không có phiên bản năm 2026 tại thị trường này, và mẫu sedan chủ lực ID.7 cũng chưa có kế hoạch phân phối chính thức tại Mỹ. Để ứng phó với tâm lý dè dặt của khách hàng Bắc Mỹ, hãng đang phải cân đối lại chiến lược bằng cách tập trung phát triển thêm các dòng xe hybrid song song với xe điện.

Chiến lược xe điện giá rẻ: Canh bạc quyết định năm 2026

Nhận diện rõ những thách thức từ sự cạnh tranh gay gắt của các hãng xe Trung Quốc và vấn đề phần mềm, Volkswagen đã đặt cược lớn vào năm 2026. Hãng lên kế hoạch tung ra thị trường 4 mẫu xe điện cỡ nhỏ mới, với mục tiêu đưa xe điện tiếp cận phân khúc khách hàng phổ thông có sản lượng lớn.

Tâm điểm của chiến lược này là ID. Polo, mẫu EV rẻ nhất của hãng với mức giá dự kiến khoảng 25.000 euro (tương đương 675 triệu VNĐ). Để giải quyết bài toán công nghệ, liên doanh với Rivian được kỳ vọng sẽ giúp Volkswagen hoàn thiện phần mềm thế hệ mới, khắc phục những điểm yếu vốn tồn tại trên các dòng xe hiện tại.

Ông Martin Sander, thành viên Hội đồng quản trị phụ trách bán hàng của Volkswagen, khẳng định mục tiêu của hãng là đưa các mẫu xe điện hấp dẫn và có giá thành phải chăng vào các phân khúc chủ chốt. Thay vì rút lui trước khó khăn, Volkswagen đang chọn cách mở rộng danh mục và tối ưu chi phí để định hình lại cuộc đua điện hóa trong tương lai gần.

