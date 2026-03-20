Volkswagen ID. Cross: Mẫu crossover điện giá 750 triệu đồng hướng tới khách hàng phổ thông Volkswagen vừa hé lộ nguyên mẫu ID. Cross với mức giá dự kiến 28.000 euro và tầm vận hành hơn 420 km, mục tiêu phổ cập xe điện tại thị trường châu Âu từ năm 2027.

Volkswagen vừa chính thức giới thiệu nguyên mẫu ngụy trang của ID. Cross, mẫu crossover thuần điện cỡ nhỏ nằm trong chiến lược mở rộng dải sản phẩm phổ thông. Với mức giá khởi điểm dự kiến khoảng 28.000 euro (tương đương 750 triệu đồng), đây được xem là quân bài chiến lược của hãng xe Đức nhằm cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc xe điện giá rẻ.

Volkswagen ID. Cross dự kiến sẽ đi vào sản xuất trước cuối năm nay.

Thiết kế tối ưu cho không gian đô thị

Mặc dù vẫn được che phủ bởi lớp ngụy trang, Volkswagen ID. Cross lộ rõ kiểu dáng crossover gầm cao theo xu hướng thị trường. Với chiều dài tổng thể khoảng 4,16 mét, ID. Cross nhỉnh hơn mẫu Volkswagen T-Cross hiện hữu nhưng sở hữu thiết kế vuông vức hơn nhằm tối ưu hóa không gian nội thất.

Mẫu xe này được định hướng chủ yếu cho nhu cầu di chuyển trong đô thị nhờ kích thước nhỏ gọn. Tuy nhiên, khoảng sáng gầm xe và cấu trúc cabin vẫn đảm bảo sự linh hoạt khi vận hành trên đường trường và đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhóm khách hàng gia đình trẻ.

Công nghệ pin và khả năng vận hành vượt trội

Volkswagen cung cấp cho ID. Cross hai tùy chọn cấu hình pin dựa trên nhu cầu sử dụng và ngân sách của khách hàng. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn sử dụng pin LFP dung lượng 37 kWh, trong khi phiên bản cao cấp trang bị pin NMC dung lượng 52 kWh.

Theo chuẩn WLTP, phiên bản pin lớn có khả năng di chuyển quãng đường hơn 420 km sau mỗi lần sạc đầy. Đáng chú ý, xe hỗ trợ công nghệ sạc nhanh với công suất tối đa lên tới 130 kW, cho phép nạp năng lượng từ 10% đến 80% chỉ trong khoảng 24 phút.

Thông số Chi tiết dự kiến Nền tảng MEB+ (Dẫn động cầu trước) Công suất tối đa Khoảng 208 mã lực Dung lượng pin 37 kWh (LFP) hoặc 52 kWh (NMC) Tầm vận hành (WLTP) Hơn 420 km (bản 52 kWh) Thời gian sạc nhanh (10-80%) Khoảng 24 phút

Chiến lược xe điện giá rẻ toàn cầu

ID. Cross được phát triển trên nền tảng MEB+, một phiên bản cải tiến từ nền tảng MEB hiện tại nhưng được tối ưu hóa về chi phí sản xuất. Việc sử dụng nền tảng này giúp Volkswagen tập trung vào hiệu quả vận hành và giảm giá thành thay vì chạy đua về hiệu năng thuần túy.

Bên cạnh ID. Cross, tập đoàn Volkswagen cũng đang phát triển một hệ sinh thái xe điện giá rẻ dùng chung nền tảng, bao gồm Volkswagen ID. Polo (hatchback), Cupra Raval (phiên bản thể thao) và Skoda Epiq. Toàn bộ các mẫu xe này sẽ được sản xuất tại nhà máy ở Tây Ban Nha nhằm tận dụng quy mô và giảm chi phí logistics.

Trong bối cảnh các mẫu xe như Renault 5 E-Tech đang gặt hái thành công, Volkswagen kỳ vọng ID. Cross sẽ là động lực chính để chiếm lĩnh phân khúc EV phổ thông. Theo kế hoạch, thế hệ xe điện mới này sẽ chính thức được thương mại hóa rộng rãi từ năm 2027.